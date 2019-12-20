Ne içindeyiz siyasetin, ne de dışında (3)

Siyasetin asabiyetle birleştiği yerde, huzur ve güven nâmına bir şey kalmaz. İnsanların canı da, malı da, ırz ve nâmusu da tehlike altına girer. Kimse önünü göremez, yarınından emin olamaz bir hâle gelir. Şimdilerde tezâhürleri görüldüğü gibi.

Netice itibariyle bir “idare sanatı” olan siyaset, işte bunun için var ve cemiyetin huzura, güvene şiddetle ihtiyaç duyduğu böyle zamanlarda, “doğru siyaset” bir kat daha önem kazanmaya başlar.

İşte, biz de meselenin bu noktadaki ehemmiyetine binâen, bütünüyle içinde olmadığımız ve olamadığımız siyasete bakmaya ve mümkün olduğunca ufuk açıcı izâhlarda bulunmaya çalışıyoruz

Burada, zihinleri meşgul eden bazı müşahhas sorulara cevap mahiyetinde olacak son birkaç notu da ekleyerek bu seri yazıya şimdilik bir nokta koyalım.

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Bazı okuyucularımız "Demokratlar" deyince, bundan siyaset dairesindeki daha çok "sağcı, muhafazakâr..." gibi mânâları anlıyor ve mevcut hükümete de aynı mânâları yükleyerek meseleyi öyle tevile çalışıyor. Buna karşı, cevaben deriz ki:

Heyhât! Nur Külliyatı’nda belki elli-yüz defa "Ahrar, Demokrat, Demokratlar, Demokratlık..." tâbirleri geçtiği halde, hiçbir siyasî bahiste "sağcı, milliyetçi, muhafazakâr" mânâları bilittifak kabul görmüş, yahut tasvip edilmiş görünmüyor. Hatta, tam aksine, Üstad Bediüzzaman, Hıristiyan Avrupa'da ortaya çıktığını söylediği "sağ-sol" tâbirini, bizim için, yani “beyne'l-İslâm” noktasında reddediyor.

Keza, siyasetteki "muhafazakârlık" da "tutuculuk ve statükoculuk"tur ki, Üstad Hazretleri bunun yerine de "ahrar” yani hürriyetçi demokratlığı" tensip ve tasvip ediyor. Dahası, o misyonu temsil edenlere duâ ettiği gibi, 1950'lerde, yani Ezân-ı Muhammedi’nin (asm) serbestiyetinden sonra neşrettiği bir mektupta, onların çok büyük bir hizmeti ifâ edeceklerini şu sözlerle müjde ediyor: "Onların (Ahrarların) muvaffakiyetine çok duâ ediyorum. İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar." (Emirdağ Lâhikası: 267)

İşte, bu mânâdaki siyasetten ve müjdelenen bir kudsî hakikatten söz etmek, herhalde "tarafgir siyasetçilik" yapmak demek değildir. Ayrıca, sırf başkasının hoşuna gitmiyor diye de, bizim bu istikamette yazılar yazmaktan, yorumlarda bulunmaktan vazgeçmemiz söz konusu olamaz.

Dolayısıyla, Allah'a şükür olsun, ne yaptığımızı biliyoruz. Ayrıca, duâ ve temenni ediyoruz ki, dost ve kardeşlerimiz de bizi doğru şekilde anlasın, anlamaya çalışsın.

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Sıkça yöneltilen sorulardan biri de, özetle şöyledir: Madem ki, siyasetin içinde değilsiniz ve madem ki hiçbir menfaat beklentiniz yok, o halde niçin siyasetle alâkadar oluyorsunuz?

Buna da cevâben deriz ki: Bu tarz bir alâkadarlığın başlıca sebeplerini maddeler halinde şöylece sıralamaya çalışalım:

1. Siyasetten, kendimiz için bir menfaat falan beklemiyoruz, yeter ki millî ve mânevî değerlere zarar gelmesin, zarar verilmesin.

2. Siyaset dinsizliğe âlet edilmesin.

3. Din siyasete âlet edilmesin.

4. Siyaset dine hizmetkâr olsun. (Meselâ: İttihad-ı İslâma çalışmak, Ayasofya’yı ibadete açmak, Nur Risâlelerinin her tarafa yayılmasına hizmet etmek gibi.)

5. Siyaset yoluyla vatana, millete hizmet edilsin; hürriyet, demokrasi, hak ve hukuk hâkimiyeti için gayret gösterilsin..

6. İçinde hem bir idare sanatını, hem bir öngörü basiretini barındıran siyaset yoluyla, ülkenin geleceğine ve istikbâl nesline de hazırlık hizmetleri yapılsın.

7. İnsanları fakirlikten, sefâletten kurtaracak, toplam kaliteyi, refah seviyesini yükseltecek esaslı projeler üretilsin, yatırımlar yapılsın, iş ve istihdam sahaları açılsın.

8. Huzur, sükûn, asayiş temin edilsin. İç barışa hizmet edilsin. Can, mal ve nâmus güvenliği kâmil mânada sağlansın.

9. Her sahada hür teşebbüs teşvik edilsin; müsbet rekabetin önü açılsın; âtıl kapasiteye işlerlik kazandırılsın.

10. Ülkemizi ve milletimizi dünyanın nazarında serfirâz edecek politikalar üretilsin, medenî dünyaya örnek olacak insan merkezli eserler vücuda getirilsin.

11. Ülke ve dünya barışı yolunda âzamî derecede gayret gösterilsin. Sulh-u umumiyi temin etmek, nihaî hedef ittihaz edilsin.