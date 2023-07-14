Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (3)

Isparta’daki resmî-gizli defin hadisesinden 9 yıl kadar sonra (1969’da), hiç hesapta olmayan, hiç umulmayan, garip mi garip şöyle bir gelişme yaşanır:

Kaderin mânidar tecellisiyle, karlı bir kış günü, Üstad Bediüzzaman’ın kabrinin bulunduğu aynı kabristanda, hatta aynı noktada vefat eden küçük bir çocuk için mezar yeri açma mecburiyeti vâki olur. Kazı işi devam ederken, işte tam da o esnasında, Üstad’ın iki-üç talebesi, bitişik yerde onun lehimle kapatılmış olan galvanizli tabutuna rast gelir. Tabut içinde bozulmamış yüzünü görüp tanırlar. Gerekli istişare ve zamanlama tesbitinden sonra tam bir gizlilik içinde naaşını oradan alıp bir başka meçhûle götürüp defnederler. (Şahitlerden Tahirî Mutlu, Bayram Yüksel, Ali İhsan Tola ve Mustafa Pestil’in anlattıkları bu yönde.)

Dolayısıyla, hâlen de, umumun meçhûlü olan o mezar yeri, çok az sayıdaki Nur Talebesinin bilgisi dahilinde bulunduğu kuvvetle muhtemeldir. Yerini tam olarak ne eski-yeni cuntacılar biliyor, ne devletin resmî makamları, ne de hariçten başka kimselerin bilgisi dahilinde.

Kaderin garip ve bir o kadar da hikmetli tecellisi şu ki: Said Nursî’nin vasiyeti “mezarının meçhulde kalması” şeklinde olup bu yönde kuvvetli işaretler söz konusu. Meselâ, Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektupta “Kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum” ifadesinde olduğu gibi.

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Bütün işaretler, bütün deliller, Üstad Bediüzzaman’ın meçhuldeki kabrinin yine Isparta vilayetinde olduğunu gösteriyor. Ama, yer-mahal-nokta itibariyle nerede olduğu meçhul olup, bu meselenin uzun müddet yine meçhulde kalması icap ediyor. Türkiye “Kemalist bir Türkiye” olarak kaldığı müddetçe, gizlilik gerekçesi de devam edecek diye anlıyoruz.

Son olarak, Hz. Bediüzzaman’ın Isparta’ya dair söylediği konuyla bağlantılı iki anekdot aktararak şimdilik noktayı koyalım.

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Ben üç cihetle Ispartalıyım: Gerçi tarihçe ispat edemiyorum, fakat kanaatim var ki, Isparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş. Hem, Isparta vilayeti öyle hakîki kardeşleri bana vermiş ki, değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların herbirisine maalmemnuniye fedâ eylerim. (Tarihçe-i Hayat; Denizli Hayatı)

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Bu havaliye (Kastamonu’ya) gelen Ispartalılar asker olsun, başkalar olsun, ekseriyet-i mutlakayla beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, “Sen Ispartalı mısın?” Ben de diyorum: “Maaliftihar, ben Ispartalıyım.” Ve Isparta’da o kadar hakikî kardeşlerim ve akariblerim var ki, meskat-ı re’sim (doğum yerim) olan Nurs karyesine pek çok cihetlerle tercih ediyorum.

(Kastamonu Lâhikası)