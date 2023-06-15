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15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Muhaliflere karşı tasfiye kumpası

M. Latif SALİHOĞLU
15 Haziran 2023, Perşembe
Bir hadise bilerek karanlıkta bırakılıyor ve kasten aydınlatılmak istenmiyorsa, orada bir tertip, bir kumpas plânından söz etmek pekâlâ mümkün.

Tıpkı, 15 Haziran 1876’daki “Çerkes Hasan Vakası”, 15 Haziran 1926’daki “İzmir Sûikastı” ve 15 Temmuz 2016’daki “askerî kalkışma” hadisesinde olduğu gibi…

Evet, bu ve benzeri hadiselerin tamamı kasten ve bilerek aydınlatılmadı, vüzûha kavuşturulmak istenmedi.

Bunun en önemli sebebi, hiç şüphesiz işin içinde tertip, kumpas, vahşet, ihanet, yalancılık, gammazlık, rezillik gibi yüz karası hallerin bulunması ve bunların ortaya çıkarılması ihtimalidir.‬ Dolayısıyla, bunların ortaya çıkmaması için, hadisenin üzerine gidilmesi, araştırılması, fazlaca muhakeme edilmesi de istenmemekte ve bir şekilde üzeri kapatılmak istenmektedir.

Nitekim, 15 Temmuz Hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması için Meclis’te çalışmaya başlayan araştırma komisyonları kasten akamete uğratıldığı gibi, Meclis’e verilen araştırma önergeleri de mükerrer defalar “sayısal çoğunluk” tarafından engellenmiştir.

Bu hatırlatmalardan sonra, şimdi günün tarihi olarak seçtiğimiz muhayyel “İzmir Sûikastı” hadisesine biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

*

Muammalı Sultan Abdülaziz’in katli ve onunla bağlantılı şekilde gelişen Çerkes Hasan Vakası’ndan (15 Haziran 1876) tam tamına 50 sene sonra, bu kez İzmir’de sarsıcı bir hadise yaşandı: 15 Haziran 1926.

İzmir’de Mustafa Kemal’e karşı sûikast plânlandığı şeklindeki ihbar, 15 Haziran gecesi ifşâ edildi. Serâpa kumpas kokan bu hayalî senaryoya göre, İzmir Valisi Kâzım Dirik’e gelen Giritli Motorcu Şevki isimli şahıs, bazı kimselerin henüz Balıkesir-Manisa taraflarında bulunan Mustafa Kemal’e karşı bir sûikast plânı yaptıklarını ihbar etti.

İddiaya göre, eski Lazistan mebusu (eski İttihatçı) Ziya Hurşit ile yakın arkadaşları, iki gün sonra İzmir’e gelmesi beklenen M. Kemal’e sûikast yaptıktan sonra kaçmayı plânlamışlar. İhbarı ciddiye alan vali harekete geçer ve adı geçen şahıslar derhal tutuklatır.

Tevkifler, İzmir’le sınırlı kalmaz. Ayrıca Ankara ve İstanbul’dan da tanınmış şahsiyetleri içine alacak şekilde soruşturma genişletilir. Ne gariptir ki, tutuklananlar arasında Şark Fatihi Karabekir Paşa, Hamidiye Kahramanı ve eski Başbakan Rauf Orbay, ilk Kuvvâ-yı Milliye Kumandanı Ali Fuat Paşa gibi İstiklâl Harbi dönemi komutanlarıyla, yakın zamanda kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının (TCF) şöhret kazanmış şahsiyetleri de var.

Esasında, M. Kemal’in başında bulunduğu Halk Partisinin kurmayları tarafından, muhaliflerini sindirmek için bu hadise bilerek plânlamış bir operasyondur.

*

Evet, söz konusu İzmir Sûikastı tamamıyla hayalidir. Zira, Mustafa Kemal, o tarihte henüz daha İzmir’e gelmemiş olup, ortada kuvveden fiile geçmiş görünen bir sûikast hali mevcut değildir. Nitekim, bilâhare İzmir İstiklâl Mahkemesi’ne  çıkartılan Karabekir Paşa da, orada görüp şahit oldukları karşısında hayrete düştüğünü ifade eder. Karabekir, tuttuğu Günlük notlarında, hiç ilgisiz kimselerin, dahası, hayatta hiç tanışmamış-görüşmemiş kimselerin nasıl olup da aralarında işbirliği yapmış oldukları iddiasıyla aynı mahkemeye sevk edildiklerini hayretle sorduğunu, ancak cevap alamadığı nakleder.

FİNAL

Merkezden, yani Ankara’dan İzmir’e nakledilen uydu ve uyduruk İstiklâl Mahkemesi, hayalî sûikastten birinci derecede sorumlu tuttuğu Ziya Hurşit ile 13 arkadaşını idam cezasına çarptırır. Yani, hiç vuku bulmamış, dolayısıyla hayalî bir sûikast ihtimaline binaen tam 14 vatan evlâdı İzmir’de idam ettirilir. İdam edilmeyen Karabekir gibi şahsiyetler de, Ankara merkezli siyasetten uzaklaştırılır ve ülke yönetiminde bulunmaktan büyük ölçüde mahrûm edilirler.

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  • selma

    15.6.2023 15:48:44

    Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, döndük bir de arkamıza baktık ki bir ARPA BOYU yol gitmişiz!!! Halimiz, ahvalimiz !!!

  • Aysuna

    15.6.2023 11:22:27

    Fesuphanallah,ne acip ve dehşetli bir asra denk geldik biz.Tüm bunlar hakikat mi demeden edemiyor insan.😔😪

  • Oğuz Yiğiter

    15.6.2023 06:09:00

    Günümüz hadiselerine projektör tutan, yakın tarih kara delikleriyle ilgili, zihinlerde şimşekler çaktıran bu kıymetli çalışmalarınız için; Tebrikler, dualar Salihoğlu Hocam...

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