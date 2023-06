Muhalefete tahammülsüzlük nedir?

Muhalefete tahammül edemeyen bir hükûmet demokrat olamayacağı gibi, böyle bir rejimin adı da demokrasi olamaz.

Zira, demokrasilerde iktidar ne kadar gerekli ve meşrû ise, muhalefet de en az o kadar gerekli ve meşrûdur. Dahası, iktidar kadrosu her rejimde olur, muhalefet lâyıkıyla varlığı ise sadece demokrasilerde mümkündür.

Bu meselede önemli bir nokta da şudur ki: İktidara gelen partilerin hemen tamamının, önceden bir muhalefet dönemini yaşamışlığı vardır. Dolayısıyla, iktidara giden yol, bir bakıma muhalefetten geçer.

Bu sebeple denilebilir ki, muhalefete saygı duymayan, muhalefetin varlığına tahammül göstermeyen bir hükûmet, iktidar olma hak ve meşrûiyetini kaybetmiştir.

İktidar blokunu teşkil eden unsurların seçimden önce ve seçimden sonraki meşruiyet ve makuliyet sınırlarını aşan itici söz ve davranışlarına bakıldığında, insanda, bunların herhangi bir muhalefet cephesini istemedikleri kanaati hasıl oluyor.

Oysa, muhalefet, demokrasilerde bir denge unsurudur. Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Haksızlığa karşı, zulme-kanunsuzluğa karşı muhâlefet, hiçbir hükûmette suç sayılmaz; bilâkis, muhâlefet, meşrû ve samîmi bir muvâzene-i adâlet unsurudur.” (Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı bölümü)

*

Evet, bilhassa seçim dönemlerinde, bizde ve bizim gibi yeterince medenileşmemiş ülkelerde, siyasî tansiyon alabildiğine yükseliyor. Birçok kimse “tarafgirlik marazı”na yakalanıyor. Esasen bu marazdan dolayısıdır ki, fanatikler ve militanlaşan tarafgirler, şeytanı melek, meleği şeytan gösterecek kadar dengesini kaybediyor.

Oysa ki, demokrasilerde her seçmenin vatandaşlık hakkı ve görevi itibariyle, herhangi bir siyasî partiye meyletmesi, ona şu veya bu şekilde destek vermesi gayet normal bir davranıştır. Anormal olan ise, her durumda, her hal ve şart altında bir partiyi methedip diğerlerini zemmetmek, yani habire kötüleyip aşağılamaktır. Dahası, bir partinin adamlarını başlar üstünde tutmak ve diğer bir partinin adamlarını ayak altında, adeta paspas gibi göstermeye çalışmaktır. Bediüzzaman Hazretleri, böylesi bir siyasî görüş ve anlayıştan şiddetle kaçınmış ve onun şerrinden de Cenab-ı Hakk’a sığınmıştır.

Bir eserinde şöyle diyor: “Bir zaman, bu garazkârâne tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehl–i ilim, fikr–i siyasîsine muhâlif bir âlim–i salihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârâne medhetti. İşte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, ‘Euzubillahi mineşşeytâni ve’s–siyaseti’ dedim.” (Mektubat, s. 258)

Evet, bu mânâdaki bir siyasî anlayıştan Allah’a iltica eden Üstad Bediüzzaman, aynı bahsin devamında bu hakikatli tavrının gerekçesini şu sözlerle beyan eder: “Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir ki, onlara nokta–i istinad teşkil eder. Çünkü, garazkârâne tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona–hâşâ–lânet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek.”

*

İktibas ettiğimiz şu hakikatli derslerden de anlıyoruz ki: Siyaset dine temas ettirildiği, veyahut dinî unsur ve argümanlar siyaset alet edildiği takdirde, bunu yapan kimse çok ağır şekilde vebâl altına girer. Dahası, dinî unsurları istismar eden kimse, isabet etse, yani başarılı olsa bile mesuliyetten kurtulamaz.

Zira o kimse, cihan-şümûl olan İslâmiyet güneşini, bir nevi tekelleştirmeye ve kendi dar, kesif, karanlık olan siyaset odasına sığdırmaya, dolayısıyla hapsetmeye çalışmış olur.

Oysa ki, hakiki İslâmiyet güneşi, o dar odalara sığmaz ve sığdırılamaz. Bizim bir vazifemiz de, bu nurani hakikati safi, berrak bir şekilde anlatmaya çalışmaktır.