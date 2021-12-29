Kim vatan hani? Kim Cumhuriyet düşmanı?

Sözde milliyetçi ve dindar kılıklı bazı kimselerin Üstad Bediüzzaman’a, eserlerine ve talebelerine yönelik kin ve garaz yüklü saldırganlığı hız kesmeden devam ediyor.

Azgın Kemalistlerin saldırganlığı, zaten oldum olası var. Dindar kisveli kimselerin hücumu ve yıkıcı eleştirileri ise daha çok 2004’ten (MGK Siyaset Belgesi) sonra yoğunluk kazanmaya başladı.

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Evet, kimi Mustafa Kemal üzerinden, kimi Sultan Abdülhamid üzerinden, kimi Fetullah Gülen üzerinden, kimi de Kürt meselesi üzerinden insafsızca, vicdansızca eleştirip saldırıyor.

Sizin vereceğiniz hiçbir cevap-izah bu güruhu teskin etmeye yetmez. Çünkü, birtakım karanlık odakların sesi durumundalar. Yoksa, vefatından önce bütün itirazlara cevap vermiş, dahası, en çaresiz bir devirde bile sayısız mahkemelerden beraat ile geçerek dâvâsının bir nevi sağlamasını yapmış olan Bediüzzaman Said Nursî’yi bugün tutup kendi kafasına göre tenkide kalkışmanın doğru olmadığını, hatta insanî bir tavır olamayacağını biliyorlardır. Bilmeleri gerekiyor.

Buna rağmen, çıkıp bile bile yıkıcı eleştirilerde bulunanların, elbette ki insanî yönlerini sorgulamak durumundayız. Bu da bizim hakkımız.

Bununla beraber, medyatik olmuş bazı kimselerin hezeyanları sebebiyle, saf ve temiz duygulara sahip kimselerin zihinleri bulanıyor. İşte, bilhassa bu kesime doğruları anlatma ihtiyacını hissettiğimiz için aynı konuya tekrar tekrar dönmek durumunda kalıyoruz.

Ne diyor, bu saldırganlar gürûhu? Ortak iddiaları, Said Nursî, onun talebeleri veya takipçileri için en büyük bir itham olarak “vatan hainliği” ve “Cumhuriyet düşmanlığı” damgasını yapıştırıyorlar. Daha ötesi ithamların üzerinde durmak yerine, şimdilik bu iki noktaya dair bazı hatırlatmalarda bulunalım.

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Mühim bir hususu bilhassa hatırlatalım: Bir iddianın sahibi, öncelikle iddiasını delillendirmek ve ispat etmek mecburiyetindedir. Aksi halde, kendisi o iddianın hedefi olup, o isnadın altında kalır. Yani, hedefini bulmayan bir itham, bir fenâlık, ister istemez döner sahibini vurur.

Bu hatırlatmanın ardından, ittiham sahiplerini susturacak birkaç noktayı daha dikkat nazarlarına sunmak istiyoruz.

BİR: Ey insafsızlar! Sizin elinizde, Said Nursî ve talebelerinin vatan haini, yahut Cumhuriyet düşmanı olduğuna dair bir tek delil, belge var mı? Yoktur ve asla gösteremezsiniz. Ama, namertçe saldırmaya devam edersiniz. Bu ise, sizin ıslah olmaz karakterinizdir.

İKİ: Yüzlerce dâvânın görüldüğü şiddetli mahkemelerin zabıtlarında olsun, sizin o karalayıcı iddianıza kuvvet verecek, yahut haklılık kazandıracak herhangi bir kayıt var mı?

ÜÇ: Bu ülkede vatan hainlerini tesbit edecek ve onlara ceza verdirecek savcılar, hâkimler yok mu? Elbette var. Peki, onların sizi haklı çıkartacak bir iddiası var mı? Bu anlamda herhangi bir cezalandırmada bulunmuşlar mıdır? Gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, ama, hiç utanıp sıkılmadan aynı teraneleri okumaya devam edersiniz.

DÖRT: Said Nursî’nin eserlerini okuyup onun takip ettiği yoldan gitmeyi şeref addeden biri olarak, benim veya benim gibilerin vatana ne gibi bir ihanetleri olmuş? Asla gösteremezsiniz de, bildiğinizi okumaya yine de devam edersiniz.

BEŞ: Bizler askerlik mi yapmadık? Savaş oldu da cepheye mi gitmedik? Vergimizi mi vermedik? Devletin malına mı zarar-ziyan verdik? Devletin askerine, polisine, memuruna kurşun mu sıktık? Hayır. Böyle bir şey yok ve olamaz. Said Nursî’nin hâs talebeleri sabıkasız olduğu gibi, Nur Risalelerindeki “müsbet hareket” metodunu hazmeden günümüz takipçilerinin de elleri lekesiz, alınları tertemizdir. Aksi yolda gidenlerin referansı başka olabilir; ama, Üstad Bediüzzaman, yahut Risale-i Nur değildir ve olamaz.

Netice olarak şunu deriz:

Efendiler! Ya başta zikrettiğimiz o ağır ithamlarda bulunmaktan vazgeçin, ya da hodri meydan, çıkın iddianızı ispat edin. Veyahut, hiç olmazsa susun. Aksi halde, kendiniz “yalan uydurmak ve iftira atmak”la yâd edilmekten kurtulamazsınız.