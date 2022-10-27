Kuvvet şahsa değil, kanuna yaraşır

Kuvvet, yerine göre gayet iyidir, güzeldir ve elbette ki lâzımdır. Kuvvetin şahıs yerine kanunda, yahut aklın elinde olması ise, ayrıca güzeldir.

Yoksa, kuvvet kendi başına kaldığında, fayda yerine zarar verebildiği gibi, güzellik yerine pekâlâ çirkinliği de yansıtabilir. Meselâ öküzde, katırda, ayıda, arslanda da var olan kuvvetin, bazen zarar vermesi ve bazen vahşi-çirkin görüntüleri yansıtması gibi.

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Kuvvetin kanundan ziyade şahısta ve siyasî otoritede temerküz ettiğine dair nâhoş örnekleri, hem yakın tarihte, hem de günümüzde görmek mümkün, ne yazık ki.

Büyük Millet Meclisi’nde 20 Nisan 1924’te kabul edilen “1924 Anayasası”, yakın tarihimizin en uzun ömürlü anayasası olarak bilinir. Zaman içinde bazı maddeleri üzerinde önemli değişiklikler yapılmakla birlikte, bu anayasa esas itibariyle 1960 yılı darbesine kadar yürürlükte kaldı.

Uygulamaya ve lastikli kanun metinlerine bakıldığında da, 24 Anayasasına göre, kuvvet kànunda değil, doğrudan şahıslar ve şahısların hegemonyası altındaki tek parti yönetiminin elinde olmuştur.

1924 Anayasasını hazırlayan parlamentoda, daha ziyade tek ses ve tek parti zihniyeti hakim durumdaydı. Muhalifler sindirilmiş, susturulmuş ve hatta bazıları sûikast sonucu öldürülmüştü. Muhaliflerden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey cinayeti misâlinde olduğu gibi...

1924 Anayasası, zamanla değişikliğe uğradı. 37 yıllık süre içinde bazı çıkarmalar ve daha çok ilaveler yapıldı. 1961’de büyük çapta değiştirildi ve yeni bir anayasa hazırlandı.

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1921 ve 1924 Anayasasının asıl ismi “Teşkilât–ı Esasiye Kànunu” idi. Bu anayasaların “ahkâm–ı esasiye” denilen esas hükümlerini mukayeseli olarak şu şekilde takdim etmek mümkün:

Madde 1: (İlk hali) Hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. (1924 değişikliği) Türkiye Devletinin şekl–i hükûmeti, Cumhuriyettir.

Madde 2: (İlk hali) Türkiye Devletinin dini, Din–i İslâmdır. Resmî lisânı Türkçedir. (1924’te, bu kısım kaldırıldı.

Yeni madde şöyle oldu: İcra kudreti ve teşri (kànun) salâhiyeti milletin yegâne ve mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecellî ve temerküz eder.

Madde 9: BMM Heyet–i Umumiyesi tarafından intihap olunan (seçilen) reis, bir seçim devresi zarfında BMM Reisidir. İcra Vekilleri Heyeti, içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak, BMM Reisi Vekiller Heyetinin (Bakanlar Kurulunun) de reis–i tabiisidir.

Madde 10: (İlk hali) Türkiye coğrafî vaziyet ve iktisadî münasebet nokta–i nazaran vilâyetlere; vilâyetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder.

(1924 değişikliği) Türkiye Reisicumhuru, TBMM Heyet–i Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyanından bir seçim devresi için intihap olunur. Vazife–i riyaset (başkanlık vazifesi) yeni Reisicumhurun intihabına kadar devam eder.

Tekrar intihap olunmak (seçilmek) caizdir.

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Yakın tarihte yaşanan bunca tecrübeden sonra, mevcut kanunların şahıs ve parti hakimiyetinden çıkarılması ve cihanşümûl hukuk normlarına göre şekillendirilmesi şiddetli bir ihtiyaç olduğu, hatta zaruret halini aldığı gayet açık olduğu anlaşılmaktadır.

Son söz yerine, Üstad Bediüzzaman’dan birkaç vecize:

* Kuvvet kànunda olmalı. Yoksa istibdat tevzî olunmuş (dağıtılmış, yaygınlaştırılmış) olur.

* Adâlet ve meşveret ve kànunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.” (Tarihçe-i Hayat)

* Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla, dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan bu baş size eğilmeyecektir!” (Mektubat)