Muhalifine kulp takma basitliği

Rakibine veya muhalifine fikren mukabele edemeyen beyin özürlü kimseler, işin kolayına kaçarak damgalama, yahut kulp takma yoluna giderler.

Bu ise, sığlık, adilik, basitlikliktir. Sahibine itibar kazandırmaz. Aksine, onu daha da alçaltır, güvensiz, itibarsız bir mevkiye düşürür.

Siyaset kaygısıyla hareket edenlerin mühim bir kısmı, şimdilerde öyle bir derekeye doğru yuvarlanarak düşme eğiliminde.

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İktidar hırsı ve menfaat çarkı üzerinde dönen siyaset âlemi, ne yazık ki pis ve ufunetli bir bataklık görüntüsü vermeye başladı.

Bazı kimseler, o bataklık içinde debelenip duruyor. Hem üstünü-başını berbat ediyor, hem de etrafa çamur sıçratmaya devam ediyor. Sonra da, sıçratmış olduğu çamurun lekesini abartılı bir şekilde göstererek, kendince muhalifini damgalamaya, onu kirli göstermeye çalışıyor.

Doğrusu, üzüntü veren, bazen de kahreden aşağılık bir durum. Zira, bütün dert, sırf muhalifini yenmek, onu bir şekilde diskalifiye etmek ve yalan, çürük, pis bir sermaye üzerinde hakimiyet kurmak, yahut saltanat sürmekten ibaret.

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Bu meselede üzüntüyü ziyadeleştiren önemli bir nokta da şudur: Muhalif siyasetin aktörlerini suçlayarak damgalayan, suç icat eden, onlara kulp takmaya çalışan seviyesizler, partilerin üst düzey kadrosu tarafından takdir görüyor. Haliyle, daha fazla göze girmek için aynı bataklıkta canhıraş bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Anlaşılıyor ki, siyaset mesleğinin yer yer iyiden iyiye irtifa kaybettiği şu vetirede, iş, birbirini yıpratma, gözden düşürme savaşına dönüştürülmek isteniyor.

Oysa, bu bir erdemlilik değildir. Centilmenlik hiç değildir. Demokrasiye yakışmadığı gibi, bunun insan şeref ve haysiyetine de bir faydası yoktur.

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Siyasî rekabette, fikir farklılığı gayet normaldir. Aynı şekilde, seviyeli tenkitlerde bulunmanın da yadırganacak bir yönü yoktur. Ama, sırf kazanmak, ya da rakibine-muhalifine kaybettirmek kaygısıyla çamur sıçratmak, kulp takmaya tevessül etmek, ülke ve millet olarak bize bir kemâlâk kazandırmaz.

Dahası, seviyesiz sataşma ve karalama kampanyaları, zamanla ters tepmeye ve adeta bumerang gibi sahibine dönmeye başlar. Herkes bunun hesabını düşünerek siyaset yapmalı ki, hem kendisi itibar kazansın, hem medeniyet çıtası yükselme trendine girsin. Bir idare sanatı olan ilm-i siyaset de bunu gerektirir.



GÜNÜN TARİHİ 28 Aralık 1938

Ceberrut Bakan Hasan Âli

Okul ve maarif işlerinde en çok jandarma gücünü kullanma taraftarı ve tek parti döneminin en şöhretli siyasilerinden biri olan Hasan Âli Yücel, 28 Aralık 1938’de İsmet Paşa tarafından Millî Eğitim Bakanlığı makamına getirildi.

Tam 8 sene müddetle bu makamı işgal eden Yücel, hem kısa süre önce ölen Mustafa Kemal’e, hem de yeniden iş başına gelen İsmet Paşaya âdeta taparcasına bağlı olduğunu gösteriyordu.

Bu bağlılığını da, eğitim sahasındaki icraatleriyle ve bilhassa büyük tartışmalara yol açan Köy Enstitülerini kurup işletmesiyle ispat ettiğini, beyanlarıyla yine kendisi ifade ediyor.

Köy Enstitüleri, zamanla öyle şüphe ve şaibeler altında kaldı ki, 1946-1947 eğitim yılında yine kendi partidaşları tarafından kapatılmaya mecbur kalındı.