İttihatçılardan Kemalistlere Türkçülük cereyanı

Turancı İttihatçıların bir eseri olan Türk Ocakları, dönemin şartlarına bağlı olarak birkaç kez aç-kapa halleri yaşadı.

22 Nisan 1924’te ise, aralarında eski İttihatçıların da bulunduğu yeni Kemalistler tarafından bu ocağın yeniden resmî açılışı yapıldı.

Gerçekleştirilen resmî açılıştan bir gün sonra I. Kurultayı da yapılan yeni Türk Ocaklarının başkanlığına “Türkçü” kimliğiyle tanınan ateşli hatip ve siyasetçi kişilik olan Hamdullah Suphi Tanrıöver getirildi.

Hemen hatırlatalım ki, yeni Kemalist Tanrıöver, İttihat-Terakki iktidarı döneminde de aynı ocağın başkanlığını yapmış idi.

Başkan Hamdullah Suphi, 23 Nisan 1924’te yapılan kurultayda hitabetini ayrıca konuşturdu. Son derece etkili bir hitabede bulundu. Konuşma esnasında, gelişen yeni durum için şu sözleri sarf etti: Yeni Türk Ocağı, yapılan ve yapılması planlanan inkılâpların bekçisi olacak. (Dağyolu-I, s; 140)

Bu ifadeden de açıkça anlaşılacağı üzere, Turancı İttihatçıların ırkçı asimilasyon ameliyesi (işlevi), inkılâpçı Kemalist rejimde de aynen devam edip gitmesi sağlanmış olacak. Türk Ocakları ise, bu ameliyede bir nevi bekçi vazifesini deruhte edecek.

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Türk Ocaklarının fikrî/ideolojik zemini, 1909’da Hareket Ordusunun yönetime hakim olmasından sonra hızla şekillendirilmeye çalışıldı. Bu “Türkçü hareket”, çeşitli seminer ve konferanslarla, ayrıca üniversitede ve basın-yayın yoluyla yapılan neşriyatla ve propaganda faaliyetleriyle güçlendirilmeye ve yaygınlaştırılmaya gayret edildi.

25 Mart 1912’de resmî kuruluşu tamamlanan Türk Ocaklarında dört yıl müddetle aralıksız şekilde çalışan ve aynı zamanda kurucular listesinde de yer alan tanınmış bazı şahsiyetlerin isimleri şöyle: Yusuf Akçura, Hamdullah Suphi, Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Halide Edip, A. Adnan Adıvar, A. Ferit Tek, M. Fuat Köprülü, Ahmet Ağaoğlu.

Burada ismi zikredilen şahısların bazı ortak özellikleri var. Bir tanesi şudur: Bunların çoğu “hakikî Türk” olmadığı halde, kamuoyu nazarında ırkçılık sınırına kadar gelip dayanan Türkçü, Turancı, milliyetçi kimseler olarak bilinirler.

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1924’ten itibaren yeniden açılan ve yurdun hemen her tarafına kurulan şubeler marifetiyle yayılan Türk Ocaklarının şube sayısı 1926’da 217’ye, üye sayısı ise 30 bine ulaştı.

Türk Ocaklarının bir siyasî sebeple kapatıldığı 1931 senesinde ise, şube sayısı 278, üye sayısı 32 bin olarak tesbit edildi. (Bkz: Zekeriya SERTEL, ”Türk Ocakları Nasıl Islah Edilebilir?”; Son Posta, 19 Mart 1931.)

Türk Ocaklarının 1931’de kapatılmasının sebebi, o dönemde henüz kurulan ve birkaç aylık faaliyetiyle jakoben Kemalistlerin gözünü korkutan Serbest Cumhuriyet Fırkasının preformansı veya halktan görmüş olduğu ilgiyle doğrudan bağlantılı olarak gösteriliyor.

Kemalistlere göre, Türk Ocakları, siyaseten yer yer tarafsız veya pasif kaldı. Oysa, bu ocakların iktidar partisine siyaseten de kayıtsız şartsız destek vermesi bekleniyordu.

Beklentinin karşılanmadığı gerekçesiyle kapatılan Türk Ocaklarının malları satışa çıkarıldı; borçları ödendi, geriye kalan mal ve emlâkı da Halkevleri’ne devredilmiş oldu.

Bu ocakların söz konusu tasfiye işlemi tâ 1944 senesine kadar devam etti.

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Türk Ocaklarının Cumhuriyet döneminde gerek canlanması ve gerekse 1930’lu yılların başından itibaren sönmeye yüz tutması, doğrudan Mustafa Kemal’in tutum ve yaklaşım tarzıyla izah edilebiliyor.

Bu yaklaşım tarzı esas alındığı için, meselâ Bakanlar Kurulunun 2 Aralık 1924 tarihli toplantısında, Türk Ocaklarının “12 senedir halkçılık ve milliyetçilik prensiplerinin memleketin en uzak köşelerinde neşir ve tamime çalıştığı” hususu bilhassa vurgulandı. (Başbakanlık Arşivi, Bakanlar Kurulu Kararları, No: 30.18.01/12.58.16.)