Kan lekesi çıkmıyor

Kardeş, yahut vatandaş. İkisi de yakınlık, hem de birçok yönüyle yakınlık durumunun ifadesidir.

Aynı vatan toprağı üzerinde yaşayanların münasebetlerinin tayini gibi, zıtlaşmalarının çözümü de hukuk ve kanunlar çerçevesinde sağlanlanıyor. Hiç kimse, kanun dairesinden çıkarak zıtlaşmayı, yahut çatışmayı kendi kafasına göre halletme cihetine gitmemeli.

Hele ki, nesebi veya din kardeşliği söz konusu olduğunda, durum daha bir hassasiyet kazanıyor. Yakınlığın son kertesi olan kardeşlik dairesi içinde, hiç kimse kuvvete, şiddete, hele kan dökme yoluna gitmemeli, sapmamalı. Aksi halde, dökülecek kan lekesi ömür boyu, bazen de nesiller boyu devam edip gider.

Hiçbir kan lekesi kolay çıkmıyor. Ama, özellikle kardeş kanının lekesi hiç çıkmıyor; bazen de aradan asırlar geçse, yine de belleklerden silinmiyor, unutulmuyor, yokmuş gibi farz edilemiyor.

İşte ilk ailenin katil ferdi olan Kabil meselâ. Dünya durdukça, kardeşi Habil’in kanını döktüğü hep söylenecek ve unutulmayacak bir leke.

Kezâ, bunda bir dört yüz sene evvel Kerbelâ’da dökülen Hz. Hüseyin’in mübarek kanı da hiçbir zaman unutulmadı ve yine dünya durdukça unutulmayacak bir trajedi, bir hicrân yarasıdır.

Evet, kardeşler arasında açılan yaralar, ne yazık ki hiç kapanmıyor. O halde, bunu bilerek ve daima hatırda tutarak hareket etmeli.

Meselâ, tarafların haklılık-haksızlıkları bir tarafa, Aksak Timur ile Yıldırım Bayezid’in kavgası. 1402’de başlayan Fetret Dönemindeki kardeşlerin mücadelesi. Bayezid-i Veli ile Cem Sultan’ın çatışması. 1839’daki Nizip Bozgunu’da Osmanlı Ordusu ile Mısır Ordusunun Savaşı. Şeyh Said ve Dersim Hadisesinde yaşanan kanlı kardeş kavgası… Misaller daha da çoğaltılabilir.

Netice itibariyle, bütün bunlar kardeş yahut vatandaş olanların arasında açılan derin yaranın bir türlü kapanmadığını, sancının, hicranın yüzyıllar boyu devam ettiğinin birer göstergesidir.

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Tarihte yaşananlardan gereken dersi çıkaran Bediüzzaman Hazretleri, kardeş kavgasına şeriatın da izin vermediğini bilip ilân ederek, meselâ 1914’teki Bitlis İsyanına iştirak etmiyor. Aynı şekilde, Şeyh Said Kıyamına iştirak etmediği gibi, o hadisenin taraftarlarını da kıyamdan vazgeçirme yönünde telkinlerde bulunuyor.

Tarihin dürbünüyle mazi kıtasına baktığımızda, Bediüzzaman Said Nursi’nin bu müsbet hareketiyle doğru olanı yaptığını ve hatta tam isabet kaydettiğini görmekteyiz. Zaman hükmünü ibraz ettiği ve onu haklı çıkardı. Zira, kendisinin ve talebelerinin elinde kan lekesi yoktur. Başları dik, alınları açık, elleri tertemizdir. Bu yönü itibariyle de cidden tebrike, takdire şâyandır.

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Uzak yakın bütün bu örnekler ve çarpıcı tablolar önümüzde dururken, meselâ kardeş ve komşu ülke Suriye ile aramızdaki problemleri kan dökmeden, şiddete başvurmadan, Özgür Suriye Ordusu gibi bir ucube-i hilkat ile silah-mühimmat noktasında bir yakınlaşma gereğini duymadan halletme yolunu tercih etmemiz gerekiyordu. Ama, maalesef bu noktada çok büyük bir hataya düşülmüş oldu.

Şam yönetimini dolaylı şekilde devirelim derken, hem nâhak yere kardeş kanının dökülmesine, hem taşeron terör örgütlerinin bölgede yuvalanmasına, hem de dünya devlerinin bizimle Suriye yönetiminin arasına girmelerine hissedar olduk, bir nevi katkıda bulunmuş olduk. Çatışmalara destek vermeseydik, büyük ihtimalle bunca kayıp, bunca muhaceret, bunca trajedi yaşanmayacaktı. Aynı şekilde, çok daha az bir kayıpla diplomatik münasebetlerimizi kesintisiz şekilde devam ettirebilecektik.

Her şeye rağmen, yine de ümit ve temenni edelim ki, çatışmalara taraf olmak yerine, diplomatik münasebetlere ağırlık verilsin ve birbirinin kanını dökmeye yönelmiş umum Müslüman kardeşler, tam bir sulh-u selâmet içinde bir arada yaşama bağtiyarlığına erişsin.