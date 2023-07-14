"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (3)

M. Latif SALİHOĞLU
14 Temmuz 2023, Cuma
Isparta’daki resmî-gizli defin hadisesinden 9 yıl kadar sonra (1969’da), hiç hesapta olmayan, hiç umulmayan, garip mi garip şöyle bir gelişme yaşanır:

Kaderin mânidar tecellisiyle, karlı bir kış günü, Üstad Bediüzzaman’ın kabrinin bulunduğu aynı kabristanda, hatta aynı noktada vefat eden küçük bir çocuk için mezar yeri açma mecburiyeti vâki olur. Kazı işi devam ederken, işte tam da o esnasında, Üstad’ın iki-üç talebesi, bitişik yerde onun lehimle kapatılmış olan galvanizli tabutuna rast gelir. Tabut içinde bozulmamış yüzünü görüp tanırlar. Gerekli istişare ve zamanlama tesbitinden sonra tam bir gizlilik içinde naaşını oradan alıp bir başka meçhûle götürüp defnederler. (Şahitlerden Tahirî Mutlu, Bayram Yüksel, Ali İhsan Tola ve Mustafa Pestil’in anlattıkları bu yönde.)

Dolayısıyla, hâlen de, umumun meçhûlü olan o mezar yeri, çok az sayıdaki Nur Talebesinin bilgisi dahilinde bulunduğu kuvvetle muhtemeldir. Yerini tam olarak ne eski-yeni cuntacılar biliyor, ne devletin resmî makamları, ne de hariçten başka kimselerin bilgisi dahilinde.

Kaderin garip ve bir o kadar da hikmetli tecellisi şu ki: Said Nursî’nin vasiyeti “mezarının meçhulde kalması” şeklinde olup bu yönde kuvvetli işaretler söz konusu. Meselâ, Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektupta “Kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum” ifadesinde olduğu gibi.

*

Bütün işaretler, bütün deliller, Üstad Bediüzzaman’ın meçhuldeki kabrinin yine Isparta vilayetinde olduğunu gösteriyor. Ama, yer-mahal-nokta itibariyle nerede olduğu meçhul olup, bu meselenin uzun müddet yine meçhulde kalması icap ediyor. Türkiye “Kemalist bir Türkiye” olarak kaldığı müddetçe, gizlilik gerekçesi de devam edecek diye anlıyoruz.

Son olarak, Hz. Bediüzzaman’ın Isparta’ya dair söylediği konuyla bağlantılı iki anekdot aktararak şimdilik noktayı koyalım.

*

Ben üç cihetle Ispartalıyım: Gerçi tarihçe ispat edemiyorum, fakat kanaatim var ki, Isparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş. Hem, Isparta vilayeti öyle hakîki kardeşleri bana vermiş ki, değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların herbirisine maalmemnuniye fedâ eylerim.  (Tarihçe-i Hayat; Denizli Hayatı)

*

Bu havaliye (Kastamonu’ya) gelen Ispartalılar asker olsun, başkalar olsun, ekseriyet-i mutlakayla beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, “Sen Ispartalı mısın?” Ben de diyorum: “Maaliftihar, ben Ispartalıyım.” Ve Isparta’da o kadar hakikî kardeşlerim ve akariblerim var ki, meskat-ı re’sim (doğum yerim) olan Nurs karyesine pek çok cihetlerle tercih ediyorum.

(Kastamonu Lâhikası)

Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışarı çıkmayın!

    Körfez yatırımları da AB’ye bağlı

    200 bin yardıma muhtaç aile daha

    Genel af gündemde

    Adil bir affa ihtiyaç var

    Çalışanlar emeğinin karşılığını eksiksiz almalı

    Nasrullah Camiinde Bediüzzaman Mevlidi

    Çifte MTV, AKP-MHP oylarıyla geçti

    DP İzmir Milletvekili Altıntaş: Torbadan adaletsizlik çıktı

    Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni yüz binlerin katılımıyla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    2022’de açlıkla karşı karşıya kalanlar 735 milyonu buldu

    Faturalar canımızı yakıyor, ödemekte zorlanıyoruz

    Karadeniz sellerinde 3 kişi öldü

    Raportörden ‘Kopenhag’ hatırlatması

    Erdoğan’a göre hak ve özgürlüklerde hiçbir eksiğimiz yok

    Avrupa'da sıcaklık rekorları kapıda

    "Bizim bu halimizi görenler şaşırıyor"

    Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlik daha da tırmandı

    'İsrail, Kudüs'teki etnik temizlik suçlarını derinleştiriyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni yüz binlerin katılımıyla ebedi yolculuğuna uğurlandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (3)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Isparta notları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Cehalet pazarı
    Genel

    Genel af gündemde
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) naaş-ı mübareği
    Genel

    DP İzmir Milletvekili Altıntaş: Torbadan adaletsizlik çıktı
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kur’an siyasetini” tebliğ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.