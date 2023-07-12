Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (1)

Günün Tarihi: 12 Temmuz 1960

Kanlı 27 Mayıs (1960) Darbesinden iki buçuk ay sonra, Türkiye’de bir ilk, dünya tarihinde de pek ender görülen bir hadise vuku buldu: 12 Temmuz gecesi Urfa’dan (C 47 tipi) askerî uçakla alınan Bediüzzaman Said Nursî’nin naaşı Afyon’a, oradan da karayoluyla Isparta’ya götürülerek bir meçhûl noktaya nakledildi.

Bilâhere, talebeleri bir şekilde yerini keşfederek oradan da alıp gödürdüler; tabiî bir başka meçhûle…

Dolayısıyla, Bediüzzaman Hazretlerinin mezarı, elli küsûr yıldır devletin de bildiği yerde değil. Vasiyeti üzere, sadece birkaç kişinin bildiği bir yerde; herkesin bilmesine lüzum yok, izin de yok.

Bazı kimseler, onun vasiyetinin aksine giderek şunu söylüyor: Mezarının mutlaka ortaya çıkarılması ve Urfa Halilurrahman’daki yerine tekrar getirtilmesi lâzım.

İyi de, bu neyi hallecedek? Üstad Bediüzzaman ve dâvası noktasında neyi tamamlayacak? Dahası, onun orada muhafaza edileceğinin veya rahat bırakılacağının, yani tekrar rahatsız edilmeyeceğinin garantisi ne? Bugünkü Türkiye’de bugün bir garantisi var mı?

Bu girizgâhtan sonra, şimdi de meseleye farklı yönleriyle bakarak değerlendirmeye çalışalım.

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Bediüzzaman Hazretlerinin “nakl-i kubûr”u ve mezar yeri hakkında ortalıkta farklı söylentiler dolaşıyor.

Pek de itibar edilmemesi gereken bir söylentiye göre, mezarı parçalandıktan sonra, cesedinin konulduğu tabutun üzerine benzin dökülerek yakılmak istenmiş; ama, buna muvaffak olunamamış. (Hürriyet, 4 Mayıs 2011)

Bir başka iddiaya göre, cesedinin konulduğu tabut uçağa alındıktan sonra Kıbrıs açıklarında Akdeniz’e atılmış. (İhtilalci Albay Talat Aydemir’den mesnetsiz iddia: Soner Yalçın; Efendi-2)

Mezar nakli meselesinde bizim itibar edeceğimiz rivâyet, hadisenin birinci derecedeki şahitlerinin anlattıklarıdır. Ayrıca, bu anlatılanları doğrulayan devletin bazı resmî belgeleri var ki, bunları da sarf-ı nazar etmemek lâzım.

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Gerek Üstad Bediüzzaman’ın öz kardeşi Abdülmecid Ünlükul, gerekse naaşın nakil ve defin işinde bizzat görev almış askerler ve gerekse tabutu taşıyan pilotların anlattıklarını harmanlayarak bir özet yapmak gerekirse, şunları söylemek mümkün: 23 Mart 1960’ta Urfa’da vefat eden Üstad Bediüzzaman’ın naaşı, ihtilâl cuntası tarafından 12 Temmuz gecesi tabuta konularak uçakla Afyon askerî havaalanına nakledildi. Buradan da karayolu ile Isparta’daki şehir mezarlığına götürülüp meçhûl bir mezara defnedildi.

Üstad Bediüzzaman’ın naaşını uçakla taşıyan ikinci pilot Kadir Özkartal ile Bursa’da görüşen Nejat Eren ağabeyimizin yaptığı röportajda ortaya çıkan detaylı bilgiler, yukarıdaki bilgileri aynen doğrular mahiyettedir. (Yeni Asya, 17 Temmuz 2005)

Ayrıca, 17 Temmuz 1960 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “Said Nursî’nin cesedi Isparta’ya defnedildi” başlıklı bir haber yer alıyor. Haberde, Afyon’a inen askerî bir uçakla Said Nursî’nin cesedinin Isparta’ya götürüldüğü ifade edilirken, İnkılâp isimli gazetesinde çıkan bir yazı vesilesiyle de Isparta Valisi Hamdi Ömeroğlu şu bilgiyi veriyor: Kardeşinin arzusu üzerine Bediüzzaman Said Nursî’nin naaşı Isparta’ya getirilmiş olup, emniyet mülâhazasıyla mezar mahalli gizli tutuluyor.

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Bugün internet üzerinden yapılacak bir arama-tarama ile hemen herkesin ulaşıp görebileceği iki adet resmî belge, yani “zabıt varakası” var.

O belgelere göre de, Urfa’da medfun bulunan Said Nursî’nin naaşı 12 Temmuz’da mezarından çıkartılarak Isparta’ya nakledilmiş.

Bu hususla ilgili detaylı bilgileri bir sonraki yazıda ele alalım.

(Devamı var)