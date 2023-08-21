Karabekir, Orbay basit kimseler mi?

İki hafta kadar devam eden Lozan Antlaşmasıyla ilgili olarak yazdığımız delilli-ispatlı iktibasları çoğu kimse beğenerek okudu, yorumladı, paylaştı.

Haliyle, beğenmeyenler de oldu. Çoğu zaman olduğu gibi…

Bilirsiniz, yarasa tabiatlı olanlar, aydınlatıcı, açıklayıcı izahları sevmez, istemez, beğenmezler.

Ne var ki, o karanlık-sever güruhu bile yazdıklarımızın doğruluğunu inkâr edemediler. Sadece hafife-basite almakla, kendi kendilerini tatmin etme, yahut kandırma yoluna saptılar.

Meselâ, dediler ki: Sizin güvenerek onlardan bilgi iktibas ettiğiniz Rauf Orbay gibi, Karabekir gibi isimler basit ve önemsiz kimselerdir. Zaten Mustafa Kemal’in yanında da fazla durmamışlar. O sebeple, bunların yazdıklarına itibar edilmez.

Acaba öyle midir? Millî Mücadele dönemi kahramanları ve dahi İstiklâl Madalyası sahibi olan bu şahsiyetlerin yazdıkları, hakikaten nazar-ı itibara alınamayacak kadar önemsiz ve basit şeyler midir? Bakalım, görelim…

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Yazdıklarımızı beğenmeyen ve bize kara çalmaya yeltenen kişi ve çevreler de biliyorlar ki, Ankara hükûmeti adına ilk askerî ve diplomatik zafer imza atan şahsiyet Kâzım Karabekir Paşadır. Başında bulunduğu kolordu kuvvetiyle Ermeni çetecileri tokatlaya tokatlaya gerileten ve tâ Gümrü’ye kadar çekilmeye zorlayan Karabekir Paşadır. Nihaî zaferin ardından, onlarla 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşmasını imzalayan yine odur.

Keza, 15 Nisan 1919’ta Trabzon’a çıkarak emrindeki kolorduyu İstiklâl Harbine hazırlayan, aynı sene içinde yapılan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin mahallî şartlarını hazırlamada en büyük emeği sarf edenlerden biri yine odur.

Şimdi, böyle bir şahsiyet basit midir, yazdıkları önemsiz midir? Yoksa, onu küçümseyenler mi itibarsızdır? Varın takdirini siz yapın.

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Karabekir’in başarı ve meziyetleri saymakla bitmez. Gerek askerî ve gerekse siyasî yönden, hem Osmanlı dönemi, hem Cumhuriyet dönemi itibariyle en gözde şahsiyetlerden biri olduğuna tarih şahittir.

Onun askerî kabiliyeti göz kamaştırır bir seviyede iken, siyaseten de en üst seviyede bulunmuş, asker, mebus ve Meclis Başkanlığı makamında vatana-millete hizmet etmiş bir öncü şahsiyetlerden biri olmuştur.

Bir müddet ara vermek zorunda bırakıldığı siyasete 1939’da tekrar dönmüş, döndükten sonra Meclis’in gözde vekillerinden biri olmuş ve nihayet Meclis Başkanı seçilerek, dünyanın ateş topuna döndüğü bir zamanda Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Nitekim, aynı makamda bulunurken 1948’de vefat etmiştir.

İşte, böyle bir zâtı hafife-basite alanların, hakikaten kendileri basit ve itibarsız sınıfında sayılmazlar mı?

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Orbay ve Karabekir gibi İstiklâl kahramanlarını basit ve önemsiz addedenlerin yegâne ölçüsü, gariptir ki onların Mustafa Kemal’e olan yakınlıkları, onunla uyumları ve fikrî arkadaşlıklarıdır. Bunlar yoksa şayet, herkes önemsiz, herkes basit demektir.

Oysa, bu tavrın sahipleri önemsiz kişiler ve basit kafalı kimselerdir.

Zira, düşünün ki, 1923 yılı başında İzmir’de Latife Hanımla evlenen Mustafa Kemal’in nikâh şahitlerinden biri Fevzi Paşa, bir diğeri de Karabekir Paşadır.

Basit kafalılara göre, o tarihte önemli bir kişilik olan Karabekir, daha sonra M. Kemal’den uzaklaştığı için önemsiz bir duruma düşmüştür. İşte, tam “İçine turp sıkılacak” bir kafa yapısı.

Bir sonraki yazıda, Millî Mücadelenin bir diğer kahramanı, aynı zamanda “Hamidiye Kahramanı” Rauf Orbay’dan söz edelim kısaca.

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Geçen haftaki dizi yazının bir-iki bölümünde “Sevr’in rövanşı Lozan’da alındı” demekteki gerekçemiz şudur: Ağustos 1920’de Fransa’da imzalanan Sevr Antlaşması yok hükmünde kaldı. Ecnebiler onda muvaffak olamadılar. Osmanlı delegasyonundan sonra metni imzalayacak olan Halife-Sultan Vahdeddin bunu imzalamadı. Dolayısıyla, o antlaşma yürürlüğe girmedi. İşte, onun intikamını Lozan’da aldılar. Hem de mânen ziyadesiyle.

