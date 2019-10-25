Kürtlerin fıtratına en uygun cereyan

Batı dünyasının emperyalist sömürgecileri, dönem dönem hararetli şekilde Kürtlerin hâmisi kesiliyorlar.

Ne var ki, onlar hakikaten zalim, yalancı ve güvenilmez birer sahtekârdır. Zira onlar, her defasında Müslüman Kürt halkını önce “ümitlendirme ateşi”ne yandırıyorlar, sonra da yüzüstü bırakıp gidiyorlar.

Neden? Çünkü, hakikatte kendi menfaatlerinin gereğini yapıyorlar. Yoksa, Kürtleri gönülden sevdikleri, yahut insaniyet noktasında düşündükleri falan yok.

Dolayısıyla, onlara asla güven olmaz. Buna göre, Kürtlerin en az zarar, zahmet veya meşakkatle geçinebilecekleri unsurların başına yine de Türkler ve Araplar gelir. Bu Müslüman ve yerleşik unsurların Kürtlere zararı “sinek ısırması” mesabesinde iken, ecnebi zalimlerin zararı yılan ve akrep sokması gibidir. Haçlı seferleri ve 1916’dan itibaren bölgede tatbik edilen Sykes-Picot projesi, bu acı gerçeğin bâriz bir delilidir.

Bu arada şunu da hatırlatalım ki, bulundukları coğrafyada Kürtlere ekstradan zulmedenlerin başında (Müslüman Türkler değil), belki Türkleşmiş olan ve Türkçülük yapmakla iş gören “Dönme unsurlar”dır.

Evet, ırkçılık mânâsında Türkçülük yapanlar, Üstad Bediüzzaman’ın da ifadesiyle “hakikî Türkler değil”ler.

Bu girizgâhtan sonra, şimdi de bundan 8-9 sene evvel yine aynı mevzu ile ilgili bir yazımızdan bazı bölümler aktaralım.

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Kürtlerin fıtrî hallerinde harikulâde bir şecaat vardır; aynı şekilde misafirperverlik, kalbîlik, hasbîlik vardır; İşte, bu fıtrî hallerinin takdire şâyân bâriz bir misâli, Ekim 2012 senesinde Şırnak Silopi’de yaşandı.

Irak üzerinden karayoluyla Hicaz'a gitmek isteyen hacı adayları, sınır kapısının bulunduğu Silopi'ye geliyorlar.

Türkiye'nin dört bir yanından Silopi'ye gelen hacı adayları, Irak tarafında yaşanan vize sıkıntısı sebebiyle, bir müddet burada konaklamak mecburiyetinde kalıyor.

İşte, son derece sevindirici, memnuniyet verici manzara tam da burada yaşanıyor.

Hacıların sıkıntılı vaziyetine şahit olan Silopili vatandaşlar, hacı adaylarına hizmet için adeta seferber oluyorlar. Onları takdire şayan bir misafirperverlik ruhuyla evlerine misafir ediyorlar. Kemâl-i hürmet ile ağırlayıp uğurluyorlar.

Bu zaman zarfında, hakikaten duygulandırıcı, göz yaşartıcı sahneler yaşanıyor.

Türkiye'nin uzak diyârlarından gelen hacı adayları, gördükleri ve yaşadıkları karşısında şunları dillendiriyor: "Bugüne kadar Şırnak'ı çok yanlış tanımışız. Silopi'ye kadar çok çekinerek geldik. Burada nasıl karşılanırız, ne duruma düşeriz bilmiyorduk. 'Yolumuz kesilir mi? Terör olayı yaşar mıyız?' diye tereddüt etmiştik. Buradaki Kürt kardeşlerimiz bizi cidden utandırdılar, mahçup ettiler. Allah onlardan razı olsun. Evlerini bizlere açtılar; bizi kahvaltıya ve yemeğe çağırdılar. Gördüğümüz ilgiden ziyadesiyle memnunuz."

Evet, Müslüman Kürtler aynen böyledir. Tamamıyla fıtrî hallerini yaşamışlar ve bunu da olduğu gibi yansıtmışlar.

Demek ki, onların fıtratına en uygun, en muvafık cereyan, akıl, vicdan ve kalplerini imân ve İslâmiyet nuru ile terbiye eden mukaddesat-ı diniye cereyanıdır.

Menfî ideoloji, fıtrî hali zehirliyor

Dışarıdan ve uzaktan bakıldığında, terör örgütünün karakteristik yapısıyla Kürt halkının fıtrî hali bazan tam tefrik edilemiyor, zaman zaman da birbirine karıştırılıyor.

Evet, Kürtlerin sözde hak ve menfaatleri için faaliyette bulunduğunu lanse eden terör örgütü, hakikatte Kürtlerin fıtrîliğini bozmaya, dejenere etmeye çalışıyor.

Bütün İslâm tarihi şahittir ki, Kürtlerde kızlar ve kadınlar, nâmahrem erkeklerle içiçe yaşamamışlar, silâh kuşanıp birlikte dağa çıkmamışlar, mağaralarda aylarca, yıllarca birlikte barınmamışlar. Dahası, kadınlar erkeklerin önüne geçmemişler, onlara liderlik taslama cihetine gitmemişlerdir.

Oysa, terör örgütü ve uzantısı durumundaki siyasî yapıya baktığınızda, kadınlarla genç kızların fazlasıyla ön plâna çıkarıldığını görürsünüz: Dindarların ve sosyalistlerin de ilâve edildiği siyasetlerinin şimdiki tablosunda, üçte bir oranında kadın var. Genellikle "eşbaşkan"lardan biri illa da kadın olacak... Gayet dejenere olmuş bu tablo ise, Kürtlerin fıtrî halini yansıtmadığı gibi, aslında temsil de edemiyor.