"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Kemalizm, resmî doktrin oldu; “Fırka” ismi “parti”ye dönüştü

M. Latif SALİHOĞLU
08 Mayıs 2020, Cuma
(Günün Tarihi: 9 MAYIS 1935)

BİR HATIRLATMA

9 Mayıs Cumartesi bizim yazı günümüz olmadığı için, o güne dair tarihî bir gelişmeyi bugün, yani bir gün öncesi olan 8 Mayıs’ta ele alıp işlemek istedik.

***

Ankara’da 9 Mayıs 1935 tarihi itibariyle toplanan CHP 4. Kurultayı’nda yeni bazı gelişmeler vukua geldi..

Delegelere seslenen partinin genel başkanı makamındaki Mustafa Kemal—kiminin uydurma, kiminin de öz Türkçe dediği—çok farklı bir Türkçe lisanı ile konuştu.

Ancak, bilâhare terk edildiği anlaşılan bu tuhaf halin yanı sıra, o günkü kurultayda ayrıca çok farklı başka gelişmelere şahit olundu. Bunları maddeler halinde şöylece sıralamak mümkün:

1) Meşrûtiyetin ilânından beri kullanılan “fırka” tabiri yerine, bundan böyle “parti” tabirinin kullanılması kararlaştırılmış oldu.

2) Partinin ambleminde yer alan “altı ok”un ayrıntılı şekilde ele alınarak halka anlatılması, kurultay delegeleri tarafından kabul edildi.

3) “Partinin takip ettiği bütün esaslar Kemalizm prensipleridir” denilerek, Kemalizmin bundan böyle bir doktrin olarak resmî ideoloji haline getirileceği hususu, kurultay tutanakları arasında kayıtlara geçilmiş oldu.

Bu ve benzeri maddeler gösteriyor ki, bu milletin umum fertleri için Kemalizm’den başka bir yol, başka bir fikir, başka bir dünya görüşü imkânı-fırsatı bırakılmak istenmiyordu.

Oysa, gerek masonluk ve gerekse komünistlik, hatta geçici olarak faşistlik, yeni Türkiye’de prim yapmaya ve revaç bulmaya başladı. İşte bunun bir örneği:

Kemalizm ve Masonluk

Türkiye’de, aslında tâ 1924 yılı başından itibaren uygulanan idarî politikaları “Kemalizm” şeklinde isimlendirmek mümkün. 1935’teki şu söz konusu kongre kararıyla, o iş bir bakıma resmîleştirilmiş oldu.

Resmî vasfı “Cumhuriyet” olan Türkiye Devleti’nin o zamanki tek ve rakipsiz partisi olan CHP’nin 4. Kurultayı’nda alınan karar metinlerinde şu ifadeler de yer aldı: “Parti ambleminde altı okla belirlenen temel hususlar dahil, partinin güttüğü bütün esaslar, aynı zamanda Kemalizm prensipleridir.”

İşte o prensipler, tek tek maddeler halinde daha detaylı şekilde yazıya döküldü ve devletin bütün ünitelerinde (bilhassa maarif ve askeriyede) resmî doktrinler şeklinde uygulamaya sokuldu.

Böylelikle, yeni rejimin adı olan Kemalizm, âdeta yeni bir din gibi de algılandı ve bu resmî ideoloji millete dayatılmak suretiyle, kapsama alanı olabildiğince genişletilmeye çalışıldı.

Nitekim, aynı sene içinde Masonların Cemiyeti de kapatıldı ve “Kemalizm hesabına” olmak üzere cemiyetin bütün gaye ve istekleri tek parti hükümetinin programına alınarak, adım adım tatbik sahasına konuldu.

NOT: Kendisi de mason olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, mason teşkilâtının rıza dairesinde kapatıldığını ve masonların hemen bütün talep ve beklentilerinin hükümet programına dahil edildiğini beyan etti. Onun bu yöndeki beyanları, o günlerin güdümlü Tan ve Cumhuriyet gibi gazetelerinde de yer aldı.

Bu uygulamayla, bir bakıma Kemalizm ile masonluk birleştirilmiş oldu. Zira, mahiyetleri itibariyle birbirinden pek bir farkları yoktur.

Hatta günümüz itibariyle dahi, bu iki cereyana tabi olanların arasında herhangi bir çatışma, sürtüşme hali bulunmuyor. (Danışıklı dövüşler ve göstermelik tavırlar bahsimizden hariç.)

Bir bakıma, Kemalizm devam ettiği müddetçe masonluk, masonluk aktif olarak Türkiye’de var olduğu müddetçe de Kemalizm yaşayacak ve ömrü uzayacak demektir.

Aynı şekilde, birinin gitmesi, bitmesi, ya da zaafa düşmesi halinde, diğerinin yaşama ve hayatını idame ettirme şansı da kalmayacak demektir.

Bakalım, gelecek günler beraberinde neler getirecek.

Allah ömür verdiği nisbette bunları görme şansımız olacak.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suçlama değil, dayanışma zamanı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

    28 Şubatçılarla ortak oldular

    İkinci atak riski var

    'Dış kaynak bulunamazsa yükseliş devam eder'

    'Askıda fatura uygulamasında 56 bin ailenin faturası ödendi'

    Yoksulluk sınırı 6 bin 986 TL

    Pentagon: Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenler askere alınmayacak

    'İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek'

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi'

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 83 bine yaklaştı

    AYM infazı esastan görüşecek

    Trump'ın yaveri koronavirüse yakalandı

    Zehra Zümrüt Selçuk: 620 bin haneye ödeme yapıldı

    'Yaz tatilinde okul olmayacak'

    Uluslararası Af Örgütü'nden Yunanistan'a uyarı

    Salgında 'ikinci dalga'ya davetiye çıkarıyoruz

    'ABD, DSÖ'nün alternatifini kurabilir'

    Gelecek bahara kadar aşı beklemeyin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm, resmî doktrin oldu; “Fırka” ismi “parti”ye dönüştü
    Mustafa Gönüllü

    Bu hataların sorumlusu kim?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Cevher İLHAN

    Ramazan’a hürmetsizliğin kaderî fetvası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.