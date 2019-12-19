Ne içindeyiz siyasetin, ne de dışında (2)

Risâle-i Nur’daki içtimaî düstûrları kabul ve riayet ederek siyasete bakanlar, Nur ve Nurcular nâmına parti kuramaz ve bir partinin başına geçmeye çalışamaz.

Bu bir kanunî hak olmasına rağmen, Üstad Bediüzzaman, böyle bir davranışa müsaade etmiyor, izin-cevaz vermiyor. Her seçmen vatandaşın temel bir hakkı olan “tercih” noktasında ise “Ahrâr ve Demokrat”ı hem samimi dost, hem içtimaî müttefik mânâsında doğru adres olarak gösteriyor.

Bunun yanı sıra, Risâlelerde, bilhassa Lâhika mektuplarında siyasî ve içtimaî dersler yeterince mevcut. Ki, bunların da çoğu umumî prensipler bazındadır. Bu prensiplerde ise, her siyasî görüş ve düşünceden insanlara bir hitap şekli var.

Hülâsaten meselâ:

* Hakiki Türklere “Unsuriyetçilik mânâsında Türkçülük yapmayın” diyor ve milliyetçilik fikrini terk edemeyenlere “müsbet milliyet” yolunu göstererek, onları daha itidalli davranmaya teşvik ediyor.

* Kürtlük damarıyla hareket edenlere, “Kürtlük dâvâsının asılsızlığını” göstererek, Türklerle etnik bir çatışma içine girmemeleri tavsiyesinde bulunuyor; ayrıca, bütün kuvvetiyle hürriyete, meşrûtiyete, asayişe çalışmaları yönünde onları irşad ediyor.

* Halkçılara “İnkılâp kusurları”nın 3-4 adama verilmesi ve Kurân ile barışmaları tavsiyesinde bulunuyor.

* Siyaseten tercih ettiği Demokratlara, kerratla Kurân’ın bir anayasası olan “Kardeşi ve partidaşı da olsa, birinin hatasıyla başkası suçlanmaz, cezalandırılmaz, mesûl tutulamaz” dersini veriyor.

* Dindar kesime ise, dini siyasete âlet etmeye çalışmamaları yönünde son derece ciddi, önemli ikazlarda bulunuyor.

Bu kısa hatırlatmalardan sonra, bir önceki bölümle de doğrudan bağlantılı olarak, bir “dellâl-ı Kurân” olan Üstad Bediüzzaman’ın, muhtelif Risâlelerde ders vermiş olduğu bazı içtimâî hususları nazara vermeye devam edelim.

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Evet, çok mühim bir nokta da şudur ki: Üstad Bediüzzaman, siyasete ve partilere kendisi, fikriyatı veya talebeleri için bir menfaat beklentisi ile bakmıyor. Daha ziyade "zarar gelmemek" için ve bilhassa "İttihad-ı İslâmdan olan kardeşlerimiz yanlış basmamak için" baktağını söylüyor. (Beyanat ve Tenvirler, sayfa: 12, 1970; yeni baskı sayfa: 307)

İşte, biz de bilhassa bu noktaya dikkat çekerek, ehemmiyetine binaen bu konuda tahşidat yapıyoruz.

Bazı tereddütleri izâle için de ifade edelim ki: Herhangi bir partiye üye falan değiliz. Hiçbir partiyle maddî, yahut organik herhangi bir bağımız da yok.

Bu noktada en öncelikli maksadımız ve gayretimiz, vatandaşlarımızı, din ve dâvâ kardeşlerimizi, yanlış adres olarak bildiğimiz ve inandığımız muzır siyasî cereyanlara karşı uyarmak ve yanlış basmalarına mani olmaya çalışmaktan ibarettir.

Bunu yaparken de, bir kısım dar görüşlü kimselerden hemen "Haa, siz falan partiyi mi destekliyorsunuz? Yoksa siz şu, şu adamların peşinden mi gidiyorsunuz?" tarzında bazı tenkit ve itirazları oluyor.

Buna karşı olarak da, herkesin kendisi gibi düşünmeyenleri, aynı siyasî tercihte bulunmayanları doğru anlamaya ve saygı göstermeye davet ediyoruz.

Bununla beraber, yıllardır hemen her vesileyle ifade ediyoruz ki: Bizim kimsenin peşinden gittiğimiz falan yok. Şahıs peşinde giden bir siyasete de ayrıca tenezzül etmeyiz. Kaldı ki, bizim kendimize has bir siyasî meslek ve meşrebimiz var, orijinal mahiyette bir dizi ölçü ve prensiplerimiz var. Buraya kadar bir kısmını nazara verdiğimiz gibi...

Biz yanlış veya sakıncalı olarak gördüğümüzü gayet tabiî eleştirir, tenkit ederiz. Doğru olanı da, hemen ardından söyleriz. Zira, "def-i şer, def-i mefasid" önce gelir. En büyük şer ve tahrip ise, bize göre Süfyanizmdir. Süfyanizm ile isteyerek ve severek yakınlık içinde olan, onunla dirsek temasında bulunan her kim olursa olsun, bizden bir yakınlık beklememeli; bulmaz.

Nihayet, o dehşetli cereyanla en tehlikeli olarak gördüğümüz yakınlaşma hâli, dindar kesimden gelen yakınlaşmadır ki, bunu şiddetle reddetmek durumdayız.

(Yarın: Son bölüm)