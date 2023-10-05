Kemalizmin heykeli, şapkası, ezanı…

Yüz yıl kadar önce ortaya çıkan Kemalizm veya daha sonra eş-anlamlısı olarak kullanılan Atatürkçülük, hayatımıza bir nevî milât mahiyetinde girdi: Bu açıdan bakıldığında “Kemalizmden önce, Kemalizmden sonra” demek, yanlış olmasa gerek.

Bu noktayı birkaç misal ile açmaya çalışalım.

Meselâ, Kemalizmden önce bizde heykelcilik furyası yoktu.

Aynı şekilde, ecnebilere ait kıyafetin bir parçası olan serpuş-şapka-fötr yoktu.

Daha da önemlisi, Kemalizmden önce adına “Türkçe ezan” denilen ucûbe şarkı da yoktu.

Kemalizmin ülkede hakimiyet kurması ile birlikte orjinal Muhammedî Ezan’ın okunması yasaklandığı gibi, orijinal Kurân ve Kurân’nın harflerinden alınarak Türkçeye adapte edilen Osmanlıca ile Farsça da yasaklandı.

Bu meyanda daha başka örneklemelerde bulunmak da mümkün.

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Kemalizmin yukarıda bir kısmını sıraladığımız “ilke ve inkılâpları”nı yere-göğe sığdıramayan Atatürkçülere aşağıdaki hususları sormak lazım:

1. Yüz yıla yakındır aralıksız şekilde devam edip giden heykelcilik furyası ile ne kazandık? Dünya ülkeleri arasında rekor kırdığımız heykelciliğin vatana-millete yansıyan bir tek faydasını söyler misiniz? Dahası, dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde, ilim ve irfanımızda bunun yeri ve değerli hakkında işe yarar, itibar görür bir fikriniz var mı?

2. Sayısız vatandaşın hayatına mal olan şapkayı bugün siz kendi başınıza takıyor musunuz? Madem ki “medeniyetin sembolü” idi şapka, siviller bir yana, bugün devlet memurları neden giymiyor? O kıyafete niçin bir değer atfedilmiyor? Bakın, Atatürkçülükte mangalda kül bırakmayan adamların bile başında şapka falan yok. Dahası, vaktiyle üzerinde kıyamet kopartılan bu konuya girmek-değinmek dahi istemiyorlar. Şapkanın hangi durumda, hangi değerde olduğunu siz de bildiğiniz ve bu kıyafetin lüzumunu artık hiç savunamadığınız halde, neden hâlâ körlemesine bir şekilde ve toptancı bir anlayışla “ilke ve inkılâp” savunuculuğunu yapmaktasınız? Yoksa, nasıl da komik bir duruma düştüğünüzün farkında mı değilsiniz?

3. Bir de şu “Türkçe ezan” meselesi ki, yaraya tuz basmak kadar acı veriyor, sancı yapıyor. Evet, o inkılâplardan biri de Muhammedî Ezan’ın aslını değiştirip Türkçeleştirmek idi. Orjinalini okumaya yasak ve ceza bile getirildi. Peki, ne oldu zamanla? Tekrar aslına çevrilmedi mi? Aslına çevrilince kıyamet mi koptu? Ülke geriye mi gitti? Ezan anlaşılmaz mı oldu? Bu konuda acaba söyleyecek bir tek sözünüz var mı? Dahası, acaba “Türkçe ezan”ı savunacak mecaliniz var mı?

Her ihtimale karşı size yakın tarihten bir vakayı hatırlatalım: 2002 seçimlerinde MHP’den milletvekili adayı olan Ankara DGM eski Başsavcısı Nusret Demiral, seçimlere yaklaşık bir ay kala ‘’Ezan Türkçe okunmalı’’ diye ortaya bir fikir attı. Millet taaccüp etti. Herkes ona nefretle baktı. Öyle ki, MHP bile onu taşımayadı ve hem adaylığı reddedildi, hem de partiden atıldı.

Şimdi şu noktayı düşünün: Bundan yirmi sene kadar evvel eski “ilke ve inkılâp” hevesiyle lâf söyleyen meşhur bir şahsa hiç kimse nazar-ı müsamaha ile bakmazken, çıkıp hâlâ yüz sene önceki “ilke ve inkılâb”ın ateşli savunuculuğunu yapmanın bir itibarının, bir kıymet-i harbiyesinin olup olmadığı kendiliğinden anlaşılmaz mı?

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Son bir hatırlatma: Bu meselenin en acip-tuhaf yönü, günümüzde bir kısım dindar-muhafazakâr kişi ve zümrelerin çıkıp “Gerçek Atatürkçü biziz” demesidir. Bu tür çıkışlar anlaşılır gibi değil. Cidden insanın hafsalası almıyor. Bu hale bakınca, insan “Olsa olsa, feleğin çarkı tersine döndü” demekten alamıyor kendini.