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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti - 4

M. Latif SALİHOĞLU
03 Ağustos 2023, Perşembe
Bir toplumda, yahut bir heyetteki insanlar arasında bazen farklı fikirler çıkabilir, farklı bakış açıları söz konusu olabilir. Bunlar eğer hak namıma ve hakikati bulmak hesabına ise, faydalı olmakla beraber zararsızdır.

Farklı fikirler, şayet uç vermiş olan ayrılıklara kuvvet vermek, ihtilâf û tefrika ateşini körüklemek maksadına matuf ise, kelimenin tam anlamıyla fitne hesabına geçer, fesat hanesine yazılır.

Meşveret ve şuranın ruhu manasındaki hayra, iyiliğe, güzelliğe dair yapılan senakârane sözlerden sonra, bu husustaki muhtemel tehlike ve zarara karşı da şöyle bir ikazda bulunuluyor: ...Tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına hodfüruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesâdüm-ü efkârdan (fikrî çatışmadan) bârika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü, maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının küre-i arzda dahi nokta-i telâkisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için, nihayetsiz müfritâne gider, kàbil-i iltiyam (tedavisi mümkün) olmayan inşikaklara (bölünmelere) sebebiyet verir. Hâl-i âlem buna şahittir.

*

Aynı dinin mensupları ve iman kardeşleri arasında çokça dikkat edilmesi gereken bir husus şudur: Pusuya yatan, tetikte bekleyen din-iman düşmanı nice azgın komiteler var. Bunlar fırsatını buldukları anda saldırıya geçerler. Acımaları, merhametleri de yoktur. Ele geçirdikleri malzemelerle öldürücü darbeleri vurmaktan çekinmezler. Çekinmek ne kelime, zehirlemekten, yıkmaktan, tahrip etmekten menhus bir lezzet alırlar.

İşte, o azgın düşmanlar, bilhassa bizim ihtilafımızdan, dahilî çatışmamızdan istifade etmeye çalışırlar.

Bu sebeple, onların eline koz vermekten, onların cephanesine malzeme ulaştırmaktan şiddetle imtina etmeli. Aksi halde, onların vereceği zarara biz de bilmeyerek iştirak etmiş gibi günahlarına hissedar oluruz.

Bu noktada dikkat ve teyakkuza sevk etmek için, hayatî değerde şu hatırlatmada bulunuluyor: Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: “Ahirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müthişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri herc ü merc eder ve koca âlem-i İslâmı esaret altına alır.”

Demek ki neymiş? Ahirzamanın dehşetli şahısları, Müslümanların hırsından ve bölünmelerinden istifade ederek, koca âlem-i İslâmı dahi esaret altına alabiliyormuş. Bundan ürpermek ve böyle şeylere sebebiyet vermekten, daima Allah’a sığınmak icap ediyor. Bunun vebâli, hiçbir şekilde ölçülemeyecek kadar ağırdır. Zira, neticesi lokal değil, umumî hasarlıdır.

*

Söz konusu zarar ve hasara dair, âhirzamandan haber veren bir Hadis-i Şerif’in meâlini takdim edelim: Beşinci Şua’da zikredilen rivayete göre, âhirzamandan İslâm toplumunun başına geçip hakimiyetini kuracak olan Süfyanî Deccal’in “Nifak ile işbaşına gelip, aldatmakla iş göreceği” hususu, tâ 1908’de beyan ediliyor.

Demek ki, düzenbazlara aldanmamak ve yalancılara kanmamak için de olsa, nifaka düşmemek, ayrılığa-gayrılığa sürüklenmemek icap ediyor. Yoksa, o dehşetli şahıs ve onların temsil etmiş olduğu cereyanlar, ihtilafa-inşikaka düşenlerin bir kısımı yutup atar, bilâhare diğer kısmını yiyip bitirmeye yönelir. Bu vehameti tâ baştan bilmeli ki, onların oyununa gelinmesin, tuzaklarına düşülmesin.

(Devamı var)

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