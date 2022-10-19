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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Nasrullah Camii’nde ateşli bir hatip

M. Latif SALİHOĞLU
19 Ekim 2022, Çarşamba
Günün Tarihi: 19 Ekim

Büyük şâir Mehmet Âkif, halka moral verici konuşmalarda bulunmak üzere, Ankara’daki Meclis’in kararıyla 19 Ekim 1920 tarihi itibariyle Kastamonu’ya gönderildi. Kastamonu’ya gelen Âkif, başta Nasrullah Camii olmak üzere, muhtelif camilerde Millî Mücadelenin ehemmiyetine dair vaazlarda bulundu. 

Aynı vaazlarında, Sevr’in kabul edilemeyeceğini ve gerekirse İtilâf devletlerine karşı Moskova hükümetiyle anlaşma yapılabileceği tezini savundu. Bir buçuk ay boyunca Kastamonu’da kalan ve arada bir Taşköprü ile sahil kasabası İnebolu’ya da gidip gelen Âkif, bilhassa bu yöre halkının moral gücünü yüksek tutmaya çalıştı. 

Millî Mücadelenin kazanılması için, İnebolu-Kastamonu hattı hayatî bir öneme sahipti. Başta İstanbul olmak üzere, muhtelif noktalardan Anadolu’ya yapılan silâh ve mühimmat sevkiyatı, o günlerde en çok bu güzergâh üzerinden yapılıyordu. Bu sebeple de Kastamonu, son derece stratejik bir ehemmiyete sahipti. 

Mehmet Âkif Esoy 19 Ekim 1920 günü Kastamonu’ya geldi. 21 Ekim tarihli AçıkSöz gazetesi şunları yazmış: “Mehmet Âkif Beyefendi şehrimizde. Büyük İslâm şâiri, edîb-i âzâm Mehmet Âkif Beyefendi iki gün evvel şehrimize gelmişlerdir. Sebilürreşad’daki yazıları ve birçok âsâr-ı bergüzîdesiyle İslâmlık Âleminin yegâne şâiri tanınan Âkif eyefendiye gazetemiz nâmına beyân-ı hoşâmedi eyleriz.” 

Burada yaptığı konuşmalarda Anadolu’nun ve İslâm dünyasının içinde bulunduğu durumu, niçin mücadele etmemiz gerektiğini uzun uzun anlatıyor, halkın maneviyatını yükseltiyor. Onun konuşmaları sadece dinî birer şâheser değil aynı zamanda önemli bir siyaset belgesidir. 

Mehmet Âkif gelir gelmez hemen konuşmalarına başlamamış; bir müddet çevreyi incelemiş, şehrin önde gelen kişileriyle konuşmuş, bilgi almış. Zamanının önemli bir kısmını Açıksöz gazetesi idarehanesinde geçirmiş, sohbetlere katılmış; görüşlerini açıklamış. Çevre gezilerine çıkmış; İnebolu ve Taşköprü’de vaazlar verdiği biliniyor. 

“Ey cemaat-i müslimin! Hepiniz bilirsiniz ki, buhranlar içinde çırpınıp duran bu din-î mübin, bu mübarek yurt sizlere vediatullahdır (Allahın emanetidir). Kahraman ecdadımız bu sübhanî vediayı siyanet uğrunda canlarını feda etmişler, kanlarını seller gibi akıtmışlar, muharebe meydanlarında şehid düşmüşler; râyet-i islâmı (İslâm bayrağını) yerlere düşürmemişler… 

İslâmın son mültecası (sığınağı) olan bu güzel toprakları düşman istilası altında bırakmayalım. Yeisi, meskeneti, ihtirası, tefrikayı büsbütün atalım, azme, mücadeleye, vahdete sarılalım. Cenab-ı kibriya Hak yolunda mücadele için meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir.” 

*

Müslümanlar Allah’ın, Kitabullah’ın, Resûlullah’ın emrettiği, tasvib ettiği vahdete, birliğe, cemaate sarılmadıkça âhiretlerini olduğu gibi dünyalarını kurtaramazlar. Her şeyden evvel vahdet, cemaat, teavün. Bir kere bunu elde edelim, alt tarafı Allah’ın inayetiyle kolaylaşır. Bununla beraber icabında Avrupalılarla birleşebiliriz. 

Ancak bu birleşmek bize hiçbir vakit onların iç yüzünü unutturmamalıdır. Yani vatanımızın, dinimizin, menfaati, ticaretimizin, servetimizin, refahımızın, terakkisi namına icab ederse, mümkün olursa, mütekabil, müşterek müttefikler/menfaatler üzerine bunlarla çekişe çekişe pazarlık ederek ittifak ederiz. Ancak bu pazarlıklarda son derece de açık gözlü bulunmamız lazım gelir. 

Biz Müslümanlar ise maalesef gerek içimizde, gerek dışımızdaki yabancıların sözüne kanıyoruz da birbirimize itimad etmiyoruz. Onlardan giydiğimiz külahı kendi dindaşlarımıza, kendi kardeşlerimize giydirmek için uğraşıyoruz. Cenâb-ı Hak: “Müminler, birbirlerinin kardeşinden başka bir şey değildir.” (Hucurat/10) buyuruyorken yazıklar olsun ki biz, o kardeşlikten çok uzakta bulunuyoruz. 

Ancak ayda, alemde bir kere camiye geliyoruz. Huzur-u İlâhi’de birleşiyoruz. Fakat namazı bitirip pabuçlarımızı koltuklayarak dışarıya fırlayınca birbirimize karşı derhal ya hasım, yahut hiç olmazsa bigâne kesiliyoruz. Âyet-i kerime var, nâmutenahi ehadisi şerife var. Bunlara göre: Müslümanlardan biri diğer dindaşlarını kendi öz kardeşi bilmedikçe, onların meserretiyle mesrur, musibetiyle mahzun olmadıkça tam Müslüman olamaz. İmanın kemali cemaati müslimîne sımsıkı sarılmakla kaimdir.

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