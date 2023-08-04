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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti - 5

M. Latif SALİHOĞLU
04 Ağustos 2023, Cuma
İslâm tarihi, birçok konuda olduğu gibi, dahili ittifak ve ihtilaf konularında da, bizim için çokça ibret derslerini barındırıyor.

Kardeşçe birlik ve ittifak halinde olduğumuzda, harici kuvvetler saldırmaktan, hatta sataşmaktan bile çekinmişlerdir. Vurmak için ellerini kaldırdıklarında, söz konusu ittifak ve ittihad karşısında, ellerini çaresizce indirmişlerdir. Ehl-i İslâmı kavgalı-çekişmeli halde gördüklerinde ise, saldırmak ve acımasız darbeleri indirmek için hemen harekete geçmiş ve bunda da ne yazık ki başarılı olmuşlardır.

Bu her iki halin de tarihimizde çok sayda çarpıcı örnekleri var.

*

Son olarak, bu meyanda tarihten ibretli bir vakıayı dikkat nazarlarına takdim etmek istiyorum: 1230’larda, iki kuvvetli pehlivanın karşı karşıya gelmesi gibi, iki kuvvetli devletin başındaki sultanlar da maalesef karşı karşıya geldi. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat ile Harzemşah Devletinin Sultan Celaleddin Harzemşah, toprak ve hakimiyet dâvası için Erzincan taraflarında amansız bir kavgaya tutuştu. O vakte kadar Cengiz’in ordularını defaatle mağlup ve perişan eden Celâleddin, Yassıçemen’de (Yaslıçimen) Keykubat’a yenildi. Ordusu dağıldı. Haliyle Selçuklu’nun kuvveti de yarıya inmiş oldu. Bunu fark eden Cengiz Han, ordusuyla Harzemşah ülkesini geçip Selçuklu’ya sınırdaş oldu. Kısa zaman sonra, savaşa tutuştuğu Selçuklu Devletini de mağlup ederek hakim olduğu Anadolu’yu kasıp kavurmaya başladı.

Bilahare, Cengiz’in torunu Hülagu Han, atadığı valilerle Anadolu’yu idare etmeye, katliamlarda bulunmaya yöneldi. Anadolu Beyliklerini itaat altına aldıktan sonra Bağdat’a yöneldi. Abbasi Halifesini maiyeti ile birlikte katledip Abbasi Devletine son verdi. Bununla da yetinmeyip, bütün dinî kitapları toplayarak Fırat Nehrine attı. Bunu yapmakla şunu demeye getirdi: Devletinizi yerle bir ettim, Halifenizi öldürdüm; işte bakın, dininizi de yıkıyorum.

Siz şu ibretlik hadiseye bakın, görün ki, o devirde yaşanan vahşetin çıkış noktası ve zahirî sebebi, din ve iman kardeşlerinin arasındaki ihtilaf, inşikak ve dahilî hakimiyet mücadelesidir.

O halde, bu zamanda şu söze bilhassa kulak vermek durumundayız: Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı “İnnemel-mü’minine ihvetün/ Mü’minler muhakkak ki kardeştir” kal’a-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. (Uhuvvet Risâlesi)

*

Mü’minler arasında nifak, şikak, ihtilaf ne kadar zararlı ise, maddi dünya hırsı, şahsi menfaat düşkünlüğü de, bilhassa bu zamanda o derece zarar verecek bir vaziyet-i müthişe arz ediyor.

Bilhassa siyasî menfaat hırsı, kendini o işe kaptıranları adeta birer canavar haletine büründürüyor. Canavarlaşan menfaatperestler, günün birinde boğuşmalı bir çatışmanın içine girmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Bu sûretle, bitmez-tükenmez bir rekabet ve o rekabetin neticesinde kin, haset, husumet ve kıskançlığı da körükleyen bir çekişme anaforu içine girilmiş olur ki, maazallah.

Bu tehlikeli vaziyete düşmemek için, mü’nin kardeşler arasındaki irtibata, muhabbete, muavenete, merhamete ağırlık vermek icap ediyor. Herkes elindeki imkânı kardeşiyle paylaşması lazım geliyor ki, aralarındaki huzur ve emniyet daha da kuvvet bulsun. Çatışmanın yerini yardımlaşma alsın. Kin ve adavet yerine, uhuvvet ve muhabbet duyguları kalpleri kuşatsın. Zaten olması ve yapılması gereken de budur. Bu yapılmadığı takdirde, hasıl olan boşluğu yukarıda sıralamış olduğumuz menfi şeyler doldurmaya başlar. Hayat ve kâinat boşluğu kaldırmadığından, aramızdaki her türlü münasebeti nurlu, sürûrlu, şevkli, feyizli adet ve meziyetlerle kâmilen doldurmayı kendimize vazife addetmeliyiz.

—SON—

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