Kemalizm, resmî doktrin oldu; “Fırka” ismi “parti”ye dönüştü

(Günün Tarihi: 9 MAYIS 1935)

BİR HATIRLATMA

9 Mayıs Cumartesi bizim yazı günümüz olmadığı için, o güne dair tarihî bir gelişmeyi bugün, yani bir gün öncesi olan 8 Mayıs’ta ele alıp işlemek istedik.

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Ankara’da 9 Mayıs 1935 tarihi itibariyle toplanan CHP 4. Kurultayı’nda yeni bazı gelişmeler vukua geldi..

Delegelere seslenen partinin genel başkanı makamındaki Mustafa Kemal—kiminin uydurma, kiminin de öz Türkçe dediği—çok farklı bir Türkçe lisanı ile konuştu.

Ancak, bilâhare terk edildiği anlaşılan bu tuhaf halin yanı sıra, o günkü kurultayda ayrıca çok farklı başka gelişmelere şahit olundu. Bunları maddeler halinde şöylece sıralamak mümkün:

1) Meşrûtiyetin ilânından beri kullanılan “fırka” tabiri yerine, bundan böyle “parti” tabirinin kullanılması kararlaştırılmış oldu.

2) Partinin ambleminde yer alan “altı ok”un ayrıntılı şekilde ele alınarak halka anlatılması, kurultay delegeleri tarafından kabul edildi.

3) “Partinin takip ettiği bütün esaslar Kemalizm prensipleridir” denilerek, Kemalizmin bundan böyle bir doktrin olarak resmî ideoloji haline getirileceği hususu, kurultay tutanakları arasında kayıtlara geçilmiş oldu.

Bu ve benzeri maddeler gösteriyor ki, bu milletin umum fertleri için Kemalizm’den başka bir yol, başka bir fikir, başka bir dünya görüşü imkânı-fırsatı bırakılmak istenmiyordu.

Oysa, gerek masonluk ve gerekse komünistlik, hatta geçici olarak faşistlik, yeni Türkiye’de prim yapmaya ve revaç bulmaya başladı. İşte bunun bir örneği:

Kemalizm ve Masonluk

Türkiye’de, aslında tâ 1924 yılı başından itibaren uygulanan idarî politikaları “Kemalizm” şeklinde isimlendirmek mümkün. 1935’teki şu söz konusu kongre kararıyla, o iş bir bakıma resmîleştirilmiş oldu.

Resmî vasfı “Cumhuriyet” olan Türkiye Devleti’nin o zamanki tek ve rakipsiz partisi olan CHP’nin 4. Kurultayı’nda alınan karar metinlerinde şu ifadeler de yer aldı: “Parti ambleminde altı okla belirlenen temel hususlar dahil, partinin güttüğü bütün esaslar, aynı zamanda Kemalizm prensipleridir.”

İşte o prensipler, tek tek maddeler halinde daha detaylı şekilde yazıya döküldü ve devletin bütün ünitelerinde (bilhassa maarif ve askeriyede) resmî doktrinler şeklinde uygulamaya sokuldu.

Böylelikle, yeni rejimin adı olan Kemalizm, âdeta yeni bir din gibi de algılandı ve bu resmî ideoloji millete dayatılmak suretiyle, kapsama alanı olabildiğince genişletilmeye çalışıldı.

Nitekim, aynı sene içinde Masonların Cemiyeti de kapatıldı ve “Kemalizm hesabına” olmak üzere cemiyetin bütün gaye ve istekleri tek parti hükümetinin programına alınarak, adım adım tatbik sahasına konuldu.

NOT: Kendisi de mason olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, mason teşkilâtının rıza dairesinde kapatıldığını ve masonların hemen bütün talep ve beklentilerinin hükümet programına dahil edildiğini beyan etti. Onun bu yöndeki beyanları, o günlerin güdümlü Tan ve Cumhuriyet gibi gazetelerinde de yer aldı.

Bu uygulamayla, bir bakıma Kemalizm ile masonluk birleştirilmiş oldu. Zira, mahiyetleri itibariyle birbirinden pek bir farkları yoktur.

Hatta günümüz itibariyle dahi, bu iki cereyana tabi olanların arasında herhangi bir çatışma, sürtüşme hali bulunmuyor. (Danışıklı dövüşler ve göstermelik tavırlar bahsimizden hariç.)

Bir bakıma, Kemalizm devam ettiği müddetçe masonluk, masonluk aktif olarak Türkiye’de var olduğu müddetçe de Kemalizm yaşayacak ve ömrü uzayacak demektir.

Aynı şekilde, birinin gitmesi, bitmesi, ya da zaafa düşmesi halinde, diğerinin yaşama ve hayatını idame ettirme şansı da kalmayacak demektir.

Bakalım, gelecek günler beraberinde neler getirecek.

Allah ömür verdiği nisbette bunları görme şansımız olacak.