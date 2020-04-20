Kimi husûmete, kimi muhabbete çalışır

Çağımızın mânevî tabibi Bediüzzaman Hazretleri’nin husûmet ve muhabbete dair bayraklaşan şöyle bir sözü var: “Biz muhabbet fedaileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.”

Bu veciz ifadenin yer aldığı 1909 tarihli makalesindeki bir üst cümlesi ise şöyledir:

“Medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahşîler gibi, icbar ile değildir.”

Tesbit mükemmel, teşhis ve tedavi tam yerinde.

Bu zamanda geçerli olan yol, yordam, metot, yöntem budur: İnanç ve fikriyatını ikna yoluyla anlatıp izah edeceksin. Yoksa, dayatma ve zorlama gibi metotlarla gidersen, bırak ileri gitmeyi, yahut fayda sağlamayı, zamanla var olan sermayeyi de tüketirsin.

İslâm birliğine hayatını fedâ eden Yavuz Sultan Selim de, ihtilâf û tefrikaya düşerek sermayenin hebâ edilmesinden yakınarak, vahdet ve ittihadın ehemmiyetini âhir ömre kadar hep anlatmaya çalıştı.

İşte, doğruluk burada, hak olan vesile burada.

Peki, biz neredeyiz ve neler yapıyoruz? Bunu derinlemesine düşünüp kendimiz çek etmemiz lâzım.

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Müslümanlar arasındaki husûmetin, düşmanlığın neticesi daima felâket olmuştur.

Kardeşliğin, muhabbetin, uhuvvetin neticesi ise, herkes için huzur ve saadet olmuştur.

Bu hakikatin sırrına vâkıf olan necip milletimizin bölünüp parçalanması, imkân ve ihtimal harici olarak görünüyor.

Esasen, dünyanın bütün süper güçleri toplansa, her cihetle içiçe girmiş ve kaynaşmış olan bu milletin unsurlarını birbirinden ayıramaz.

Yani, meselâ dinî ve etnik farklılıklar sebebiyle birbirinden ayrılma, bölünme ve kopmanın yolu büyük ölçüde kapanmış durumda. Bu ise, bir fa’l-ı hayırdır.

Buna göre, geriye bir tek tercih-seçenek kalmış oluyor: Birlikte ve kardeşçe yaşama mecburiyeti. Velev ki, zor ve meşakkatli olsa da…

Madem ki, aynı vatan toprakları üzerinde birlikte ve içiçe yaşamak durumundayız, o halde bu işin çaresine bakmalı ve müşterek hayatın formülünü bulup tatbik etmeli.

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Esasında, geçmiş asırlarda ve devirlerde bu müşterek hayatın şahane örnekleri vardır: Selçuklu ve Osmanlı döneminde, müslim ve gayr-ı müslim unsurların tamamı, asırlar boyu hep içiçe yaşamışlar, din kardeşi olmuşlar ve aynı vatandaşlık hisleriyle müşterek bir hayat süre gelmişlerdir.

Dün kardeşlik yahut vatandaşlık çerçevesinde yaşanan, tatbik ve hatta tescil olunan bu müşterek hayat tarzı, bugün neden olmasın? Bunu kim istemez ve kimler istemiyor?

Kardeşçe ve hür bir vatanda serbestçe yaşamayı görünürde hemen herkes istiyor.

Ama, demek bunu istemeyenler de var ki, mütemadiyen gerginlik çıkartılarak, yahut kutuplaşmalar körüklenerek huzursuzluk çıkartılmaya çalışılıyor.

Oysa, kanla, kinle, husûmet ve adâvetle, kimse bir yere varamaz. Varılacak yer, helâkettir, felâkettir.

Helâketin, felâketin önüne geçmek, geçmeye çalışmak ise, bugün için her vatandaş önünde duran mühim bir vazife, hatta bir vecibedir. Bu vazifeyi yerine getirmenin en önemli adımı, kardeşliğin gereklerini yerine getirmeye çalışmaktır. Çünkü, bunda saadet vardır, selâmet vardır.

Yakın tarihten bir misâl:

1908 yılı başlarında İstanbul’da bulunan Bediüzzaman Said Nursî, siyasî ve ideolojik maksatlara âlet edilmek istenen Kürtler’e gazete yoluyla hitap ederek, onlara saadet ve selâmetin yolunu şu sözlerle göstermeye çalışır: “Ey Kürtler! İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, kardeşlikte saadet, hü- kûmette selâmet vardır.” (Kürt Teavün ve Terakki gazetesi, 22 Teşrinisani 1908)

Üstad Bediüzzaman, hayatının sonuna kadar da bu istikametten hiç ayrılmadı.

Çevresindekilere daima saadet, selâmet, muhabbet, kardeşlik, vatandaşlık, dindaşlık dersleri verdi. “Allah’ınız bir, kitabınız bir, peygamberiniz bir, kitabınız bir, vatanınız bir” diyerek, daima Tevhid, ittihad ve imtizaç hakikatini öğretmeye çalıştı...

Eserleri olan Nur Risâleleri dahi, baştan sona bu hakikatleri ders verip öğretiyor.