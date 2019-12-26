‘Kanal İstanbul’a dair...

Yaklaşık 9 yıldır ülkenin gündeminde yer alan “Kanal İstanbul” meselesi, şimdilerde daha bir ciddiyetle tartışılmaya başlandı.

Ne var ki, buradaki “ciddiyet”, gitgide yerini “asabiyet”e terk ediyor. Asabiyet, tarafgirliği alevlendiriyor. Tarafgirlik ise, bu tür hayatî meseleleri maalesef çıkmazlara doğru sürükleyip götürüyor.

Gündemdeki tartışmaların hayırlı neticeler doğurmasını dileyerek, bu konuya dair 2011’de yayınladığımız ilk yazının bir özetini size takdim etmek istiyoruz. İşte, Sn. Erdoğan’ın henüz Başbakan olduğu 2 Mayıs 2011 tarihli o yazının bir özeti:

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Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta (Nisan 2011) sürpriz olarak açıkladığı "Kanal İstanbul" isimli "çılgın proje", kamuoyunda konuşulup tartışılmaya devam ediyor.

İki sene sonra (2013) hafriyata başlanıp 2023’te (on yılda) tamamlanmasının plânlandığı söylenen bu "muhayyel proje"nin lehinde bulunanlar kadar, aleyhinde konuşanlar da var.

Ne var ki, bugünkü mesele, bu projenin lehinde veya aleyhinde olmak meselesi değil. Önemli olan, bu projenin rasyonel, ciddî, tutarlı, ekolojik, morfolojik, askerî, diplomatik ve stratejik yönden sakıncalı, uygun zamanlı olup olmadığı hususudur; dahası ve kısacası, terazide faydasının zararından üstün olup olmadığı noktasıdır.

Meselenin, bir de "uluslar arası antlaşmalar" boyutu vardır ki, bunun da ayrıca ele alınması gerekiyor. (NOT: 1923 Lozan ve 1936 Montrö Boğazlar Antlaşması. Bu antlaşmalara göre, yabancı gemiler boğazlardan serbest, yani ücret ödemeden geçer. Ücret, sadece klavuz kaptan talebi gibi “ek yardımlar” için ödenir.)

Bütün bu hususları bilmeden ve düşünmeden konuşan nâehil kimseler, sadece "boşboğazlık" etmiş olurlar ki, bunun kendilerine dahi bir faydası yok. Boşuna çene çalmış olurlar, o kadar... ("Boğazlar hakkında boşboğazlık" tâbiri için bakınız: Tarihçe-i Hayat, s. 416)

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Başbakan Erdoğan'ın ortaya atıp isimlendirdiği "Kanal İstanbul" projesi, şayet hedeflendiği gibi 2023'de hayata geçirilebilinirse, haliyle bu bir "harika proje" nâmıyla tarihin kayıtlarına geçer.

Aksine, türlü mâniler çıkar, şartlar veya imkânsızlıklar el vermez, hayalden hakikate geçilmez, yani iş realize edilemez ise, adı üstünde okunduğu gibi "Zaten bir 'çılgın proje' idi" denilerek, mesele kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gidemez.

Gündem oluşturan ve büyük sansasyonlara sebebiyet veren bu projenin siyasî ve medyatik imkânların sınırlarını zorlayan bir sunum ile açıklanmasına ilâveten, "zamanlama faktörü" de son derece düşündürücü bir nokta:

Proje, şayet rahat ve geniş zamanlı şekilde açıklansaydı, yorum ve değerlendirmeler de elbette ki şimdikinden farklı olurdu. Ancak, bu fevkalâde maliyetli "çılgın proje"nin ilânâtını tutup seçim atmosferinin alabildiğine kızıştığı bir zamana bilhassa denk getirmeye çalışmak, meselenin rengini değiştirir. Yani, işin mânâ ve mahiyeti ister istemez başka türlü telâkki edilir. Meselâ, etrafa “İşin içinde ‘siyasî rant’ var” iddiası veya söylentisi yayılır.

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Dokuz sene önceki bu yazının sonunda, “Boğazları rahatlatmak” temel gayesi ile illâ da bir kanal açmak gerekiyorsa, biz “Kanal Saroz”u teklif ederek şunları yazmışız: Kanal Saroz’u, diğerlerine nisbeten daha rasyonel bir proje olarak görüyoruz. Karadeniz'den Marmara'ya 50 km'li sorunlu, şaibeli, netameli, uluslar arası hukuk ve ticarî geçiş yönü itibariyle de cazibesi olmayan bir “Kanal İstanbul” açmak yerine, Karadeniz'den doğrudan Ege’nin Saroz Körfezi’ne uzanan tarafta 70 km'lik bir kanal açmak, daha kârlı ve mantıklı olmaz mı?

Böyle bir kanal, deniz ulaşımı itibariyle çok daha kısa ve kestirmeden bir yol olur. Yabancı gemilerin çoğu, ücretli de olsa bu yolu tercih eder. Böylelikle, hem her iki (İstanbul ve Çanakkale) Boğazı’nın, hem Marmara'nın trafik yükü hafifler. İstanbul da büyük ölçüde bundan istifade eder. Su havzaları zarar görmez, fazladan büyük köprüler inşa etmeye gerek kalmaz. Çevre, hava ve gürültü kirliliği de büyük ölç üde ortadan kalkar. Vesaire...