Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (2)

Evet, Üstad Bediüzzaman’ın “nakl-i mezarı” ile ilgili olarak bugün internet üzerinden yapılacak bir arama-tarama işlemi ile hemen herkesin ulaşıp görebileceği iki adet resmî belge, yani “zabıt varakası” var.

O belgelere göre de, Urfa’da medfun bulunan Said Nursî’nin naaşı 12 Temmuz’da mezarından çıkartılarak Isparta’ya nakledilmiş.

Aynı tarihi taşıyan ve hemen hemen aynı ifadelerle tanzim edilen bu belgeler, ilgili şehirlerdeki askerî ve mülkî yöneticilerin de imzasını taşıyor: Vali vekili, emniyet müdürü, sağlık müdürü, il jandarma kumandanı, merkez kumandanı, merkez hükümet ve belediye tabibine ilâveten “mevtanın kardeşi” Abdülmecid Ünlükul.

Herbiri altışar imza taşıyan bu zabıt varakalarında yer alan resmî ifadeler aynen şöyledir: “Konya İmam Hatip Okulu fahri Arabî hocası Abdülmecit Ünlükul, Urfa’da medfun kardeşi Said-i Nursî’nin cesedinin ‘nakl-i kubûr’ suretiyle Isparta’ya defnine müsaade olunmasına dair 4 Temmuz 1960 tarihli dilekçesi üzerine, iş bu talebi is’af (kabul) edilerek 12 Temmuz 1960 günü (gecesi) Afyon’a getirilmiş bulunan mevtaya ait tabut teslim alınarak Isparta’ya getirilmiş ve aynı günün akşamı kardeşi Abdülmecit Ünlükul’un da hazır bulunduğu halde aşağıda imzaları bulunan şahıslar huzurunda Isparta Şehir Mezarlığında ihzar edilmiş (hazırlanmış) bulunan kabre defnedildiğine dair iş bu zabıt, mahallinde tanzim ve hep birlikte imza altına alındı.”

(Bkz: TC İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 129, Ekim 1998 tarihli Polis Dergisi özel sayısı. ISSN 1300-4662)

Merhum Abdulmecit Efendi, o tarihte yaşanan vak’anın gerçekte böyle olduğunu hayatta iken yakın çevresine anlatmış ve bütün bu anlattıkları yazılı kayıtlara da aynen geçmiştir. (Bkz: Necmeddin Şahiner; Son Şahitler ilgili kısım.)

Yalnız, şu farkı daa mutlaka ifade etmek gerekiyor ki: Abdülmecit Efendi, büyük kardeşi Said Nursî için tertiplenen söz konusu “mezar nakli” evraklarının ihtilâlciler tarafından kendisine zorla imzalatıldığını mükerreren beyan etmiştir. İlgili kaynaklarda, bu acı gerçeğin de şahitleri var.

Esasen, o tarihte ve o günün etrafa korku ve dehşet salan ihtiâl şartlarında meselenin başka türlü olmasına da ihtimal verilemiyor. Abdülmecit Nursî (Ünlükul), kanlı bir darbenin ülkeyi teslim aldığı bir atmosferde durup dururken ağabeyinin mezar yerine niye değiştirmek istesin ki? Hem de, kendisinin bulunduğu Konya’ya değil de, hayli uzak olduğu ve mezar yerinin meçhul tutulduğu Isparta’ya… Aklın alacağı iş değil.

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Bir sonraki bölümde detaylarını vereceğimiz noktanın girizgâhın şöyle kısaca bitirelim bu bölümü: Üstad Bediüzzaman’ın, mezar yerinin gizli kalacağı yönünde bir vasiyeti var. Buna göre, mezar yerinin iki-üç kişiden başka hiç kimsenin bilmemesi lazım. Dolayısıyla, ikinci mezar nakli gibi, bunun da ayrı bir sırr-ı hikmeti var. Esasen doğru olan da budur: Madem ki, mezarı meçhûl kalacak, o halde resmî zevatın da bildiği yerde olmaması icap eder.

(Devamı var)