Kurşunlama, komite faaliyetini gösterir

Günün Tarihi: 6 Nisan 1909

Komite faaliyetlerinin teşvik gördüğü yer ve zamanlarda, kurşunlama-bombalama gibi suikastler eksik olmaz. Üstelik, failleri, ama özellikle de azmettiricileri meçhûl olur, meçhûlde kalır, bu tür işlerin.

Tetikçiler, işin basit yönü. Çabuk bulunabilirler. Aslolan azmettiricilerdir. Onlar kolay kolay tesbit edip de bulunamazlar. Komite merkezi, tetikçi için on para veriyorsa, iz kaybettirmek için yüz para harcıyordur.

İşte, tam da bu sebeple, 6 Nisan 1909’da üstelik Galata Köprüsü’nün üzerinde katledilen Serbestî gazetesi sahibi ve başyazarı Hasan Fehmi Beyin katilleri bulunamadı. (Aynı dönemde, benzer cinayetler artarak devam etti.)

Keza, 1923 yılı Mart ayı sonunda bir siyasî cinayete kurban giden Meclis’teki muhalif grubun lideri Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beye karşı tetikçi Topal Osman’ı kimin kullandığı ortaya çıkarılamadı. Üstelik, henüz büyükçe bir köy kadar olan o günün Ankara’sında.

Aynı şekilde, 2009’da helikopter kazasıyla vefat eden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu hadisesinin üzerindeki sis perdesi bir türlü kaldırılamadı. Hadise mahalline günler sonra varılması ise, tam bir yüz karası.

Daya yakın bir zamana gelelim. Geçen yılın son gününde (30 Aralık 2022), üstelik Başkent Ankara’nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Sinan Ateş’i kimin bu şekilde hedef tahtasına koyduğu bugüne kadar ortaya çıkartılamadı. Torbacı tetikçileri bulunması, cinayetin üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığı anlamına gelmez. Lütfen, kimse bu milletin aklıyla alay etmesin, vicdanıyla da oynamasın.

Ve, son olarak İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanması hadisesi. Ki, hadisenin şekil ve teknik yönü ne olursa olsun, bunu İyi Parti ile temasa geçen Sinan Ateş cinayetinden bağımsız düşünmek ancak saftiriklerin işi olabilir.

İşin çok acip ve garip bir tarafı da şudur ki: Söz konusu hemen bütün cinayetlerin en kuvvetli bağlantısı “milliyetçilik” etrafında dönüyor. Dahası, halkın vicdanında, sürekli şekilde “Vatan-Millet-Sakarya” edebiyatı yapanların, bu tür cinayetlerle mutlaka bir bağlantılarının bulunduğu kanaatini uyandırıyor.

Bu hatırlatmalardan sonra, şimdi “günün tarihi”ne dönelim ve 114 yıl evvel bugün işlenen Hasan Fehmi cinayetine değinmeye çalışalım.

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Bozuk-Mason İttihatçılar, 1908 Temmuz’unda ilân edilen hürriyetin (II. Meşrûtiyetin) daha birinci senesi bile dolmadan komitecilik faaliyetini başlattılar.

Eli kanlı bu komitacılar, siyasî muhaliflerin yanı sıra, fikrî muhaliflerini de susturma, hatta ortadan kaldırma eğilimi içine girdiler ve ilk cinayeti 6 Nisan 1909’da İstanbul’un orta yerinde, tam da Galata Köprüsü üzerinde işlediler.

İttihatçılara muhalif, Ahrar Fırkası ile İttihad-ı Muhammedî Cemiyetine dost görünen Serbestî gazetesinin Başyazarı Hasan Fehmi faili meçhûl bir cinayete kurban gidince, ortalık alabildiğine gerildi. Merhûmun cenaze merasimi, kelimenin tam anlamıyla İttihatçılara karşı bir gövde gösterisine dönüştü.

Ne var ki, bu gösterişli hadise, tam da cuntacıların ve komitacıların istediği gibi cereyan etti.

İttihatçılara karşı kin ve öfke damarı kabardıkça kabaran dindar kesimlerin galeyanı, günden güne artarak devam etti. Bu galeyan ve öfke seli, nihayet 13 Nisan (Rumî 31 Mart) günü patlama noktasına geldi ve kontrolsüz bir şekilde patladı: Bir yandan sivil kitleler sokaklara dökülürken, bir yandan da İstanbul’un güvenliğinden sorumlu Avcı Taburlarında isyan hareketleri başladı.

Bu arada, söz ve yazılarıyla askerlere nasihat eden Bediüzzaman, sekiz taburun isyandan vazgeçmesini sağladı. Kanlı bilanço, bu sûretle azalmış-hafiflemiş oldu.

Ama, buna rağmen, diğer taburlardaki askerler başlarındaki koğmutanları kışlaya hapsederek, mühim bir kısmı sokaklara döküldü.

Bu kanlı kargaşa hali birkaç gün devam etti. Kaotik bir hava oluştu. Yani, kimsenin kimseyi dinlediği yoktu.

İşte, dumanlı havayı bekleyen kurt misâli, Selânik’ten yola çıkan Hareket Ordusu, on gün kadar sonra İstanbul’a geldi, darbe yaptı, padişahı tahttan uzaklaştırdı ve kurmuş olduğu uyduruk mahkemelerde onlarca maznunu idam ettirip yüzlerce mâsumu en ağır şekilde cezalandırdı.

Final: O tarihte işlenen bütün o vahşetler, faili meçhûl bir siyasî cinayet hadisesiyle başlatıldı.