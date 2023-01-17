"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Medya sektörünün hâl-i pürmelâli

M. Latif SALİHOĞLU
17 Ocak 2023, Salı
Önce medyanın kısa bir tarifini yapalım: Kitle iletişim vasıtaları. Kitlelerle irtibatı-iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın-yayın organlarının tamamını içine alan müşterek isim.

Bu organlara, son yıllarda medya sektörüne şu isimlerle de yeni ilâveler oldu: İnternet medyası, sosyal medya, dijital medya…

*

Günümüzde en tesirli medya organları arasında şöyle bir sıralama yapmak mümkün: Gazete, televizyon, internet.

Bilhassa internetin yaygınlık kazanmasından sonra, “basılı yayın” olarak bilinen gazete, kitap, dergi, takvim, sözlük, ansiklopedi yayıncılığı büyük ölçüde durakladı, hatta geriledi denilebilir.

Bu yazının asıl konusu ise, halen sürmekte olan gazete ve televizyon yayıncılığı ile ilgili; diğerlerini şimdilik tali derece tutarak mevzuya devam edelim.

*

Türkiye’deki medya sektöründe yer alan dergiler, gazeteler, radyo ve televizyonlar ile internet medyası, ne yazık ki yeterince hür ve serbest değiller.

Bunun en önemli sebebi,, siyasî iktidarın medya üzerindeki maddî-mânevî baskısı ve hatta doğrudan müdahalesidir. Bu nokta, en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak kadar aleni şekilde görünüyor, biliniyor.

(Hatta öyle ki, TRT’nin diğer kanalları gibi, TRT KURDÎ’de yapılan siyasî yorumların da istisnasız tamamı iktidar partisinin propagandası mahiyetinde sürdürülmektedir. Buna yakînen şahidim.)

*

Evet, medya sektörünün yüzde 80-90’ı iktidar partisinin vesayeti altına girmiş durumda: Kimi muhakemesizliğinden, kimi korkusundan, kimi tarafgirliğinden, kimi de menfaat düşkünlüğünden dolayı böylesi bir cenderenin içine girmiş durumda. Bundan dolayı da, bilhassa son 8-9 yıl içinde bu sektörde olağan dışı-teamül dışı birtakım gelişmeler yaşandı.

Özetle: Bazı medya kuruluşları, evvelâ kendi hatasının kurbanı oldu. Meselâ, objektiflik mânasındaki tarafsızlığını kaybetti. Tarafgir hale gelince, önce gücünü-ağırlığını, ardından haysiyet ve itibarını kaybetti. İtibar kaybına uğrayınca, tutunmuş olduğu diğer dallar da birer birer kırılarak, en nihayet bulunduğu mevkiden alaşağı olup yere çakıldılar. Yerde bir müddet süründükten sonra, haliyle süpürülerek bir kısmı çöpe atıldılar.

*

Burada kırk yıldır yakından takip ettiğimiz ve tanış olduğumuz bir sektörden, bir dünyadan bahsediyoruz.

Medya organlarının mühim bir kısmı siyasî iktidarın borazanı haline geldikten sonra, acıyla gördük ve içimiz burkularak şahit olduk ki, meselâ gazetelerin çoğu önce tiraj kaybına uğradı. Tiraj kaybının giderek artması sebebiyle, bir kısmı önce satılıp el değiştirmeye, bir kısmı baskıyı sonlandırıp dijitalleşmeye, nihayet mühim bir kısmı da bütünüyle kapanmaya yüz tuttu. 

Neticede açıkça anlaşıldı ki, iktidara yaranmaya, korku veya menfaat uğruna taraf olmaya, yahut meddahlık yapmaya çalışmak, medya sektörüne hiç yaramadı. Hiçbir fayda getirmedi. Bilhassa, asıl maksadından saptığı ve “yayın ahlâk ilkeleri” itibariyle şirazeden çıktığı için.

*

Bu safhadan sonra, daha ağlayıp sızlamak da bir fayda vermedi. Çoğunluk kısmı ağırlığını ve itibarını kaybetti. 

Öte yandan, dün olduğu gibi, bugün de hürriyet, adâlet ve demokrasi adına var gücüyle direnen ve itibarını korumaya çalışan, her türlü baskıya rağmen yine de boyun eğmeye razı olmayan, küçük de olsa şahsiyetli bir kısım medya organları var. İşte, bunların varlığı, her şeye rağmen gelecek için bir ümit ışığının varlığına işaret ediyor. O halde, ye’se, karamsarlığa düşmek yok. Şahsiyetli ve itibarlı medyanın hür ve serbestçe yayın yapabildiği gelecek günler temennisiyle…

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İş yok, borç çok

    “Hakkaniyet”li Bakışın Yansıttığı Özgün Bir Çalışma: “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” Kitabı

    Haydi başka kapıya

    Devlete adalet yakışır

    Hep istişare ve mutabakat

    'Otobüs bilet fiyatları aynı kalacak'

    Fransa'da 23 bölgede kasırga alarmı

    Emekli daha da fakirleşecek

    Meselemiz Türkiye’ye derinden nefes aldırabilmek

    Adana Çukurova Kitap Fuarı’nda Yeni Asya rüzgârı

    Hasan Basri Sarıçam vefat etti

    Gençler sabah namazında buluştu

    Bu ülkeye adaleti getireceğiz

    Tarımda ÜFE yüzde 151

    Dinleme skandalı büyüyor: ''Yunan istihbaratı Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı dinledi'' iddiası

    Yük gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı

    Hollanda'daki ilaç tedarik sıkıntısı da arttı

    Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında ölen sivil sayısı 30'a yükseldi

    Demokrasi için demokrat medya şart

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haydi başka kapıya
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kart gasbına iki hukuk tokadı daha
    Ahmet BATTAL

    Muhalif medya olmak ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    Keşke toprak olsaydık diyenler
    Risale-i Nur'dan

    Dünya hayatında en bahtiyar
    Faruk ÇAKIR

    Kış böyle geçerse...
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefete HDP desteği
    M. Latif SALİHOĞLU

    Medya sektörünün hâl-i pürmelâli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Karınca’nın kudreti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.