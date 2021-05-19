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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kırım’da sürgün vahşeti

M. Latif SALİHOĞLU
19 Mayıs 2021, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 19 MAYIS 1944

Kırım’da Müslüman Türklere yönelik olarak 1944 yılı 19 Mayıs gününden itibaren uygulanan umumî sürgün trajedisi, yetmiş beş senedir unutulmadığı gibi, aradan bir o kadar zaman geçse, yine unutulmayacak insanlık dışı vahşet tablolarıyla doludur.

Hem komünist, hem de emperyalist bir rejimle idare edilen Soyvet Rusya'nın o zamanki diktatör lideri J. Stalin, Kırım'da yaşayan bütün Müslüman Tatarların toplatılarak sürgün edilmelerini istedi. Gerekçe, İkinci Dünya Savaşı esnasında bunların Almanlar'la işbirliği yaptığı şeklindeydi.

Stalin'in sürgün emri 18/19 Mayıs (1944) gecesi Kırım'daki Türklere sür'atle iletildi. Onlara sadece iki saatlik bir mühlet verildi. Hiçbir eşyasını almadan, evini barkını, malını mülkünü olduğu gibi bırakacak ve belirlenen istasyonlarda toplanacaklardı. Çaresiz kalan Müslümanlar, bu emre uymak durumunda kaldılar. Direnenlere zerrece bir müsamaha gösterilmedi. Ya zorla alınıp götürüldü, ya da direndikleri yerde vurularak öldürüldüler.

Gece vakti, korku ve perişaniyet içinde toplananların yekûnu 420 binden fazlaydı. Hepsini itiş tıkış bir vaziyette yük vagonlarına bindirdiler ve uzak diyarlara götürüp parça parça dağınık halde bıraktılar. Ekseriyetini Kabartay, Sibirya, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi yerlere dağıttılar.

Sürgün edilen mazlûmlara her türlü eziyeti, işkenceyi, hakareti revâ gördüler. Onları azılı komünistlerin insafına terk ettiler.

Nüfusun yarısına yakını, daha sürgün esnasında vefat etmişti. Geri kalanlar da, sadece ayakta ve hayatta kalabilme mücadelesini veriyordu.

Bu vahşiyâne muamele, 1956'ya kadar sürdü. Müslümanlar, bu tarihten sonra bir derece teneffüs imkânını bulabildi. Ardından, kademeli şekilde geri dönüş hareketi başladı. 1990'a kadar dönebilenlerin yekûnu 260 bin civarında oldu. Vatanına dönmek için verilen mücadele hâlen de sona ermiş değil.

(Kırım’ın yakın tarihte Rusya tarafından yeniden ilhak edilmesi ise, başlıbaşına bir sıkıntı ve bir gerilim sebebi olarak görülüyor.)

Kızıl Ordu’nun Karadeniz'deki vahşeti

Bu arada, Stalin'in 18 Mayıs 1944 tarihli sürgün emrinin unutkanlıkla ulaştırılamadığı bir köyün (Arabat bölgesinde) olduğu tesbit ediliyor. Durum derhal Stalin'e bildiriliyor. Gelen emir çok net ve kesin: "24 saat içinde işlerini bitirin!"

Bunun üzerine, Kızılordu birlikleri, köylüleri derhal toplayıp bir tekneye bindiriyor. Karadeniz'e açılan bu insan yüklü tekne, sâhilden birkaç mil uzaklaştıktan sonra da acımasızca batırılıyor. Ne yazık ki, sağ kurtulan olmuyor.

İşte, komünist Rus vahşetin sergilemiş olduğu bir soykırım örneği…

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