Mısır’ı kazanmak veya kaybetmek

GÜNÜN TARİHİ: 29 Temmuz 1832

Son birkaç senedir, Mısır’la aramızın pek de hoş olmadığı tâlihsiz bir dönemi yaşıyoruz.

Tarih boyunca da, münasebetlerimizde birtakım gel-gitler hep olmuştur.

En uzun istikrarlı dönem, Yavuz Sultan Selim’in 1517’de gerçekleştirdiği Kahire’nin Fethi ile başlayıp 1700’lü yılların sonuna kadar devam eden dönemdir.

1800’lü yıların başından itibaren, Osmanlı için ciddî mânada bir “Mısır gailesi” başlamış ve ara ara tâ günümüze kadar devam edegelmiştir.

Zira, o tarihten itibaren araya hep Avrupa’nın kâfir zalimleri girmiş ve aramızdaki kardeşâne münasebetleri bozmuştur.

Mevcut sıkıntılı dönemin ise, daha ne zamana kadar sürüp gideceğini kestirmek, hiç de kolay değil. Çünkü, arada yine küresel güçler var. Bizdeki diplomasinin birtakım zaaf ve sakatlıkları da cabası...

Zincirleme bozgunlar

Osmanlı hükûmeti, Mısır ve çevresindeki sıkıntıları bertaraf etmesi için, 1800’lerin başında Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yı Kahire’ye gönderdi. Bilâhare de, onu Mısır valisi ve hidivi yaptı.

Kavala ailesi, Mısır’a gidip yerleştikten sonra, Batılı bazı devletlerin de yardımıyla, orada saltanatını kurdu ve defalarca Osmanlı kuvvetleriyle karşı karşıya geldi.

Gariptir ki, bu karşılaşmaların çoğunda Mısır ordusu galip, Osmanlı kuvvetleri mağlûp bir duruma düştü.

İşte, bu mânadaki hadiselerden biri de 29 Temmuz 1832’de vuku buldu.

Şimdi, bu vukuâtın detaylarına bakalım.

Sultan Mahmud zamanı

Kavalalı M. Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, 29 Temmuz 1832’de Torosların güneyinde (Belen-Antakya civarı) karşılaştığı Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı.

Bilâhare babası Kavalalı’nın yerine de geçen İbrahim Paşa, bu galibiyetin ardından Anadolu’nun içlerine doğru yapmış olduğu akınlara devam etti.

Fâciayı haber alan Sadrâzam Reşid Mehmed Paşa, 60 bin kişilik bir kuvvetle eski Osmanlı eyaleti-vilayeti olan Mısır merkezli kuvvetlerin üzerine gitti.

İki İslâm ordusu Konya’da kaşılaştı. Buradaki çarpışmada da Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı. Hatta, Sadrazam’ın kendisi de tam bir gaflet eseri olarak İbrahim Paşa’ya bağlı kuvvetlerin eline esir düştü.

Bozgunlar zinciri, böylelikle birbirini takip etti. Nihayet, iki taraf arasında “Kütahya Antlaşması” sağlandı.

Ne var ki, bu antlaşma yeterli bir güvene ve karşılıklı itimada dayanmaktan mahrumdu. Nitekim, her iki taraf da birbirinin kuvvetini eritmek için fırsat kolluyordu.

Sonunda iş geldi tâ 1839’daki büyük fâciaya, “Nizip Bozgunu”na kadar dayandı.

Bozgun haberini duyan devrin padişahı Sultan II. Mahmud, kederinden inme geçirerek kısa bir süre sonra vefat etti.

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Mısır kuvvetlerine karşı yaşanan bütün bu bozgunların, şüphesiz hem maddî, hem de mânevî sebepleri vardır.

Maddî sebeplerden biri, Osmanlı ordusunun yenilenme çabaları esnasında yaşanan “Yeniçeri isyanları” ve nihayet Yeniçeri Ocağı’nın çok kanlı ve çok trajik bir şekilde söndürülerek kapanmasıdır.

Mânevî sebeplerden biri ise, “İnkılâpçı Padişah” olarak da isim yapan Sultan II. Mahmud’a karşı, ekseriyeti dindar olan halk tabakasında ciddî bir soğukluk ve güvensizlik halinin meydana gelmiş olmasıdır.

Dileriz, asırlarca yakın münasebetler içinde bulunduğumuz Mısır ülkesi ile Türkiye arasındaki sun’î buzları eritecek sebepler meydân-ı zuhûra çıkar da, yeniden iki kardeş ülke ve topluluk haline döneriz.