Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti -2

“Tek tek” yerine “bir bir”ler olsun hayatımızda; bu daha iyi ve çok daha sıhhatli bir yöntem.

Zira, bazıları “Tek devlet, tek millet...” diyerek, o tek tekleri adete çekiçle, balyozla kafalara çakma yöntemini tercih ediyor. Bu metod, hiç de sağlıklı değil. Kalpleri yumuşatmadığı gibi, kafaları da ezip yara-bere içinde bırakıyor.

Bunun yerine, Üstad Bediüzzaman, Kur’ânî bir metotla hareket ederek, kalpleri yumaşatıp birleştiren, fikirleri kaynaştıran şu mülâyim ifadeleri kullanmayı tercih ediyor ve diyor ki:

“Meselâ, Hâlıkınız bir, Malikiniz bir, Ma’budunuz bir, Râzıkınız bir... Hem, Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir; bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra, köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir... Bu kadar “bir, bir”ler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kâinatı birbirine bağlayacak manevî zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz şeyleri tercih edip mü’mine karşı adavet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebat-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm olduğunu, kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın.”

*

Hakikat nazarında, kin ve adavete sebebiyet veren fenalıklar, taş ve toprak gibi kesiftir, katıdır, karanlıktır. Bunların başkasına yansımaması, sirayet etmemesi lâzım.

Muhabbetin sebebi olan iyilik ve güzellikler ise tam tersine, aynen muhabbet gibi nurludur ve âyine-misâldir. Başkasına yansıması ve sirayet etmesi fıtrîdir, gayet normaldir.

İşte, bu sırdandır ki, “Dostun dostu, dosttur” sözü, atalar sözü sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki, “Bir göz hatırı için çok gözler sevilir” sözü umumun lisanında gezip dolaşıma girmiştir.

*

Gıybet eden, dedikodu yapan, din kardeşi hakkında kin ve adâvetle konuşan bazı kimseler, âdeta kendi kendini aldatırcasına ve “tekellüflü tevil” manasında şöyle yorum veya müdafaalarda bulunurlar: Kardeş, ben yalan konuşmuyorum. Doğruları söylüyorum. Gördüğüm, bildiğim gerçekleri aynen aktarıyorum. Vesaire...

İşte, bu tarz konuşmaların doğruluğu, usul bakımından her zaman ve her yerde geçerli değildir. Hatta bazen ziyadesiyle sakıncalı olur, zarar verir. Kişiyi bundan alıkoymak ve usul-üslup itibariyle de vasat çizgiye çekmek için, şu mühim ölçüler hatırlatılıyor:

“Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat, her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira, senin gibi niyeti halis olmayan bir adam, nasihati bazen damara dokundurur, (alerji uyandırır) aksü’l-amel yapar.”

Bu gibi hallerde doğru davranışın reçetesi kısaca şudur:

Düşmanını mağlûp etmek istersen, onun fenalıklarına karşı sen yine de iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, düşmanlık artar, husumet ateşi daha da alevlenmiş olur. Görünürde veya ilk etapta mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, o da pişmanlık duyar, nedamet eder, nihayetinde barışma ve sana dost olma yoluna girer.

*

Din kardeşine karşı husumet besleyip adavet etmek, bir tür belâ ve musibet gibidir. Bela ve musibete karşı en tesirli çare ise, tevekkül ve tebessüm ile mukabele etmektir. Bu meyanda, Altıncı Mektup’taki şu ifadeleri hatırda tutmakta büyük fayda var:

Bırak biçare feryadı,

belâdan kıl tevekkül.

Tevekkül ile belâ yüzünde gül,

tâ o da gülsün.

O güldükçe küçülür,

eder tebeddül.

(Devamı var)