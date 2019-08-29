Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (4)

Nur'un lisânına müdahale, ulvî mânâyı bozar, kudsî tesiri kırar, tekraren oku(n)ma ihtiyaç ve arzusunu tarumar eder.

Suâl: Üstad Bediüzzaman, henüz hayatta iken Risâle-i Nur'un lisânını değiştirmeye dair niyet ve teşebbüsler hakkında neler söylemiş ve ne gibi tavsiyelerde bulunmuş?

Cevap: Bu mesele, müstakil kitap hacminde başlı başına bir araştırma konusudur. Biz, bu dizi yazı çerçevesinde kısaca değinmeye çalışalım.

Öncelikle, aynı mânâ ve maksadı ihtiva eden suâllerin bizzat Hz. Bediüzzaman'a tevcih edildiğini en başta hatırlatmış olalım. Hz. Üstad da, maddî ve mânevî cânipten kendisine tevcih edilen suâllere gayet muknî delillerle cevap verip izâhatta bulunmuştur. Özetle deniliyor ki: “Bütün bu Risâlelerde, bütün derin hakaik, temsilât vasıtasıyla en âmi ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor." (Barla Lâhikası: 16)

Kezâ, şunlar ifade ediliyor: “Risâle-i Nur’un mesâili ilimle, fikirle ve kastî bir ihtiyar ile değil, ekseriyet-i mutlaka ile sünûhat, zuhûrat, ihtarât ile oluyor.” (Kastamonu Lâhikası, s.163) “Hem, telif ihtiyarımız dahilinde değil.” (Age, s. 105)

Bunlar gibi, Nur Külliyatı’nda yer alan daha pekçok ifade ve ibare vardır ki, Kur'ân'ın feyzinden nebean eden sünûhat, zuhûrat, ilhamât ve ihtarât ile telif edilen Risâle-i Nur'un fıtrî, ulvî lisânına Bediüzzaman Hazretleri’nin kendisi dahi kalem karıştırmaktan ve ihtiyarı ile müdahale etmekten şiddetle kaçınmıştır. Aynı şekilde, başkasının kalem karıştırmasına da katiyen razı olmamıştır.

Bununla beraber, çeşitli tarihlerde bu hususta bazı gelişmeler yaşanmış ve bunlara karşı da aynı tarz üzere gereken izahatta bulunmuşlardır.

İşte, bunlardan birkaç misâl...

Büyük Doğu'nun tahrifatı

Bu meyanda en çarpıcı misâllerden biri, 1952’de şair Necip Fazıl'ın yönetimindeki Büyük Doğu mecmuasının yapmış olduğu neşriyattır. Necip Fazıl, Risâle-i Nur’dan bazı metinleri kendi inisiyatifiyle değiştirerek (bir cihette, Bediüzzaman'ın lisânını tezyif ile kendi edebî enaniyetini konuşturarak) mecmuasında neşrediyordu.

Bu gelişme üzerine, Üstad Bediüzzaman talebelerini harekete geçirerek yapılan neşriyatı durdurma cihetine gider. Zira, tâ başından beri beyan edilmiştir ki:

* Kemâl-i edeb üzere yazılmış olan Risâle-i Nur, edebiyat satmıyor.

* Kemâl-i tevâzu ve terk-i enâniyet dersini veren Risâle-i Nur, hiçbir enâniyetin müdahalesini kabul etmiyor.

* Mânâyı esas alan Risâle-i Nur, edebin değil, fakat edebiyatın kànunlarına yer yer muhalefet ediyor. Nur'daki kudsî, ulvî, sırlı, tılsımlı hakikatler, edebiyatın dar kalıplarına sığmıyor, sığdırılamıyor. Sığdırmaya çalışanlar, ister istemez mânâyı fedâ ediyor. Buna ise, hiç kimsenin hakkı yoktur.

İşte, bu ve benzeri gerekçelere istinaden harekete geçen Ceylan ve Zübeyir gibi Nur'un has şâkirdleri, yazdıkları nezâket yüklü mektuplarla Necip Fazıl’ı bu teşebbüsünden vazgeçirmeye çalıştılar. İşte, Kahraman Zübeyir'in mektubundan bazı pasajlar: “Necip Fazıl Bey, Şu ince noktayı siz gibi tasavvuf ehline arz ederiz ki: Risâle-i Nur, Bediüzzaman Hazretleri’nin irade ve ihtiyarı ile telif edilen bir eser değildir. Zaman zaman şedit ihtiyaç sıralarında, ihtar-ı Rabbani ve ilham-ı İlâhî ile yazdırılan Kur’ân-ı Hakîm’in bir mu’cize-i mâneviyesidir. Bu hüccetli ve aşikâr hakikate nazaran, allâme-i cihan bir müellif dahi, Risâle-i Nur’un bir cümlesinde bile değişiklik yapmaya asla cesaret edemez.

"Sizin 'İdeolocya Örgüsü' ve diğer yazılarınız da başka muharrirlere benzemiyor. Sizin size has üslûbunuz, okuyucularınız üzerinde bir tesir bırakıyor. Bununla beraber, 'İdeolocya Örgüsü' için de bazı kimseler, 'Muğlak, ağır, anlaşılmıyor...' derler. Bu deyişler üzerine birisi kalksa da, sizin o yazılarınızı—mânâ bozulmasa dahi—cümlelerde değişiklik ve metin içinde izahata kalkışsa, harika olan üslûbunuzun hassasiyetini büsbütün kaybetmiş olacaktır. Buna kat’iyyen müsaade etmezsiniz ya… Faraza ses çıkarmasanız, o yazılardaki üslûbun ciddiyet ve değeri ile alışkanlık peyda eden bizler hemen itiraz ederiz. Bir fikr-i beşer yazısındaki değişiklikler üslûbu tamamen bozuyorsa, ilham-ı İlâhî ile telif edilen eserlere beşer fikrinin mahsûlü olan sözler karıştığı zaman, o şâheserlerin ne derece rencide olacağını, iz’an ve idrakinize havale ediyorum.” (Badıllı, Abdülkadir; Sadeleştirme Asrî Bir Tahriftir: 18)

Sayfalarca yapılan izahlar neticesinde, Necip Fazıl, o teşebbüsünden vazgeçti.