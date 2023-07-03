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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Koca çınarın son iki sultanı

M. Latif SALİHOĞLU
03 Temmuz 2023, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ 3-4 Temmuz 1918

Ömrü altı asrı aşan koca Osmanlı Devletinin son iki padişahı: Sultan Reşad ile Sultan Vahdeddin, o şerefli hanedanın en tâlihsiz, en bedbaht şahsiyetleri arasında yer alır.

Sultan Mehmed Reşad, 1918 yılı 3 Temmuz’unda vefat etti; Sultan Vahdeddin ise, bir gün sonra, yani 4 Temmuz günü Osmanlı tahtına geçti.

Sultan Reşad, yakalandığı şeker hastalığının pençesinde kurtulamayarak 74 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Onun yerine gelen Sultan Vahdeddin ise, o hastalıktan da beter, maddî-mânevî talihsizlikler yaşayarak pek acıklı bir gurbette ömrünü tamamladı.

Hemen bütün cephelerde ağır bedel veya mağlûbiyetlerle neticelenen Birinci Dünya Harbinin sonlarına doğru Saltanat cenâhında “halef ile selef” arasında yaşanan bu “ilk ve son gün” hadisesi, aynı zamanda altı asırlık Osmanlı cihan devletinin de “acıklı son”unun bir nevî başlangıcı oldu.

*

Evet, Osmanlı padişahları arasında en bahtsız olanların başında gelen Sultan Reşad, 1909’da tahta geçtiği zaman da nisbeten ihtiyar sayılabilecek bir yaştaydı.

Ama, onun büyük bahtsızlığı ve şanssızlığı, 600 yıllık devletin içte ve dışta, üstelik hemen her kademede yıkılışa doğru gittiğine yakînen şahit olmasından kaynaklanıyor: Amcası Sultan Abdülaziz, onun gözleri önünde devrilip (1876) katledildi. Büyük kardeşi Sultan II. Abdülhamid’in tahta geçmesinin ardından, her ihtimale karşı kontrol altında tutularak bir nevi hapis hayatı yaşamak mecburiyetinde bırakıldı.

Bu çileli hayat, tam 33 sene aralıksız şekilde devam etti. 1909’da ağabeyi komitacılar tarafından devrilince, usûl gereği kendisi tahta çıkarılmış oldu. O yaşlıca (65) haliyle, komitacı İttihatçıların gölgesinde kaldı ve adeta onların kuklası durumuna düşmüş gibi oldu.

Tam bir zaaf ve acziyetin ifadesi olan bu vaziyet bir yana, 1911’den itibaren yaşanan zincirleme savaşlara şahit oldu: Trablusgarp (Libya) Savaşı, Ege’de İtalyan Harbi, Birinci ve İkinci Balkan Harbi, son olarak da Birinci Dünya Harbi, hep onun devr–i saltanatında vukua geldi. Üstelik, bu harplerin tamamı büyük kayıp ve mağlûbiyetlerle neticelendi.

Devletin ve milletin içine sürüklenmiş olduğu bu fecî vaziyet, ona ağır geliyor ve haliyle onu mânen yıpratıyordu.

*

Hemen bütün cephelerde ağır mağlûbiyetlerin yaşandığı Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, yakalanmış olduğu şeker hastalığı iyiden iyiye ilerlemiş durumdaydı, Sultan Mehmed Reşat. Sondan bir önceki padişah konumunda olan sultan, ağabeyi Sultan II. Abdülhamid ile aynı sene içinde, gün itibariyle de 3 Temmuz 1918’de vefat etti. Yerine ise, başka türlü talihsizliklere şahitlik edecek olan Sultan Vahdeddin getirildi.

Hayatının son yıllarını gurbet elde (İtalya’da) ve perişâniyet içinde geçiren Sultan Vahdeddin’in vefat tarihi ise Mayıs 1926. Ecnebilere olan borçları sebebiyle tabutuna bir müddet için haciz konuldu. Suriye’deki yakınlarının devreye girmesiyle haciz kaldırıldı. Naaşı, bilâhare İtalya’dan Suriye’ye nakledildi. Ziyarete açık olan mezarı o günden bugüne Şâm-ı Şerif’te.

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