Millî Mücadelede kim haklı, kim hatalı çıktı?

GÜNÜN TARİHİ: 11 NİSAN 1920

İstiklâl Harbi dediğimiz Millî Mücadele (1918-22) safhasından sonra yapılan maddî-mânevî tahribat, asker-sivil umum milletin iştirak etmiş olduğu o “Millî Mücadele”nin yanlış olduğunu göstermez. Onu kıymetini düşürmez. Şânını-şerefini zaafa uğratmaz.

Meseleye bu bakış açısıyla, bu mantık terazisiyle bakıldığında, aslında birçok şey yerliyerine oturmaya başlıyor.

Zihinleri bulandıran, fikirleri çatallaştıran sebeplerin başında şu hususlar geliyor:

Birer “vatan-millet haini” olmadıkları bilinen Sultan Vahdeddin’in, Sadrâzam Damat Ferit Paşanın, Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efendinin, yahut son Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi gibi meşhûr zatların işgalci İngilizlere yakın durarak Millî Mücadele hareketinin karşısında görünmeleri, yüz yıldan fazla bir zamandır tartışılıp duruyor. Muhtemelen, bir umumi mutabakat sağlanamadan mesele kurcalanmaya ve konu tartışılmaya devam edecek.

Bu tuhaf hâlin bir sebebi de, şüphesiz devlet gücüyle korumaya alınan ve tenkit edilmesi 5816 sayılı kanunla yasaklanan Mustafa Kemal’in söz konusu kişiler hakkında—başka Nutuk olmak üzere sair kaynaklarda—söylediklerinin resmî görüş olarak kabul edilmesi.

Malum, tartışılmayan bir şey tabulaşır ve tabulara ilişilmesiyle de ortalık bit pazarı gibi karışır. Yani, ilim ilerlemez, fikir gelişmez, medeniyet terakki etmez; sadece karşılıklı çekişmeler-sataşmalar meydan alır. Bunun ise, ülkeye-millete hiçbir faydası olmaz.

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Bu fasıldan sonra, şimdi asıl konuyu biraz daha netleştirmeye çalışalım.

Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efendinin imzasıyla Anadolu’daki Harekât-ı Millîye aleyhinde bir fetvâ neşredildi.

İngilizlerin baskısıyla Halife Sultan Vahdeddin’in ve Sadrâzam Ferit Paşanın da açıktan karşı gelmediği bu fetvâ metni, “Fetvâ-yı Şerîfe” başlığıyla 11 Nisan 1920 tarihli “Takvim-i Vekayi” ile “Peyâm-ı Sabah” isimli gazetelerde yayınlandı.

Söz konusu fetva metninde, Anadolu ve Rumeli’deki Millî Mücadele taraftarları, Halifeye karşı gelen ve kendi başına hareket eden “fenâ kimseler” şeklinde tarif ediliyordu. Ayrıca, Halifenin buyruğu olmaksızın bu kimselerin vergi yahut asker toplamasının da şeriata aykırı olduğu yönünde yorumlar yapılıyordu.

İstanbul merkezli bu tarz fikirlerin broşür ve gazeteler yoluyla etrafa yayılması neticesinde, Anadolu’da baş gösteren iç isyanlar ve çete savaşları daha da kızışmış oldu. Bu durumda, yapılmakta olan mücadelenin yükü de haliyle ağırlaşmış oluyordu.

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İşte, bu ağır ve çetin şartlar altında Bediüzzaman Said Nursî’nin inisiyatif kullanarak yapmış olduğu mühim bir hizmet, dost-düşman herkesin dikkatini çekmeye başladı. Şöyle ki: Şeyhülislâmın Millî Mücadele aleyhindeki fetvâsının geçersiz olduğunu iddia eden Dârül-Hikmeti’l-İslâmiye âzası Üstad Bediüzzaman, mukabil bir fetvâ neşrederek Harekât-ı Milliyeyenin hak ve meşrû olduğunu ilân etti. (Bkz: Şeyhülislamlık Arşivi-Şer’iye Sicilleri ve Tulûat isimli eser.)

Bunun yanı sıra, Hutûvât-ı Sitte isimli eserini gizlice tabettiren Bediüzzaman, işgalcilere karşı âlimleri, medrese talebelerini ve halkı şuurlandırmaya çalışarak, bilhassa İngiliz Muhibban Cemiyetinin plânlarını suya düşürmüş oldu.

1920 yılı sonlarında Dürrizâde’nin yerine geçen Mustafa Sabri Efendi de, maalesef yine işgalci İngilizlere yakın durdu, hatta İngiliz Muhipleri Cemiyetine destek verdi. Bir süre mebusluk da yapan yasaklı meşhur “150’likler” listesindeki M. Sabri Efendi, 1954’te Mısır’da vefât etti.

Son söz: Her şeye rağmen Mehmet Âkif gibi, Said Nursî gibi Millî Mücadele’nin lehinde çalışan vatanperverler, bu yöndeki emek ve gayretlerinde haklı çıkarken, aleyte bulunanlar ise tarih ve millet nezdinde haksız ve hatalı durumlara düştüler.