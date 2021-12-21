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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Neyin peşinden gidiyoruz?

M. Latif SALİHOĞLU
21 Aralık 2021, Salı
Hemen herkes bir şeylerin peşinde. Peki, insan ve kul olarak biz neyin peşindeyiz: Misal: Şahsiyet, siyaset, ticaret, cemiyet, kemiyet, yahut bunlara benzer bir şeylerin peşinde mi gidiyoruz?

Bunların hepsi de hakikatte çürüyen, dağılan, kırılan, tükenen, iflâs eden, yahut maksadının tam aksi yönünde kullanılabilen fâniyâttan şeyler.

Değerler sıralaması içindeki yerinde kullanıldığında, bunların faydalı olduğunu peşinen söylemek gerek.

Ama, bunlardan herhangi biri liste başı yapıldığında, yani değerler silsilesinin tepe noktasına yerleştirildiğinde, bunun faydadan çok zarar getirmesi hem mümkün, hem vaki olduğunu hatırdan çıkarmamalı.

*

Şahısperestlik, liderperestlik denen şey, günümüzde ne yazık ki tam fanatizme, hatta hastalıklı bir vaziyete dönüşmüş durumda. Şahsa bağlı kimselerin zihin ve muhakeme melekesi, bir noktadan sonra duruyor, daha ileriye gidemiyor.

Çünkü, tepe noktasına birilerini yerleştirmiş, onu aşamıyor. Hatta onu aşmayı neredeyse günâh sayıyor, yahut edepsizlik addediyor.

Bu durum, aynı zamanda kişiyi bağlı olduğu liderinin fikrini sorgulamaktan ve sözünü mihenge vurmaktan da büsbütün mahrum bırakıyor.

Bağımlılık derecesindeki bu ilkel vaziyet ise, maalesef insanları düşünce tembelliğine sevk ediyor. Düşünce tembelliğinin ötesinde, bağlı insanları “toptan yanılma, toptan kırılma, toptan demoralize etme” gibi kitlevî hasarlara uğratıyor.

Ve nihayet, şu şahsa bağlılık vaziyeti, dahilî ve haricî dalâlet cereyanların da sütre gerisinden rahatlıkla kullanabildiği meş’um bir sisteme dönüşebiliyor.

Onlar, bu sistem sayesinde kitlelerin zevkini, şevkini, ümidini, moralini, heyecanını bir noktada toplamaya çalışıyor, sonra da o noktayı bir güzel kırıp tarûmar ediyorlar. Böylelikle, ortalık harabeye dönüyor.

Evet, ehl-i dalâlet, kişilerle tek tek ilgilenip onları demoralize etmek yerine, toptancı taktikle hareket etmeyi çok daha avantajlı görüyor. Onların eline bu avantajı vermemek ve bize karşı toptan imha silâhını kullandırmamak için, şahısperestlik-liderperestlik gibi kırılacak diğer fâniyâta karşı da mesafeli durmak gerek.

*

Şahsiyetçilik, bu zamanda nasıl ki ciddî tehlikelere maruzdur, siyasî tarafgirlik, ticarî heveskârlık, makamperestlik, kemiyete ehemmiyet ve şan-şöhret gibi riyâkârlık da aynı şekilde içinde ciddî mânada riskleri, tehlikeleri barındırıyor.

Bunlara karşı da, müteyakkız ve müstağni olmak icap ediyor. Yoksa, bunun tam aksi istikametinde giderek “Aman bizim taraftarlarımız çok olsun. Bizi alkışlayanların, bizi destekleyenlerin, bize para yardımında bulunanların sayısı ziyade olsun” şeklinde özetlenebilecek bir yol takip etmenin sonu, bu zamanda âhiren yük olur, sıklet olur, azap olur; bazen hicrân ve bazen de hüsran olur.

*

Hülâsa edecek olursak, fıtrî seyrin ve silsilenin dışına çıkıp şartları zorlayarak bir yola gidildiği takdirde, son pişmanlık noktasında şu meâldeki sözlerin dillerden dökülmesi adeta kaçınılmaz hale gelir:

Çok paran var mı, ona göre de derdin var kardeşim.

Cemaatin kalabalık mı, çok adamın var mı, ona göre de derdin var, sıkıntın var demektir.

Ahmak dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun, daha iyi.

Keyfiyet (kalite) yerine kemiyete (adam çokluğu) ehemmiyet verilirse, işin sonu çamur olur.

Atasözüdür kardeşim, bak “Yükseldikçe, aptalın başı döner” demişler. O halde, çapsız, liyâkatsız adamlar yüksek makamlara, mevkilere getirilmemeli.

Haram veya çalıntı para ile hacca da gidilmez, zekât da verilmez.

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