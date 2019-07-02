"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez

M. Latif SALİHOĞLU
02 Temmuz 2019, Salı
Sosyolojik tarih, insanlığın geçirdiği ve hâlen yaşanmakta olan devirleri beş ana bölüm halinde tasnif ediyor.

Lemeat ve Mektubat‘ta da temas ve işaret edildiği gibi, bu devirleri sırasıyla aşağıdaki şekilde isimlendirmek mümkün.

Birincisi: Vahşet ve bedeviyet devri,

İkincisi: Memlûkiyet (kölelik) devri,

Üçüncüsü: Esir’lik (esir pazarları) devri, 

Dördüncüsü: Ecir’lik (sâbit ücret) devri, 

Beşincisi: Mâlikiyet ve serbestiyet devri,

Üstad Bediüzzaman, Lemeat’te son devirlerle ilgili olarak şunları ifade eder: “Beşer, edvârda (geçmiş devirlerde) esirlik istemedi; kanıyla parçaladı. Şimdi ecîr (maaşlı) olmuştur; onun yükünü çeker; onu da parçalıyor.”

Mektubat’taki “Vehhabilik” bahsinde ise, beşinci devrin “serbestiyet ve malikiyet” devri olduğunu açıkça beyan ediyor.

* * *

Evet, insanlık tarihinin genel seyri böyle.

Şüphesiz, istisnaî durumlar da var. Ancak, onlar söz konusu genel seyri değiştirmez. Zamanla, kendileri umumî duruma ayak uydurmak zorunda kalırlar. Aksi halde, silinip gitmekten kurtulamazlar. Tarihin mezarlığında, silinip giden bu türlerin çokça misâlleri, örnekleri var.

Demek ki, geçmiş gibi yaşanan zamanı da çok iyi ve dikkatlice okumak lâzım.

Bu tarz okumaları yaptığımızda ise, şunları görüyoruz ki: Eski zamanda nisbeten uygulanan ve tesir hâsıl eden “kişiden kişiye, liderden lidere” gönderilen mektuplar, yazılan nâmeler, yazılı-sözlü beyannâmeler, bu zamanda müsbet mânâda kalıcı tesirler icrâ etmiyor. Aynı şekilde, tepedeki “tek adam”dan alt kademeye doğru iletilen emirler, fermânlar, tâlimatlar da kalıcı mahiyette bir güzellik inşâ etmiyor. 

Zira, eski zamanda değiliz; artık “serbestiyet ve mâlikiyet” çağındayız. Böyle bir çağda, eski usûllerle gitmenin, eski usûl ve metotlarla şatları zorlamanın güvenilir bir faydası yoktur. Belki, faydadan çok zararı vardır denilebilir. Bunun da misâllerini görüyoruz.

* * *

Gerek Türkiye siyasetinde, gerek bölge veya dünya çapında yürütülen diplomaside, ne yazık ki yer yer hâlâ şahıstan şahsa, liderden lidere söylenen, yahut iletilen mesajlarla sıkıntıların, problemlerin giderilmesine çalışılıyor. 

Bu yöntemin geçici bazı faydaları görülse bile, uzun vâdede zarar üstüne zarar verdiği gayet açıktır. Zira, liderlerin ömrü muayyen olduğu gibi, iktidar devrelerinin de hiçbir garantisi yoktur. Her an için ölüp gidebilir, yahut siyaseten yıkılıp gidebilir, düşebilirler.

Devletlerin ve bilhassa milletlerin ömrü ise, şahısların, liderlerin ömrü ile kıyaslanmayacak derece uzundur, uzun olmalıdır.

Hâsıl-ı kelâm: Lüzumsuz gelgitlerden, müflis siyasetlerden, riskli diplomasilerden kurtulmak için, hiç olmazsa gelişmelerden ve zararlı yan etkilerinden emin olmak için, şu asırda her şeyi şahısların inisiyatifine bırakmaktan, liderlerin söz ve talimatlarına kayıtsız-şarsız bağlanmaktan kaçınmak, uzak durmak gerekir. Aksi halde, muhtemel zararlardan emin olmanın ve milletin geleceğini emniyette görmenin mümkinatı olmaz.

GÜNÜN TARİHİ: 02 Temmuz 1989

Bulgaristan Türkleri’ne sınırdışı

Komünist Partili Todor Jiv­kov yö­ne­ti­min­de­ki Bul­ga­ris­tan hü­kû­me­ti, 320.000 Türk’ü sı­nır­dı­şı et­me­ye baş­la­dı.

1971’den beri ülke yönetiminde adeta tek söz sahibi olan Jivkov, 1985’ten itibaren Bulgaristan’daki Türk azınlığa karşı faşizan bir politika uygulamaya yöneldi.

Müslüman Türklerden Türkçe konuşmamaları, isimlerini değiştirmeleri ve ibadet yapmamaları gibi temel insanî meselelerde baskıcı bir politika izledi.

Bu durum, yüz binlerce Türk’ü endişeye sevk etti. 1989’a gelindiğinde, dolaylı baskılar aleniyete döküldü. Hatta, yer yer zulümlü işkence noktasına vardı.

Maruz kaldıkları baskı ve zulümlere daha fazla tahammül gösteremeyen Müslüman Türkler, yerlerini-yurtları terk ederek büyük dalgalar halinde Türkiye’ye doğru göç etmeye başladı.

İleriki yıllarda, göç edenlerin bir kısmı geri dönmekle beraber, önemli bir kısmı Türkiye’de kalmayı tercih etti.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de tünel tahriki

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

    Mutlak otorite sürdürülemez

    Trump kazanç peşinde

    EYTlileri ötekileştirmemeliydik

    Erdoğan: Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

    TBMM ve Rusya parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı

    Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

    'Küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar 80 milyon kişi işsiz kalabilir'

    KKTC'ye düşen füze ile ilgili BM makamlarına gönderme

    Balyoz davası hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

    İran zenginleştirilmiş uranyum ile nükleer silah yapabilir

    Benzine 27 kuruş zam

    Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı arasında İdlib görüşmesi

    Ocak ayından bu yana 79 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

    Türkiye, ihracatının 3'te 2'sini deniz yoluyla yaptı

    Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

    Üretici ile market arasında büyük fark

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçim yorgunluğu” mu?
    Genel

    Mutlak otorite sürdürülemez
    Sabahattin BOYACI

    Külliyattan sorarım!
    Faruk ÇAKIR

    Ders al, yanlıştan dön
    Cevher İLHAN

    Yine Trump’ın “oyalama taktiği”
    Genel

    Trump kazanç peşinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
    Nejat EREN

    Küre-i arzın Risale-i Nur’dan bazı tarifleri (1)
    Ahmet BATTAL

    Her şey çok güzel ki zaten…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.