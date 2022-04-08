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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Kahramanlar geçidi (2)

M. Latif SALİHOĞLU
08 Nisan 2022, Cuma
Üniversiteye hazırlık kursları için İstanbul’a ilk geldiğimizde Vefa’daki İlim-Yayma Yurdunda kalıyorduk.

Bir Pazar günü kalabalık üniversite talebeleriyle birlikte Beykoz taraflarında kır gezisine gittik. Oturup sohbet ederken, Abdullah Yeğin Ağabeyle birlikte üç misafir konuşmacı geldi. Safa Mürsel, “Bediüzzaman’ın Devlet Felsefesi” isimli çalışmasıyla ilgili ilmî-fikrî bilgileri paylaştı. Necmeddin Şahiner, “Bediüzzaman Said Nursî Hakkında Aydınlar Konuşuyor” başlıklı röportajlarıyla ilgili tatlı-heyecanlı hatıraları nakletti.

Daha sonra Abdullah Yeğin Ağabeyi dinlemeye başladık. O da sorular sorular üzerine Kastamonu’da Lisede iken bir arkadaşı ile gidip tanıştığı Bediüzzaman Said Nursî ile olan ilk karşılaşmasını anlattı. Ama, onun anlattıklarına geçmeden önce Üstad Bediüzzaman’ın bu görüşmeye dair Meyve’nin 6. Meselesi’nin hemen başında anlattıklarını kısaca bir hatırlayalım:

“Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler.

“Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.

Meselâ: ....”

*

Abdullah Yeğin Ağabey, işte buradaki tanışma safhasıyla ilgili olarak Beykoz’da Boğaz’a nazır bir tepede bize özetle şunları anlattı: 

“1940’ta Kas­ta­mo­nu Li­se­si’nde (1885’te kurulan Abdurrahman Paşa Lisesi ki, Anadolu’da açılan ilk modern okuldur) ta­le­be iken be­nim gi­bi ‘Ri­fat’ adın­da bir ar­ka­daşım var­dı. Bir gün ba­na, ‘Bu­ra­ya bir ho­ca gel­miş, zi­ya­re­ti­ne gi­de­lim’ de­di. Ben de ‘Pe­ki gi­delim’ de­dim. Var­dı­ğı­mız­da, Üs­tad ya­ta­ğa ya­rı uzan­mış, be­lin­den yu­karı­sı dik. Saç­la­rı uzun, göz­lüğü ha­fif öne düş­müş hal­de elin­de bir ki­tap var­dı.”

“Se­lâm ve­rip eli­ni öp­tük. Bi­ze göz­lü­ğün üze­rin­den ba­kıp­ ‘Ma­şa­al­lah, ma­şa­al­lah!’ di­ye­rek bir-iki il­ti­fat et­ti ve hemen ardından iman-ahi­ret ders­le­ri ver­di...

“Baş­ka bir gün, ‘Mu­al­lim­le­ri­miz Al­lah’tan bah­set­mi­yor­lar, bi­ze Ha­lı­kı­mı­zı ta­nıt­tır.’ demiş­tim. Üs­tad uzun izah­lar­da bu­lu­na­rak ce­vap­lar ver­di. Daha son­ra ‘Al­tın­cı Me­se­le’ ola­rak ya­zıl­dı.”

*

Abdullah Yeğin Ağabey Batman’a geldiğinde, MYO’da okuyordum. Dershanede yemekler yendi, çaylar içildi; ben mutfakta bulaşık yıkıyorum. Yanıma geldi. Tebrik etti. “Senin bu hizmetinde nefsi öldürmek var, tevazu var, ihlâs var” dedi. Sıkılmıştım; bana iyi bir teselli oldu.

*

Ahmet Aytimur Ağabeyle, İstanbul dışında ayrıca Medine’de görüştük. Medine’deki Nur Medresesinde bir akşam dersini ardısıra birlikte okuduk.

Abdülkardir Badıllı (Urfa), Hüsnü Bayramoğlu (Karabük) ve Said Özdemir Ağabeyle (Ankara) mükerrer defalar görüştük. İbrahim Fakazlı Ağabeyle hem İstanbul’da, hem de memleketi İnebolu’da ziyaret edip hatıralarını kaydettik.

*

Sungur Ağabeyle ilgili küçük bir hatıramızı daha naklederek nihayet verelim inşallah.

Marmara Üniversitesinde okurken, ayrıca yarım gün Yeni Asya’nın kitap satış servisinde çalışıyordum. Bir gün tuhaf bir adam geldi. Bir şeyler sordu. Bildiğim kadarıyla cevap verdim. Kitap tavsiyesinde bulundum. Tam o esnada Sungur Abi içeri girdi. Şirret adam herhalde onu tanıdı ki hemen yekten şunu sordu: “Amca siz Mustafa Kemal Atatürk konusunda ne diyorsunuz? Onun hakkında fikriniz nedir?”

Sungur Abi birden celâllendi ve ortamı çınlatacak derece bağırarak adamı bir güzel tersledi.

Adam “Amca size bir soru sordum. Niçin kızıp bağırıyorsunuz?” deyince, Sungur Abi noktayı şöyle koydu: “Evet bağırıyorum. Şeytanlar kaçsın gitsin diye!”

Hakikaten adam daha fazla duramadı; defolup gitti. Sungur Abi bize dönerek “Bunlar kasıtlı şeyler. Böylelerinin maksadı hakikati öğrenmek değil. Onun için öyle davrandım. Kusura bakmayın” dedi.

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