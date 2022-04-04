Mâ-i Nisan gibi toprağa düşenler (1)

Gerek Anadolu’da, gerekse aynı iklim kuşağında olan sair coğrafyalarda “rahmet yüklü bulutlar”dan süzülen “Nisan yağmurları”na ayrı bir önem atfedilir.

Bereketlidir, nebatat ve umum mahlukat için can suyu gibidir. Osmanlıca’da buna “mâ-i Nisan” denilir.

“Mâ-i Nisan” tâbiri Risâle-i Nur’da da geçiyor. Hem de pek hoş ve çok latif bir sûrette. Bu tâbir, Ramazan Risâlesi’nin Yedinci Nükte’sindeki bir cümlede şu şekilde zikrediliyor: “Ramazan-ı Şerif, âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve, neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır.”

NOT: Bu seneki Ramazan-ı Şerif’in Nisan ayının hemen başında başlaması da ayrı bir tevafuk eseri oldu.

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Nisan yağmurları gibi toprağa düşen güzel insanlar, mübarek zatlar, bahusus yakın tarihte Nur kahramanları var.

Meselâ, Üstad Bediüzzaman’a hizmetkâr veya Risale-i Nur’a sâdık birer talebe olmuş şahsiyetlerden Zübeyir Gündüzalp 2 Nisan’da (1971), Tahirî Mutlu 3 Nisan’da (1977), Mehmet Emin Birinci 3 Nisan’da (2007), Mehmet Kutlular 6 Nisan’da (2021) rahmet-i Rahman’a kavuştular.

Bu zatlar, evet, adeta Nisan yağmurları gibi birer birer toprağa düştüler. Aynı zamanda, Eyüpsultan Kabristanı’nda birbirine mezar komşusu oldular.

Bu vefatlarda, harikulâde tevafuklar zincirine şahit olmaktayız. Meselâ, aynı kabristanın aynı mıntıkasında yatan ve 8 ay arayla vefat eden Nezihi Mustafa Polat ile Zübeyir Gündüzalp’ın mezarları yanyanadır. Kezâ, Yeni Asya’nın Başyazarı Mustafa Polat ile Sağlık köşesi yazarı Dr. Sadullah Nutku’nun vefat sebebi aynı (trafik kazası) olduğu gibi, vefat günleri de birbirine çok yakındır: Polat 23/24 Ağustos (1970) gecesi, Dr. Nutku ise 23 Ağustos (1972) günü vefat etti.

Bir başka tevâfuk, aynı mezarlık mıntıkasında iki Mustafa Polat’ın yatıyor olması. 1984’te vefat eden 2. Mustafa Polat, merhum Mevlüt Polat Ağabeyin 1959 doğumlu büyük oğlu olup, benim de Malatya’daki ilk kamp arkadaşımdır. Allah cümlesine rahmet eylesin.

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Eyüpsultan Kabristanı’na gidip aynı dâvâya gönül vermiş mübarekler heyetinin mezarını ziyaret etmek isteyenler için, birbirine komşu yatan o şahsiyetlerin isim listesini burada topluca vermek istiyoruz; şöyle ki: Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Ahmet Aytimur, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu, Mustafa Sungur, Sungur Abinin Validesi Cemile Hanım, Nezihî Mustafa Polat, Mustafa Polat’ın hemşiresi Zeynep Münteha, Dr. Sadullah Nutku, Taceddin Durmuş Hoca (Fındıkzâde’de imam idi), Zeki Şevkli (Almanya’dan), Suat Ünlükul (Üstadın yeğeni, emekli komiser), mazlumların avukatı Bekir Berk ve dâvâ kardeşim-kamp arkadaşım 2. Mustafa Polat… Ayrıca, şu mübarek insanlarla yakın mesafede yatan aynı dâvânın mensuplarından Mehmet Kutlular, Ömer Yavuzyiğitoğlu ile son şahitlerden Hakkı Yavuztürk, Ali Demirel ve Mustafa Ekmekçi ağabeylerimiz var. Bunların dışında, unuttuklarımız varsa şayet (ki olabilir) kusura bakılmasın. Hepsine Allah’tan rahmet diliyor ve ruhlarına dualar, fatihalar gönderiyoruz.

(Devamı var)