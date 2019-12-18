Ne içindeyiz siyasetin, ne de dışında (1)

Siyaset âlemi, bilhsassa “yeni oluşumlar” ile yeniden hareketlenip çalkalanmaya başladı. Bu durumda, muhtelif renklerden oluşan seçmen ve okuyucu kitlesinden bize yöneltilen soruların sayısı ve çeşidi de haliyle artış gösteriyor.

İş ve meşguliyeti “fikir ve siyaset gazeteciliği” olan bizim gibilerin bu tür gelişmelere karşı bigane kalması, sessiz-suskun davranması, her halde düşünülemez.

Dolayısıyla, benzer mahiyetteki siyasî gelişmelere karşı genel duruşumuzu, bakış açımızı ve koymamız, yahut korumamız gereken mesafeyi bilvesile anlatmaya kendimizi mecbur hissediyoruz.

Esesan, siyasete dair genel ölçülerimiz bellidir. Sadece, zaman ve zeminin şartlarına göre usûl, üslûp ve ifade şeklinde farklı tercihler söz konusu olabilir.

Bizim dahildeki siyasî gelişmeler karşısındaki genel duruşumuzun bir tasviri için, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (1901-1962) “zaman”a dair ifade ettiği şu mısralar güzel bir örnek teşkil eder:

Ne içindeyim zamanın,

Ne de büsbütün dışında;

Yekpâre, geniş bir ânın,

Parçalanmaz akışında.

Merhum şairin “zaman” için kullandığı bu ifadeler, bizim de “siyaset” için kullanmamızda bir beis olmasa gerek. Yani, biz de “Ne içindeyiz siyasetin, ne de büsbütün dışında.” Evet, aynen öyle olmak durumundayız. Bunun sebebine gelince...

* * *

Gazete yazarlığı yaptığımız müddetçe, belli bir mesafeden de olsa siyasetle ilgilenmek, görüş ve düşüncemizi beyan etmeye kendimizi mecbur hissediyoruz.

Şu var ki, yazdıklarımızın ancak onda biri "günlük siyaset"le ilgilidir. Hele "Ankara Kulisi" kıvamındaki yazıların oranı ancak yüzde bir nisbetinde. Buna rağmen, bizi yine "siyasetle çok ilgileniyor" diye tenkit eden, serzenişte bulunan okuyucular var. El insaf.

İyi niyetinden şüphe etmediğimiz bazı okuyucularımız da Tarihçe-i Hayat'ta zikredilen şu ifadeleri hatırlatıyor: "Şeriat, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir; yüzde bir nisbetinde siyasete mütealliktir. Onu da ulûlemirlerimiz düşünsünler." (Age: 59)

Doğrudur. Ancak, burada Üstad Bediüzzaman'ın söz konusu ölçü ve prensipleri ne zaman, niçin, ne maksatla ve hangi makamda ihdas ettiğine, yani o ifadenin gerekçesine bakmamız gerekiyor.

İşte yine kendi ifadesinden iktibas ettiğimiz bir izah tarzı: "Benim otuz seneden beri siyaseti terk ettiğime sebep, bir mübarek âlimin takip ettiği cereyanın tarafgirlik damarıyla, salih ve büyük bir âlimin onun fikrine muhalif olmasından tefsik derecesinde tahkir edip ve cereyanına ve kendi fikrine muvafık meşhûr ve mütecaviz bir münafığı gayet medh ü senâ etti. Ben de bütün ruhumla ürktüm. Demek, tarafgirlik hissine siyasetçilik de karışsa, böyle acip hatalara sebebiyet veriyor diye 'Euzubillahimineşşeytâni vessiyaseti' dedim, o zamandan beri siyaseti terk ettim." (Emirdağ Lâhikası: 237)

Demek ki, 1910'larda şahit olduğu bir hadise sebebiyle bu sözü söyleyen ve onu "siyaseti terk" etme noktasına sevk eden asıl sebep neymiş, "tarafgirlik hissinin siyasetçiliğe karışması" imiş... İşte, biz böylesi bir tarafgirlikten, o gün olduğu gibi, bugün de, hatta yarın için de şiddetle kaçınır ve elbette ki Allah'a sığınırız.

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Bununla beraber, Üstad Bediüzzaman'ın 1948-49'larda "Üçüncü Said" olarak tezahür etmesi ve siyasetle dışarıdan ilgilenmesinin, ömür boyu çekindiği "siyasî tarafgirlik"le hiçbir münasebetinin bulunmadığını bilmek lâzım. "Üçüncü Said" devresi, bizzat kendi ifadesiyle, "vazife-i hakikiye"den saydığı ve "mükellef olduğu bir büyük vazife" şeklinde tarif ve telâkki ettiği, Türkiye'yi, İslâm âlemini ve bütün beşeriyeti alâkadar eden geniş ve şümûllü bir "içtimaî vazifedarlık" devresinin adıdır. (Tarihçe-i Hayat: 490)

Dolayısıyla, Üçüncü Said'den ve bu dönemin iktiza ettiği içtimaî mevzulardan söz etmek, basit "günlük siyaset" yazıları yazmak anlamına gelmiyor ve gelmemeli.

Aynı şekilde, Hz. Bediüzzaman'ın ifade etmiş olduğu "yüzde bir" nisbetindeki siyaset de, Nur Külliyatı’nın yaklaşık "yüzde otuz"u nisbetindeki siyasî ve içtimaî meslek ve meşrebe dair umumî düstûrlar manzumesi şeklinde anlaşılmamalı.

Yani, Risâle-i Nur'daki siyasî ve içtimaî mevzular, Külliyat’ın yüzde birini değil, yaklaşık yüzde otuzunu teşkil ediyor. Demek ki, “günlük siyaset” ile “siyasetin umumî veçhesi”ni birbirine karıştırmamalı.

(Devamı var)