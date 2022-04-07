Kahramanlar geçidi (1)

Mühim bir kısmı Eyüp Sultan sırtlarında yatan Nur kahramanı ağabeylerin bir çoğuyla hayatta iken görüştüm, tanıştım, konuştum, hatıralarını dinledim, notlar aldım; onların bir kısmıyla da çok yakından iş arkadaşı ve hizmet kardeşi oldum.

Bilvesile, onlarla yaşadığımız bazı hatıra notlarını burada sizinle de paylaşmak arzu ve niyetindeyim.

Benim “son şahitler”den sayılan ağabeylerle görüşüp tanışmam, 1970’li yılların ortalarından itibaren başlayıp aralıksız şekilde devam etti: İlk görüp Diyarbekir’de tanıştığım kişi merhum Mustafa Sungur ağabey oldu. Bilhara İstanbul’da birçok şehirde görüşmelerimiz oldu. Sungur Ağabeyi takiben, diğer ağabeylerle kronolojik olarak Malatya’da Bayram Yüksel, Batman ve Diyarbekir’de Fikret Özdemir, İstanbul’da Tahiri Mutlu, Muzaffer Arslan, İstanbul ve Batman’da Abdullah Yeğin, Sakarya’da Hafız Ali Okur, İstanbul’da Mehmet Fırıncı, Mehmet Emin Birinci, Mehmet Kırkıncı, Ahmet Aytimur, Mustafa Ekmekçi, İnebolulu İbrahim Fakazlı, İnebolulu Berber Hasan Abi, Burdurlu Emekli Pilot Ali Demirel, Erzincanlı Hakkı Yavuztürk, Karabüklü Hüsnü Bayramoğlu, Av. Bekir Berk, gazeteci-yazar Suat Alkan, Prof. Zekeriya Kitapçı, Urfalı Abdülkadir Badıllı, marangoz-mobilyacı Hüseyin Abi, Siverekli Hıdır Dişkaya, Vanlı Selahaddin Akyıl, Emirdağlı Mahmut Çalışkan, Batmanlı Hacı Ahmet Ataklı.

Yine, İstanbul’da Konyalı Ahmet Gümüş, Nevşehirli Hasan Okur, Emirdağlı Hamza Emek, Çam Dağında ve Ankara’da Barlalı Hüseyin Bülbül, Barla’da Mehmet Gönenç, Pendik’te Macit Türkmenoğlu, Denizli’de Beylerbeyli Süleyman Hünkâr. Ayrıca, “son şahitler” kategorisinde değerlendirilebilecek çok sayıda insan. Şüphesiz, Hz. Üstadın talebelerinden de görüştüğümüz halde şu an ismini hatırlayamadıklarım var.

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Sungur Ağabeyle ilk tanıştıktan ve benim Batmanlı olduğumu öğrendikten sonra ilk olarak şu hatırayı nakletti: Üstadımız Hz. Bediüzzaman’dan şunu duydum: “Şarklı hemşehrilerim ekseriyetle Risale-i Nur’a teveccüh edip okuduklarında ve anlayarak sahip çıktıklarında, büyük fütûhata kapı açacak, hatta İttihad-ı İslâmın kurulmasına vesile olacaklar. Hatta, isterlerse Rusya’yı dahi mağlup edebilirler.”

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Lise yıllarında, Nur Külliyatını devretmek için Malatya’da okuma programındayız. Devre arkadaşım genç yaşta vefat eden 2. Mustafa Polat.

Bir gün Isparta’dan Bayram Yüksel Ağabey geldi. Akşamki ders esnasında yaşlıca bir amca bağdaş kurmuş vaziyette uyuklamaya başladı. Onu biri dürterek uyandırmaya çalıştı. Bayram Abi, el işareti ile mani oldu. Dersten sonra şu izahatta bulundu:

Bakın kardeşler! Üstad’tan gördüğümüzü ve acizane Risâle-i Nur’dan öğrendiğimizi size aktarmak istiyorum.

“Risâle-i Nur dersinin okunduğu yerde bulunan bir kimse, uyusa dahi yine de hissesini alır. Çünkü, o şahsın şuuru kapanmış olmasına rağmen, başta ruh ve kalbi olmak üzere, diğer bütün duygu ve lâtifeleri uyanıktır, hayattardır.”

“Hem bilirsiniz ki, Risâle–i Nur, sadece akla ve şuura hitap etmiyor. Aklın ve kalbin ötesindeki duygulara, hatta—sekeratta—şeytanın bile elinin ulaşamadığı hislere hitap ediyor, o lâtifeleri iman nuru ile besliyor, tatmin ediyor.

“Bu bakımdan, ‘Derste uyuklayan kimsenin Nurlar’dan istifadesi yoktur’ gibi bir mülâhaza yanlış olur. Risâlelerin mânâ ve mahiyetini tam derk edememek olur.”

(Devamı var)