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2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti (3)

M. Latif SALİHOĞLU
02 Ağustos 2023, Çarşamba
Mümin kardeşine karşı kin bağlamak, haset etmek, husumet beslemek, öncelikle o kimsenin kendisine azap verir.

Bu gibi menfi şeyler, ateş gibi kalbi yakar, ruhu sancılandırıp sıkıntı verir, vücuda ekstrem ağırlık yükler, omuzlara taşınması pek zor bir sıklet gibi gelir.

İlgili risalede, bu noktaya şu ifade ile parmak basılıyor:

“Ehl-i kin ve adavet, hem nefsine, hem mü’min kardeşine, hem rahmet-i İlâhiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü, kin ve adavet ile nefsini bir azab-ı elîmde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder.”

Bu kronik derdin çare hakkında da uzun bir tedâviden söz ediliyor. Biz kısacık bir kısmını şöylece iktibas edelim: Haset edip kardeşine karşı kin tutan kimse, hased ettiği şeylerin sonunu-akıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki: Rakibinde olan veya muarızında görmüş olduğu dünyevî güzellik, kuvvet, mertebe ve servet fânîdir, muvakkattır; fâidesi az, zahme ve meşakkati çoktur.

*

Önemli bir başka nokta şudur ki: Bir mümin ile iman kardeşi arasında çıkan bir niza, bir tartışma, bir kavga-münakaşa veya herhangi bir dava sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşanır. Şu dünya hayatında, bu türden sıkıntıların haddi-hesabı yoktur.

Mümin kişi, şayet bütün suçu, hatayı, günahı karşı tarafa yüklerse, bu doğru ve hakkaniyetli bir tavır olmadığı gibi, taraflara huzur ve rahatlık da vermez. Hep karşı tarafı suçlayıp durmak, hatta kişi büsbütün sinirli, sabırsız, asabi hale de getirebilir.

Uhuvvet Risâlesindeki düstûrlarda, bu noktaya da pek güzel açıklık getirilerek kadere, hikmet ve hakikate gayet uygun şöyle bir çıkar yol gösteriliyor:

Mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm edemezsin. Hem, böyle yapmakla rahat da edemezsin. Çünkü:

1. Kaderin onda (bu işte) bir hissesi var. Onu çıkarıp, kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

2. Nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o kişiye adavet değil, belki nefsine mağlûp olduğundan, acımak ve nedamet etmek lazım.

3. Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusuru gör, bir hisse de ona ver.

4. Geriye kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp edecek af ve alicenaplıkla, centilmenlikle mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. 

Hafız-ı Şirazî’nin bu yaraya merhem gibi gelen manidar bir sözü şöyledir: “Dünya öyle bir meta değil ki, bir nizaa değsin.”

Evet, dünya fânî ve geçici olduğundan, kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anla.

Bu noktaya dair orijinal şöyle bir tavsiye daha var: “İşte, hayat-ı şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikr-i intikama, eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise, onun sözünü dinleme.”

Şu ülvî tavsiyelere uymakta hem şahsî, hem içtimai, hem de umumi bir menfaat var. Bunlara uyulmadığı takdirde, adavet, en evvel onu taşıyan ve barındıran kalbe zarar verir, o kalbin sahibini bedbaht eder. O halde, o sıkıntılı ve sıkletli haletten daima uzak durmaya gayret etmeli.

(Devamı var)

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