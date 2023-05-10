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10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kaybetmenin diğer adı: Öfke hâli

M. Latif SALİHOĞLU
10 Mayıs 2023, Çarşamba
O meşhûr atasözünü şöyle güzelce başa tutturup öyle devam edelim: “Öfkeyle kalkan, zararla oturur.”

Hakikaten çok güzel, tam yerinde ve pek veciz söylenmiş unutulmaz bir söz.

Bu hakikate uygun bir örneği hatırlatmak gerekirse, 2019’daki İstanbul BBB seçimlerini nazara mümkün: Seçimi kaybettiklerini anlayan ceberut siyaset, hemen anında meseleye müdahale etti. Tabii, gayr-ı meşrû ve gayr-ı hukukî bir müdahaleydi bu: Önce resmî kanallardan yapılan oy akışını durdurdular. Ardından, tamamını değil, sadece başkanlık seçimini iptal ettirdiler.

Peki, sonuç ne oldu? Birinci seçimin on bini aşan farkı, ikinci seçimde yüz binleri aştı, milyona dayandı. Yani, hınç ve öfke ile hareket edenler, çok daha büyük bir zararla oturdular. 

Şimdilerde aynı cenahta artan hınçe ve öfkenin, yine benzer sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemel. Ama Riyaset makamında, ama Meclis aritmetiğinde…

*

Olup bitenlerin bir kısmı artık gizlenemediği için, milletin gözü önünde cereyan ediyor. İşte, günden güne artan siyasî gerginlik, nihayet döndü dolaştı ve yurt genelinde yer yer maalesef hasara yol açtı.

Bazı yaralanmalar üzüntüye sebep olması bir yana, rakiplerine “hain, düşman, terör yandaşı” diyen diyene... Birbirini “tekfir” eden edene... Birbirini “münafıklık”la suçlayan suçlayana… Gelinen noktada, durum ne yazık ki öyle.

Yâ hû, bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır, bu nasıl bir hak-hürriyet telâkkisidir böyle? Bunun mahiyetini anlamak, hele ki buna hak vermek mümkün değil.

*

Rüştünü ispat etmiş bir demokratik işleyişe göre, her seçmen vatandaşın serbest tercih hakkı yok mudur? Vatandaş istediği partiye oy veremez mi? İstediği adayı destekleyemez mi? Kendisi de istediği partinin listesinden aday olamaz mı?

Eee, nedir o halde ortalıkta sürüp giden şu “hain, düşman, terörist, münafık...” yaftalaması? Bu fitne-fesat dumanını kim körüklüyor? Buna kim prim veriyor? 

Dahası, şimdiye kadar bu tür hırçın davranışlardan kim ne kazandı? Kim kârlı-kazançlı çıkabilir? Kısa süreli olsa bile, uzun vâdede kârlı çıkmak hiç mümkün mü? Sonucu görmek için, kayıplar ve kaybedenler mezarlığına bakmakta fayda var.

*

Evet, şu husus ilim ve tecrübelerle de sâbittir ki: Gözünü hırs, haset, kin, öfke ve intikam bürümüş kimseler, kaybettiklerini anlayınca hırçınlaşırlar. Sadece söz ve beyanlarıyla değil, fiil ve davranışlarıyla da saldırgan bir hale gelirler.

Son bir hafta içinde yaşanan ve yer yer yaralanmalarla neticelenen fiilî saldırganlıklar, bu hastalıklı ruh halinin en bâriz bir göstergesidir.

Bu hırçınlardan ve hırçınlıklardan ülkeye ve millete bir hayır yok, bir fayda gelmez. Aynı şekilde, gelişmekte olan hürriyet ve demokrasi atmosferine de bir faydası yoktur bunun. Sadece ve sadece zarar üstüne zararı vardır.

Dolayısıyla, her parti liderinin bu noktaya âzamî derece dikkat etmesi lâzım, hatta elzem olmuştur. Aksi halde, hiç istenmeyen gelişmelere sebebiyet verilmiş olur.

Kısa süreli bazı menfaatler elde edilse de, yakın ve uzun vâdede, bundan en çok zarar gören, gerilimi tırmandırıp hırçınlığı tetikleyenler olur; yani, eşit haklara sahip olan vatandaşlar arasında ayrımcılığı körükleyenler olur. Bizden hatırlatması.

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