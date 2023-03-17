Karalamak marifet mi?

Bugünlerde hâkim olan seçim atmosferinde türlü garipliklere şahit oluyoruz.

İktidar cenâhının aktörleri ve bilhassa propagandistleri, karşı tarafı mütemadiyen karalamaya çalışıyor. Sanki yapacak başka işleri kalmamış gibi, sanki kendi icraatlerine dair anlatacak sözleri bitmiş gibi bir hâl var onlarda.

Günün hangi saatinde hangi yandaş tv ekranını açsanız, hep bir ağızdan karşı tarafın kendince eksiğini, fazlasını, hatasını, kusurunu anlatmakla meşgul olduklarını görürsünüz. Hem öyle bir anlatma tarzı ve üslubu ki, cidden artık gına getirecek, hatta tiksinti uyandıracak derecede seviye kaybetmiş, adeta yerlerde sürünüyor.

*

Eski seçim dönemlerini hatırlıyorum. O dönemin propaganda sahnelerini gözümün önüne getirip bugünlerle kıyaslamaya çalışıyorum: Sonuç tablosu, tükenme nöbetlerini çağrıştırıyor.

Tek adam merkezli iktidar kanadı, eskiden de bir “düşman cephe” oluşturma ve onu hedef tahtasına koyma taktiğini güdüyordu. Keza, eskiden de kutuplaştırma, ötekileştirme ve bu suretle seçmen tabanını konsolide etme manevraları yapılıyordu. Şimdilerde ise, bunlara çok tuhaf bir şey daha eklendi. O da şudur: Kendi icraatini-marifetini anlatmak yerine, rakip tarafı vurma, siyasetlerini kötüleme, aktörlerini karalama kampanyası, yahut furyası.

Cidden, şu sıralar hayret edilecek derecede böylesine garip, acip, tuhaf bir durum ortaya çıktı. Yıllardır sözde siyasî analiz yapıp duranlar, iktidarın icraatlerini tam bir meddahlıkla anlata gelenler, şimdilerde başka bir ağızla, bambaşka bir format içinde çene çalıp duruyorlar. Yaptıkları konuşmalar, neredeyse baştan sona, muhalif, yahut rakip tarafta gördükleri isimleri habire karalamaya çalışıyorlar. Yapılan görüşmeleri, konuşmaları, seçimlere yönelik mesajları güya “eleştiri” adı altında hiç olmayacak yerlere çekerek, adeta öküz altında buzağı arıyorlar.

*

Özetlemek gerekirse, karalamacı maşalar, kendilerince muhalif taraftaki siyaset kazanını şöylece kaynatıp duruyorlar: Falan kişi filan kimse ile niye görüştü? Acaba ne görüştü? Acaba şunu mu konuşup, şöyle şöyle planlar mı yapıyorlar? Hani bir zamanlar şöyle yapmam, böyle yapmam; şunu kabul etmem, bunu kabul etmem diyorlardı? Baksanıza kim kiminle beraber şimdi? Liderler, göreceksiniz anlaşamayacaklar! İttifak kısa sürede dağılıp gidecek! Ha, bir de şu belediye başkanları meselesi var; sahi, o ne olacak? İlgili kanun nasıl düzenlenecek? Öyle karışık bir iş ki, galiba altından kalkamayacaklar. Bir kere milliyetçiler şu yaklaşımı kabul etmeyecek. Dolayısıyla, Millet İttifakının oy tabanı karşı tarafa kayacak.

Evet, iktidar cenahı adına ekranlarda konuşanların çoğu, saatlerce işte bu tarz lakırdılarla vakit geçiriyor. Bilhassa, son zamanlarda yeni hiç bir fikir üretemez hale geldiler. İcraat noktasında da heybelerinde yeni bir şey yok. Dolayısıyla, varsa yoksa rakipleri karalamak, seçmen vatandaşın kafasını karıştıracak cerbezeliklerde bulunmak, vesaire… Güya entelektüel geçinen şu birkaç düzinelik adamın neredeyse sosyal medyada trollük yapan paralı-kadrolu militanlardan bir farkı kalmadı.

Başkasına çamur atmak marifet değil, erdemlilik değil. Bir kere, kendine ve davasına güvenen kimse, başkasını karalamak ile meşgul olmaz. Böyle yapmak yerine, kendi iyiliklerini, güzelliklerini, marifetlerini anlatır. Bunları yapmıyorsa eğer, yahut yapamıyorsa, artık siyasî sermaye itibariyle bitmiş-tükenmiş demektir. Görünen manzara, aşağı-yukarı böyledir.