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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

İstiklâl Mahkemesi’nin belgeleri

M. Latif SALİHOĞLU
11 Şubat 2022, Cuma
Yakın tarihin can yakıcı bir yönü hâlâ alaca karanlıkta. Aradan yüz yıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen, İstiklâl Mahkemeleri’nin kararları, özellikle infaz kararlarına dair belgeler bir türlü gün yüzüne çıkarılamadı, gitti.

Demek, bu meselenin aydınlatılmasından çekinen, hatta ciddî ciddî korkanlar var ki, üzerinin örtülü kalmasını istiyorlar.

Düşünebiliyor musunuz? Aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen, kendi tarihiyle yüzleşmekten hâlâ kaçan, korkan etkili ve de yetkili şahıslar, odaklar var.

Binlerce insanımızın hayatına mal olan İstiklâl Mahkemeleri’nin belgelerini istifade meydanına açmayanlara da, üstünü kapayanlara da yazıklar olsun, eyvâhlar olsun.

*

2010 senesinde şöyle bir gelişmenin yaşandığını biliyoruz: O zamanki Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in açıklamasına dayandırılan bilgilere göre, yakın tarihe ışık tutacak milyonlarca belge araştırmacıların istifadesine açılmış. 

Özetle: Tâ 1876’daki Osmanlı Ayan Meclisi’nin kararlarından başlayarak, 12 Eylül Darbesi’nin yapıldığı 1980’li yıllara ait resmî kararlara varıncaya kadar, içinde milyonlarca belge bulunan arşiv bilgilerine ulaşmak hem mümkün, hem de kolay hale getirilmiş. Meclis Başkanı’nın izniyle, mevcudu 12 milyon adedi bulunan—ama, bir kısmı gizlilik damgası taşıyan—bu belgelerin çoğu, aynı zamanda resmî internet sitesine de yüklenmiş durumda. İsteyen herkes burada yer alacak bilgi ve belgelere ulaşabilecek.

Bu bilgiler, elbette ki sevindirici, memnuniyet verici. Ancak, şöyle bir durum var ki, sevinç ve heyecanımızı yarım bıraktı: Yapılan resmî açıklamada, “İstiklâl Mahkemesi’nin kararları istisna” ibaresi yer alıyor. Yani, umuma açılacak yüz küsûr yıllık resmî dokümanların içinde, 1920–27 yıllarını kapsayan İstiklâl Mahkemeleri’nin faaliyet ve kararları istisna tutuluyor.

İşte, asıl üzücü nokta burası. Doğrusu, yakın tarihimizin can alıcı, hatta can yakıcı noktası da burası.

Zira, yakın tarihin hakikaten en önemli merhalesi ve en çok merak edilen belgeleri, sözü edilen bu ucûbe mahkemelerin keyfî işleyiş ve zalimane kararlarıyla bağlantılıdır.

Şüphesiz, halka arz edilecek diğer belgeler de istifadeye medar olacaktır. Ancak, ne hikmetse Cumhuriyetin ilk yıllarına ait bilgi ve belgelerin açıklanmasından şiddetle kaçınılıyor. Nitekim, aynı yıllara dair Latife Hanım’ın notları ve mektupları da gizlendi ve TTK’daki ulaşılmaz duvarların arkasına hapsedildi... .

Özetle, bütün bunlar şu anlama geliyor: Yakın tarihe ait bilgi ve belgeler, henüz istiklâline, hürriyetine kavuşabilmiş değil.

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Hayırseverlerin yardım paketlerini dağıttık

Abobo’daki medrese talebelerini ziyaretimiz esnasında, bazı öğrencilerin velileri de geldi. Kenarda oturup konuşmaları dinlediler, o feyizli, coşkulu programı seyrettiler. Dikkat ettim, bazıları sevinçten ağlıyordu. 

İstisnasız ve hiç mübalâğasız, o gün orada herkes duyarlı ve duygulu idi. Ara ara coşan hissiyat, adeta bir çağlayana dönüşüyordu.

İslâm kardeşliği, ne güzel, ne saadetli bir mânâyı ifade ediyordu…

*

Önceden bilgilendirmemiz sebebiyle, medrese yönetimi fakir talebelerin listesini hazırladı. Çünkü, onları yardım paketleriyle ödüllendirip sevindirecektik. 

Küçük talebelerin bir kısmı aynı aileden olup kardeş idiler. Dolayısıyla, liste ailelere göre tanzim edildi.

Elhamdülillah, o gün orada yüzlerce aileye, içinde zarurî ihtiyaç maddelerinin bulunduğu hediye paketlerini dağıtmış olduk. İsmi okunan kız ve erkek öğrenciler, sevinçle, ama aynı zamanda hırs göstermeden, kemâl-i edep ve tevazu ile gelip hediyelerini aldılar.

Program sonunda, hepimiz terlemiştik. Ama, aynı zamanda herkesin içinde huzur vardı, herkesin yüzünde zaten var olan tebessüm çizgileri daha da çoğalmıştı.

Cenâb-ı Hak, bu hizmete vesile olanlardan ve katkıda bulunanlardan ebeden razı olsun.

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