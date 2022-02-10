Meşrûtiyet = Hürriyetçi Demokrat Cumhuriyet

Hürriyet hakikatini kitlelere hitap ederek (Temmuz 1908) tesirli bir sûrette ders veren Bediüzzaman, hürriyetin imânla bağlantılı olup Allah’a hakkıyla kul olmanın bir hususiyeti olarak görüyor.

Bediüzzaman’ın, bütün ömründe hükmünü evvelâ nefsinde bilfiil tatbik ettiği meşhûr “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” sözü, dillere destan olmuştur.

1908 yılı Temmuz ayı sonlarında önce Manastır’da, ardından Selânik ve İstanbul’da peşpeşe ilân edilen Hürriyet ve Meşrûtiyete hakkıyla sahip çıkan ilim erbabının başında Bediüzzaman Hazretleri gelir.

Bundan dolayıdır ki, o büyük inkılâbın hemen başlarına Sultanahmet Meydanı’nda ve bir hafta sonra Selânik Hürriyet Meydanı’nda kitlelere hitaben “Hürriyet Nutku”nu irad eden Üstad Bediüzzaman, o günlerin en parlak şahsiyetlerinden biri olmuştur.

Bugün dahi büyük bir takdir ve hayranlıkla okunan o “Hürriyete Hitap” nutku, Hz. Üstad’ın “İki Mekteb-i Musîbetin Şehâdetnâmesi” isimli eserinin sonunda yer alıyor. İsteyen bu nutkun tamamını okuyabilir; biz burada çok kısa bir bölümünü takdim edelim: “Ey ebnâ-yı vatan! Hürriyeti sû-i tefsir etmeyiniz [yanlış yorumlamayınız], tâ elimizden kaçmasın ve müteaffin [köhnemiş, kokuşmuş] olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın.”

Bununla bağlantılı olarak, mühim bir sorunun da cevabı mahiyetini taşıyan can alıcı kısma geçelim. Çoğu kez sorulan şöyle bir suâl var: “Bütün kuvvetiyle meşrûtiyete sahip çıkan Bediüzzaman Hazretleri, acaba demokrasiden de söz etmiş midir? Bazı kimseler, Hz. Üstad’ın demokrasiden hiç söz etmediğini, bu iki mefhumu ayrı telâkki ettiğini, dolayısıyla bizlerin de meşrûtiyete olduğu kadar demokrasiye sahip çıkmamızın gerekmediğini söylüyor. Bu doğru mudur?”

Elcevap: Risâle-i Nur’da “hürriyet ve meşrûtiyet” gibi “hürriyet ve demokrasi” tâbirleri de yanyana zikrediliyor. Dahası, Bediüzzaman Said Nursî’nin “hürriyet ve demokrasi”nin tesisine bütün milletle beraber çalıştığı ve bu meyanda hasıl olan muvaffakiyetten dolayı da memnun kaldığı açıkça ifade ediliyor.

Misal: “Tarihçe-i Hayatı” isimli eserin Tahliller bölümünde yer alan Av. Mihri Helav’ın Gençlik Rehberi mahkemesindeki müdafaasında “hürriyet ve demokrasi” ile ilgili bölümde şu ifadeleri okumaktayız: “Filhakîka, müvekkilim [Said Nursî], bütün milletle beraber istibdâda karşı mücâdele etmiş, hürriyet ve demokrasinin tesisine çalışmış ve bu hususta husûle gelen muvaffakıyetten dolayı da memnun olmuştur.”

Bir başka misâl: Volkan Gazetesi’nde (Mart 1909) “Yaşasın Şeriat-ı Garrâ” başlığıyla neşrolan ve 1950’li yıllarda “Yaşasın Kur’ân’ın kànun-u esâsileri” başlığıyla son şeklini alan bir makalesinde, Said Nursî, “demokratik cumhuriyet”in aslında “meşrûtiyet” mânâsında olduğunu şu sözlerle nazara veriyor: “Cumhuriyet ve demokrat mânâsındaki meşrûtiyet ve Kânun-u Esasî denilen adâlet ve meşveret ve kànunda cem-i kuvvet....”

Bu meyanda daha bir çok delil sıralamak mümkün.

Afrika’da Kur’ân dersleri (4)

Hocalara ve talebelere hitap ettik

Nüfusu bir milyonu aşkın Abobo şehrindeyiz. Heyet halinde, daha çok fakir aile çocuklarının okuduğu Kur’ân Kursunu ziyaret ettik. Açık hava medresesinde okuyan yüzlerce Kur’ân talebesi bizi coşku ve tezâhüratla karşıladı. Başlarında hocaları, kenarda duran aile efrâdıyla birlikte beş yüz kişiden fazla bir kalabalık.

Önce, medrese hocası bir açılış konuşması yaptı. Gelen misafirlerden takdirle söz etti. Ardından mikrofonu bize verdi. Biz de o coşkulu kalabalığa kendimizi tanıttıktan sonra, tercüman eşliğinde özetle şunları söyledik:

Kıymetli kardeşlerimiz.

Biz Türkiye’den geldik. Ülkemizde milyonlarca din kardeşleriniz var. Görüştüğümüz kardeşlerinizin, gelişimizden haberdar olan dindaşlarınızın size selâmını, duâsını getirdik.

Görüyorum ki, burada yüzlerce Kur’ân talebesi var. Elhamdülillah. Ne mutlu size. Ama, bakıyorum da ellerinde Elif Cüzü yok, ellerinde Kur’ân-ı Kerîm yok, tefsir kitapları yok. Bizde ise, bunlardan bol miktarda var. Çünkü, bizde matbaa ve sâir imkânlar daha ziyade. Madem ki bizde bunlar var, sizin elinizde niye olmasın? Allah’ın izniyle sizde de olacak. Madem ki kardeşiz, o halde bizde ne varsa, inşaallah sizde de aynısı olacak. Onun için, buradan tam bir azim ve kararlılıkla söylüyoruz ki, inşaallah yakın zamanda hepinizin elinde Elif Cüzü ve hepinizin evinde Kur’ân-ı Kerîm ile tefsirleri bulunacak. Biz bütün kuvvetimizle bunları temin etmeye çalışıyoruz. Siz de duâ edin ki, Rabbim kolaylık sağlasın. Tekrar ziyaretinize geldiğimizde inşaallah o mübarek hediyelerle birlikte gelmiş oluruz.