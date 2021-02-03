Kurân, okumayı ve düşünmeyi öğütler

Kurân-ı Azimüşşân, baştan sona bir İlâhî mesajlar bütünüdür.

Arş-ı âzamdan nüzul edip gelen mukaddes emirler, yasaklar, öğütler manzumesidir. İnsanları daima okumaya, düşünmeye, tefekkür etmeye, tedbir almaya, akıl-fikir yürütmeye teşvik eder.

İnsanların en büyük kaybı ve hasaretinin sebebi ise, kendi nefsini bu kudsî hakikatlere samimiyet ve ciddiyet içinde muhatap kılmamasıdır. Dahası, işin kolayına gitmesi, nefsinini dizginleyememesi, yahut nefsinin esiri olmaktan kurtulamamasıdır.

Dehşet veren bir başka insanî kaybın-hasaretin sebebi ise, kişinin din adına, Kur’ân nâmına fütursuzca aşırıya gitmesi, mübalâğa yapması, abartıya kaçmasıdır…

Misâl, muhataplarını düşündürmek yerine, daha çok ağlatmaya, yahut güldürmeye, yahut türlü asabiyet ve ajitasyonlarla mü’minleri terörize etmeye çalışmasıdır.

Günümüzde, bu ve benzeri fecâatlerin ne yazık ki yıkıcı örneklerine şahit olmaktayız.

Oysa, dinin esas aldığı şeyler, itidâldir, hadd-i vasattır, müsbet harekettir, ölçülü-dengeli yaklaşımlardır.

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Muhakemât isimli eserin muhtelif makalelerinde, bilhassa mübalâğanın (abartının) yıkıcı, bozguncu, ihtilâlci, dengeyi tahrip edici bir mahiyette olduğu anlatılır.

İlgili bahislerde, iman ve İslâmiyet hakikatlerinin—bilâ teşbih—madenlere benzediği, madenlerin de çeşitlilik arz ettiği, bu çeşitliliğin ise, hayatın dengesiyle muazzam bir uyum sağladığı hususu, gayet veciz bir şekilde ifade edilir.

Meselâ, 7. Muhaddeme’de şu ifadeler yer alır: “Ey muhatap efendi! Bazan bürhanın hizmetini temsil de görüyor. Öyleyse, bak: Nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadid, ilh. her birinin birer kıymet ve hâsiyet-i mahsusası vardır ve mütehaliftir. Öyle de, dinin makasıdı, kıymet ve edillece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa, ötekinin vicdandır. Beriki, sırrın sırrındadır...”

Aynı bahiste, hak olan bir şeyin mübalâğa, mücazefe, müzayede gibi gösterişe, riyakârlığa, yaranmacılığa götüren şeylere hiç ihtiyacı olmadığı gerçeği bilhassa hatırlatılıyor.

Fakat, buna rağmen yine de bazı kimselerin kendini tutamayıp daha çok ilgi toplamak, daha fazla dikkat çekmek adına ahmakçasına mübalâğaya tenezzül ile tevessül ettiği hususu, lisân-ı teessüfle ifade ediliyor ve nihayetinde deniliyor ki:

“Şeriatın herbir hükmünde Şâri’in (şeriatı koyan Allah’ın) bir sikke-i itibarı vardır.... O hüküm, her şeyden müstağnîdir.

“Hem de, lâfız-perdâzâne ve mübalâğa-cûyâne ve ifrat-perverânelerin tezyin ve tasarruflarından bin derece müstağnîdir.

“Dikkat olunsun ki: Böyle mücazifler (hakkı örten cerbezeciler), nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatte ne derece çirkin oluyorlar!

Ezcümle: Bunlardan birisi bir mecma-ı azîmde (kalabalık içinde) müskirâttan tenfir (sarhoş edici şeylerden nefret ettirme) yolunda zecr-i şer’î (şeriatın ölçüsü) ile kanaat etmeden öyle birşey demiş ki, yazmasından ben hicap ettim; yazdıktan sonra çizdim.

“Ey herif! Bu sözlerinde şeriata adâvet ediyorsun. Faraza sadîk olsan, sadîk-ı ahmak olursun. Adüvvü’d-dînden (din düşmanından) daha muzırsın.” (Age: 29)

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Bazı dengesizler için de, önemli olan ilgi toplamak, dikkatleri çekmektir. Asıl maksat bu olunca, ölçü, denge, muvazene, edep, haya diye bir meziyet kalmaz. Başlangıçta bunlar varsa da, “Taviz tavizi getirir” kaidesince, zamanla yok olup giderler.

Evet, asıl maksat dikkat çekmek olunca, tavizkârlıkta sınır tanımazlık, bu da utanmazlık gayyâsına doğru götürür.

Asıl maksat, etkileyerek dikkat çekmek olunca, kimileri insanları duygulandırıp ağlatarak iş görmeyi meslek edinir.

Asıl gaye, tesir etmek için ilgi çekmek, dikkatleri canlı tutmak noktası olunca, kimileri de insanların hislerini coşturup güldürerek, yahut türlü şaklabanlıklar sergileyerek piyasada tutunmaya çalışır.

Nihayet, asıl hedef ilgi çekmek veya dikkatleri diri tutmak olunca, piyasadaki aktörler de cerbezede, mübalâğada, duygusallıkta birbiriyle yarışa girmeye ve bu sûretle şer’î dengeleri dahi—bilerek bilmeyerek—altüst etmeye yeltenirler.

Yani, gitgide “dinde olmayan” bir şeyi “sanki dinde varmış gibi” göstermeye tevessül ederek, aslında “din düşmanından beter” sakıncalara ve o “kudsî fabrika”yı da hercümerc edecek şekilde ciddî zararlara sebebiyet vermeye başlarlar.

Oysa, “Hayrul-umur-u evsatuha” diye bir orta yol var önümüzde. Onun için, ifrata yahut tefrite gitmeye hiç hacet yok.

Bir derste, bir sohbette, bir vaaz esnasında yerine göre gülünür-tebessüm edilir; yerine göre hüzünlenip ağlanır da.

Ne var ki, bilumum imanî ders ve sohbetlerde daha çok düşünmeli, tefekkür etmeli, aklî muhakemeyi çalıştırmalı insan.

Çünkü, Kurân-ı Azimüşşân, bize evvel-âhir bu dersi ve bu ölçüyü veriyor: “Efelâ ya’kilûn... Efelâ yetefekkerun... Efelâ yetezekkerun… Efelâ yetedebberun…”