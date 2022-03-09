Mart’ta yükselen şahlanış

Önce, kronolojik birkaç madde:

• Fransızlar, 8 Mart 1919’da Zonguldak ve Ereğli’yi işgal ederken, İngilizler Antep’te bildiri dağıttı.

• İngilizler, 9 Mart’ta ise Samsun’a 200 kadar asker çıkardı.

• Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 9 Mart 1919’ta bağımsızlık beyannâmesini ilân etti.

• Kâzım Karabekir Paşa, 19 Nisan 1919’da Trabzon’a ayak bastı.

• Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

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Hem işgalden, hem de sömürgecilikten sabıkalı Avrupa’nın doymak bilmez devletleri, 1919 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye topraklarını fiilen işgale başladılar. İşgal ve istilâ hareketine geçirdikleri kılıf ise, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin sözde “güvenliği sağlama” maksadına yönelik lastikli maddeleriydi.

İşgalci kuvvetlerin başını İngilizler çekiyordu. Onları Fransız ve İtalyanlar takip ediyordu. Bunlar, elbirliğiyle İstanbul’a çöreklendiler.

Son olarak, Yunanlılar da harekete geçip yurdumuzu istilâya başlayınca, Dünya Harbi’nden henüz çıkan milletimiz için yeni bir ölüm-kalım mücadelesi başlamış oldu.

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Fransızlar, 8 Mart 1919 günü Zonguldak ve Ereğli’yi işgal ederken, İngilizler de Antep’te bildiri dağıtarak halkın elinde bulunan bütün silâhların teslim edilmesini istedi.

Daha evvelden İstanbul’u ablukaya alan ve 1 Ocak’tan itibaren Güney illerimize asker çıkarıp topraklarımızı işgale koyulan İngilizler, 9 Mart’ta ise Samsun’a 200 kadar asker çıkardı.

Şehri işgal eden bu askerî birliğin bir bölümü Canik’ten Merzifon’a doğru harekete geçti.

Bölgedeki Müslüman ahalinin galeyana gelmesine yol açan bu durum, bilhassa Merzifon’daki Rum ve Ermeni kesim tarafından sevinç gösterileri ile karşılandı.

Böylelikle, mevcut gerilim daha da tırmanış gösterdi.

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İngilizler, yurdumuzu hem batıdan, hem güneyden, hem de kuzey ve doğudan çepeçevre kıskaca almak sûretiyle topyekûn bir işgal ve istilâ planına uygun şekilde hareket ediyordu.

İşte, tam bu sırada, İstanbul’dan uzaklaştırılmak istenen Kâzım Karabekir, merkezi Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanlığı’na tayin edildi.

19 Nisan’da Trabzon’a vâsıl olan Karabekir Paşa, bölgeye yabancı biri değildi. Daha evvel de buralarda başarılı hizmetlerde bulunmuş bir komutandı.

Karabekir, hiç vakit kaybetmeden derhal harekete geçti ve yine Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’ne bağlı Erzurum şubesinin kurulmasını teşvik etti.

Keza, Trabzon’dan başlamak üzere, bugünkü Doğu ve Güneydoğu Bölgelerini de içine alan bu geniş coğrafyanın temsilcilerinin 6 Mart’ta Erzurum’da toplanmasını sağladı.

İşte, İngilizlerin Samsun’a asker çıkararak bölgeyi işgale başlaması ve yine aynı günlerde Paris’te Kürt-Ermeni ittifakının gündeme getirilmesi üzerine, buna karşı ilk tepkiyi bu millî cemiyetimiz ortaya koydu.

Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 9 Mart 1919 tarihli bir istiklâl beyannâmesi neşretti. O beyannâmenin hülâsası şudur: “Bu toprakların hakikî sahiplerinin kim olduğunu, memleketin her tarafında bulunan camiler, minareler, kümbetler gibi dinî ve millî âbideler açık bir lisânla gösteriyor.”

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Aynı tarihli gelişmeler üzerine, İstanbul’da bulunan Bediüzzaman Said Nursî 4 Mart 1920 tarihli Sebilürreşad Mecmuası’nda “Kürdler ve İslâmiyet” başlıklı bir makale neşretti.

Bu makalesinde, Paris Konferansı’yla alevlendirilmek istenen “Kürt-Ermeni İttifakı” ismi verilen fitne ateşini söndürmeye çalıştı.

Bunda da büyük ölçüde muvaffak oldu. Bütün Şarkî Anadolu’daki âlimlerle aşiret reislerini gönderdiği telgraflarla gayrete getirdi. Neticede, Paris’te teşkil olunan o şer ittifakının hayallerini suya düşürmüş oldu.