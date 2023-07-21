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21 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Kumpasları boşa çıkarma yöntemi

M. Latif SALİHOĞLU
21 Temmuz 2023, Cuma
Yakın tarihte yaşanan tertip ve kumpasların haddi-hesabı yok. Komitacı kumpasçılar, bunların çoğunda ne yazık ki başarılı da olmuşlardır.

Dolayısıyla, masum insanların canı yanmış, malı gitmiş; gaddarlar ise hesap vermeden çekip gitmişlerdir.

Meselâ: 1909’daki 31 Mart Vak’âsı bunlardan biridir. Karanlık odaklarca tasarlanıp hazırlanan bu kumpasın arka plânı bir türlü aydınlatılamadı.

Aynı şekilde, 1925’teki Şeyh Said Hadisesi, 1930’daki Menemen Hadisesi, 1937’deki Dersim Fâciası yakın tarihin karanlık safhaları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Daha yakın tarihe gelecek olursak, listeye şunları da ilâve etmek mümkün: 12 Mart Muhtırası. 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Süreci ile 15 Temmuz Fâciasında da gizli plân, tertip ve kumpasların etkili olduğu ve tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bu hadiselerde de bilhassa dindarların kıyıma uğratılması hedef alındığı âşikâr şekilde görülebiliyor.

Bununla beraber, söz, fikir, hareket ve faaliyetleri o tertiplerde gerekçe veya bahane olarak kullanılan dindarlar, söz konusu plânları akim bıraktıracak ferâseti gösteremedikleri, ihtiyatlı davranamadıkları ve gerekli tedbirleri alamadıkları da bir vâkıa.

*

Yukarıda sıraladığımız örneklere benzer tertip ve plânlar, hiç şühpesiz Bediüzzaman Said Nursî ve talebeleri için de tatbik sahasına konulmak istendi. Hem de kerratla.

Ne var ki, asla elden bırakılmayan ve ihmal edilmeyen “müsbet hareket” metodu, söz konusu bütün plân, tertip ve kumpasları akim kalmasını sağlamış oldu.

Evet, başta Isparta, Barla, Kastamonu ve Emirdağ olmak üzere, daha başka yerlerde de Üstad Bediüzzaman ve talebelerine karşı da birçok plânlar yapıldı, kumpaslar kuruldu, tertipler hazırlandı, vesaire... Ama, hiç mübalağasız bunların tamamı boşa çıkarıldı ve akim bırakıldı. Zira, neredeyse bir asra yaklaşan geniş zaman dilimi içinde menfi tarzda kaydedilmiş hiçbir vukuat olmadığı gibi, bu koca camianın suç teşkil edecek bir tek sâbıkası dahi tesbit edilebilmiş değil. Ne büyük şeref: Yüz yıllık sâbıkasız bir sicil ve lekesiz, tertemiz bir mazi.

Kendi canları yandığı halde, Nur Talebeleri, başkasının canını yakmadılar. Ezâ-cefâ çektirenlere karşı bile, intikamcı bir mukabelede bulunmadılar. Yani, tertipçilerin, kumpasçıların eline hiçbir malzeme vermediler. Bütün heveslerini kursaklarına hapsettiler.

Bu sebeple, daima başları dik, alınları açık olmuş; elleri de lekesiz, tertemiz bir şekilde hayatlarına ve hizmetlerine devam ediyorlar.

Son söz yerine Üstad Bediüzzaman’dan kısacık bir-iki iktibas: “Aziz, sıddık kardeşlerim! Gizli münafıklar, Risâle-i Nur’a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. Biz, müsbet hareket ettiğimiz için, plânları akim kaldı.” (S.T.Gaybî)

*

“Gizli düşmanlarımız, hükûmetin ehemmiyetli ve bir kaç vazifedarlarını elde edip beni tazyikatla Menemen ve Şeyh Said Hadisesi gibi bir hadise çıkarmak için bütün kuvvetiyle, en hassas damarlarıma dokunduracak tarzda, her desiseyi istimâl ettiler. Gördüler ki, Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor. O plânı, sâir sûikastlere, ezcümle ‘zehir vermeye’ tebdil ettiler. Hıfz-ı İlâhî onu da akim bıraktı.” (Emirdağ Lahikası)

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