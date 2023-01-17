Medya sektörünün hâl-i pürmelâli

Önce medyanın kısa bir tarifini yapalım: Kitle iletişim vasıtaları. Kitlelerle irtibatı-iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın-yayın organlarının tamamını içine alan müşterek isim.

Bu organlara, son yıllarda medya sektörüne şu isimlerle de yeni ilâveler oldu: İnternet medyası, sosyal medya, dijital medya…

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Günümüzde en tesirli medya organları arasında şöyle bir sıralama yapmak mümkün: Gazete, televizyon, internet.

Bilhassa internetin yaygınlık kazanmasından sonra, “basılı yayın” olarak bilinen gazete, kitap, dergi, takvim, sözlük, ansiklopedi yayıncılığı büyük ölçüde durakladı, hatta geriledi denilebilir.

Bu yazının asıl konusu ise, halen sürmekte olan gazete ve televizyon yayıncılığı ile ilgili; diğerlerini şimdilik tali derece tutarak mevzuya devam edelim.

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Türkiye’deki medya sektöründe yer alan dergiler, gazeteler, radyo ve televizyonlar ile internet medyası, ne yazık ki yeterince hür ve serbest değiller.

Bunun en önemli sebebi,, siyasî iktidarın medya üzerindeki maddî-mânevî baskısı ve hatta doğrudan müdahalesidir. Bu nokta, en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak kadar aleni şekilde görünüyor, biliniyor.

(Hatta öyle ki, TRT’nin diğer kanalları gibi, TRT KURDÎ’de yapılan siyasî yorumların da istisnasız tamamı iktidar partisinin propagandası mahiyetinde sürdürülmektedir. Buna yakînen şahidim.)

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Evet, medya sektörünün yüzde 80-90’ı iktidar partisinin vesayeti altına girmiş durumda: Kimi muhakemesizliğinden, kimi korkusundan, kimi tarafgirliğinden, kimi de menfaat düşkünlüğünden dolayı böylesi bir cenderenin içine girmiş durumda. Bundan dolayı da, bilhassa son 8-9 yıl içinde bu sektörde olağan dışı-teamül dışı birtakım gelişmeler yaşandı.

Özetle: Bazı medya kuruluşları, evvelâ kendi hatasının kurbanı oldu. Meselâ, objektiflik mânasındaki tarafsızlığını kaybetti. Tarafgir hale gelince, önce gücünü-ağırlığını, ardından haysiyet ve itibarını kaybetti. İtibar kaybına uğrayınca, tutunmuş olduğu diğer dallar da birer birer kırılarak, en nihayet bulunduğu mevkiden alaşağı olup yere çakıldılar. Yerde bir müddet süründükten sonra, haliyle süpürülerek bir kısmı çöpe atıldılar.

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Burada kırk yıldır yakından takip ettiğimiz ve tanış olduğumuz bir sektörden, bir dünyadan bahsediyoruz.

Medya organlarının mühim bir kısmı siyasî iktidarın borazanı haline geldikten sonra, acıyla gördük ve içimiz burkularak şahit olduk ki, meselâ gazetelerin çoğu önce tiraj kaybına uğradı. Tiraj kaybının giderek artması sebebiyle, bir kısmı önce satılıp el değiştirmeye, bir kısmı baskıyı sonlandırıp dijitalleşmeye, nihayet mühim bir kısmı da bütünüyle kapanmaya yüz tuttu.

Neticede açıkça anlaşıldı ki, iktidara yaranmaya, korku veya menfaat uğruna taraf olmaya, yahut meddahlık yapmaya çalışmak, medya sektörüne hiç yaramadı. Hiçbir fayda getirmedi. Bilhassa, asıl maksadından saptığı ve “yayın ahlâk ilkeleri” itibariyle şirazeden çıktığı için.

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Bu safhadan sonra, daha ağlayıp sızlamak da bir fayda vermedi. Çoğunluk kısmı ağırlığını ve itibarını kaybetti.

Öte yandan, dün olduğu gibi, bugün de hürriyet, adâlet ve demokrasi adına var gücüyle direnen ve itibarını korumaya çalışan, her türlü baskıya rağmen yine de boyun eğmeye razı olmayan, küçük de olsa şahsiyetli bir kısım medya organları var. İşte, bunların varlığı, her şeye rağmen gelecek için bir ümit ışığının varlığına işaret ediyor. O halde, ye’se, karamsarlığa düşmek yok. Şahsiyetli ve itibarlı medyanın hür ve serbestçe yayın yapabildiği gelecek günler temennisiyle…