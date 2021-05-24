Meclis mi, reis mi?

Demokratik rejimlerde Meclis de, mebûs da hürdür.

Beşerî hiçbir tesir altına girmezler. Doğru olanı, ideal olan budur. Çünkü, seçimle teşekkül ettirilen Meclisler, hem hür iradenin, hem millî iradenin tecelligâhı olup, bu iradelerin temerküz ettiği yerlerdir.

Şayet, siz meşrû ve legal bir yapı olan Meclis’in yetki ve iradesini hafife alır, yahut zaafa uğratırsanız, bu kez hariçten illegal ve nâmeşrû durumdaki odaklar kendinde bir yetki ve bir irade gücü vehmederek harekete geçerek başınıza belâ olmaya başlar.

Şayet, siz milletin iradesini temsil eden Meclis’i etkisiz-yetkisiz bir hale sokarak, bütün ipleri bir tek adamın, liderin, yahut reisin eline verirseniz, o tek kişi her şeyi ihata ve idare edemeyeceği için, eş-zamanlı olarak dışarıdan, misâl olarak yeraltı dünyasından da birtakım reiscikler türemeye, yakın mesafede mevzilenmeye ve zayıf noktalardan içeri sızıp başınıza gaile açmaya başlarlar.

Aynen, şimdilerde olduğu gibi…

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Türkiye, kâğıt üstünde cumhurî bir demokrasi ile yönetilmekte. Şeklen de “Cumhurbaşkanı Başkanlığı Sistemi”ne geçmiş durumda.

Ne var ki, dünyada pek örneği bulunmayan ve kelimenin tam anlamıyla “ucûbe” bir sistem.

Hiç kimsenin, hiçbir kurum veya heyetin denetleyemeyeceği, beş yıl müddetle hesap soramayacağı, icraatlerine karışamayacağı bu ucûbe Riyaset-Başkanlık sisteminin belki de en kabul edilemez yönü, Meclis’i etkisiz ve yetkisiz hale getirmesidir.

Evet, Meclis, çoğu kez maalesef devre dışı ediliyor ve adeta figüran bir duruma düşürülüyor.

Geriye bir tek reis kalıyor. Reis ne derse o oluyor. Meclis’teki sayısal çoğunluk, onun isteğine göre, hatta onun bir işaret vermesiyle elini kaldırıp indiriyor.

Bu pek vahim bir durumdur ve hür iradenin tecelligâhı olan bir Meclis yapısıyla asla bağdaşmıyor.

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Tarif etmeye çalıştığımız şu vaziyetin sakıncaları da bir bir ortaya çıkıyor. Resmî olarak her şeyi bir reise bıraktığınız takdirde, işte görüyorsunuz, gayr-ı resmî konumdaki reisciklerin içinde de tuhaf bir his ve heves uyanıyor. Onlar da resmî reisin yanındaymış gibi roller üstlenip, ardından kendilerine biçtikleri rolü oynamaya başlıyor.

İşte bakın, ülke iki başlılıktan kurtulsun diye parlamenter sistemden vazgeçildi. Keza, koalisyonlar kötüdür denilerek tek parti iktidarı adeta kutsandı. Vesaire…

Peki, ya geldiğimiz nokta?

İşte tablo ortada. Ülke yönetiminin şimdilerde kaç başlı hale geldiği ve kaç ortaklı bir koalisyona dönüştüğü hususu bile rahatça kestirilemiyor. Yine de çok bilinenlerin şöyle bir listesini vererek noktayı koyalım: R. T. Erdoğan (AKP), D. Bahçeli (MHP), D. Perinçek (VP), M. Destici (BBP) ...

GÜNÜN TARİHİ: 24 MAYIS 1571

Kırım Hanlarının Moskova Zaferi

Osmanlı Ordusu’ndan gelen takviye kuvvetlerle birlikte Ruslar’ın üzerine giden Kırım’daki İslâm ordusu, şiddetli müsademeler neticesinde Moskova’yı ele geçirdi.

Kırım Hanlığı, 1475’te tâ Sultan Fatih zamanında Osmanlı’nın himayesine girmiş ve bu sayede Ruslar’ın karşısında durabilmişti.

Çarlık Rusyası ise, her fırsatta Kırım Türklerini sıkıştırıyor, onları itaate zorluyordu. Nitekim, Korkunç İvan diye bilinen Rus Çarı, 1552’de Kırım’a yönelik yaptığı zalimane saldırılarla çok kan dökülmesine sebebiyet verdiği gibi, hükümet merkezi olan Kazan’ı da işgal etti.

Bunun üzerine Kırım Türklerine gerek silâh ve gerekse tecrübeli asker yardımında bulunan Osmanlı Devleti, Rus tehlikesi bertaraf edilinceye kadar bu desteğini devam ettirdi.

Kırım Hanı Devlet Giray, Osmanlı’dan gelen bu kuvvetli destek sayesinde toplam 120 bin askerle harekete geçti ve Ruslar’ı Moskova’dan söküp atıncaya kadar da mücadele etti. Bu fetihten sonra Devlet Giray’a “Taht alan” lâkabı takıldı.

Ne var ki, Kırım Türklerinin Moskova üzerindeki hâkimiyeti uzun sürmez. Bunun önemli üç sebebi var: 1. Osmanlı’nın bir müddet sonra duraklama devresine girerek nisbeten güç kaybetmesi; 2. Buna karşılık Çarlık Rusyası’nın giderek güçlenmesi; 3. Kırım’daki iç siyasetin bir türlü istikrar bulamaması.