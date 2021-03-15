Nurcu düşmanı general işbaşında

GÜNÜN TARİHİ: 15 MART 1966

Nurculara karşı koyu düşmanlığı ile bilinen Org. Cemal Tural, Genelkurmay Başkanlığı’na getirildi. (15 Mart 1966)

Bu makama gelir gelmez Nurcular’ın aleyhinde beyanat veren Tural, daha da ileri giderek “Nurculuk tehlikesi” hakkında resmî bir genelge yayınladı.

Genelge, bütün birliklere gönderildi. O tarihten itibaren, orduda Nurculuk aleyhinde yalan-yanlış bilgi sunumları başlamış oldu.

Nurcular’a düşmanlıkta sınır tanımayan Tural Paşa, gazetelere yaptığı açıklamalarda, “Bütün Nurcular’ın bir adaya toplatılarak, üzerlerine kibrit suyu dökülmesinden” bahsediyordu.

Onun Nurcular’a bu derece husumet beslemesinin sebebi tam olarak anlaşılamadı.

Ancak, Tural Paşa’nın masonlara yakın bir kişi olduğu ve 1960 darbesinden sonra Bediüzzaman Hazretleri’nin Urfa’daki mezarının başka yere nakledilmesi noktasında da aktif rol oynadığı biliniyor.

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Bediüzzaman Hazretleri’nin kardeşi Abdülmecid Efendi, mezar nakli ile ilgili resmî evrakı kendisine zorla imzalatanlardan üç generalin ismini şu şekilde ifade ediyor: Cemal Tural, Refik Tulga ve Mucip Ataklı.

Ne var ki, Tural Paşa’nın Nurcular’a olan düşmanlığının tarihi daha da eskilere dayanıyor.

Üstad Bediüzzaman’ın en celâlli, heybetli talebelerinden biri olan Mehmed Kayalar’ın hatıralarından öğrendiğimize göre, Tural Paşa’nın bu meselede sabıkası bir hayli kabarıktı.

Bu hatıra bilgilerinin bir kısmı Son Şahitler isimli eserde var; diğer bir kısmını ise emekli muallim İrfan Haspolat’tan bizzat dinledik.

Meğerse, Cemal Tural’ın daha 1950’li yıllarda hem Üstad Bediüzzaman’a, hem de talebesi Mehmed Kayalar’a karşı şiddetli bir husûmeti varmış.

Merhum Kayalar, askeriyede kendisi yüzbaşı, Tural’ın ise albay rütbesinde bulunduğu günlerde, zaman zaman karşı karşıya geldiklerini ve rütbesi yüksek olmasına rağmen Tural’ın kendisinden titreyecek derecede korktuğunu beyan ediyor.

Yüzbaşı Kayalar emekli olup Diyarbekir’de geniş katılımlı Nur derslerine başladığı günlerde, Tural Paşa da aynı yerde Kolordu Komutanı olmuş ve bütün kuvvetiyle bu derslere mani olmaya çalışmış.

Mehmed Kayalar’ın bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu ve bir şekilde harekete geçme ihtimalinin belirdiğini öğrenen Üstad Bediüzzaman, hayatının bu son deminde talebesini Ankara’ya çağırır ve Beyrut Palas Oteli’nde ona şifahî tarzda “müsbet hareket” dersini verir. Orada bulunan diğer talebeleri de bu dersi pür dikkat dinler ve çok beğenirler.

Hemen ardından, bu dersin kaleme alınması cihetine gidilir.

İşte, Emirdağ Lâhikası’nın sonunda yer alan müsbet hareket ile ilgili o bahis, Üstad Bediüzzaman’ın Talebeleri’ne vermiş olduğu “son ders” hüviyetini kazanmış oldu.

Cemal Tural, 27 Mayıs Darbesi’nden sonra 485 kişi ile birlikte tutuklattırmış olduğu Mehmed Kayalar’a, Sivas Kampı’nda tam bir “gâvur eziyeti” çektirdi.

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Nurcu düşmanı olan Cemal Tural, aynı zamanda Demokratlara da müthiş bir kin ve nefret ile doluydu.

Nitekim, 1960 Darbesi’nden üç yıl evvelki cunta faaliyetleriyle de irtibatlı olduğu, yapılan çalışmalarla bilâhare ortaya çıktı. Zira, çalışma çok gizli ve derinden yürütülüyordu.

Tural Paşa ile ilgili kısmın hülâsası şudur: 1957 yılı sonlarında ucu görünen ve altı ay boyunca “sözde sorgulama”sı yapılan “Dokuz Subay Cuntası” hadisesi, ordu içinde hasıl olan şiddetli rahatsızlığın ve perde altında yürütülen kànun dışı faaliyetin, aslında bâriz bir tezâhürü idi.

Ne var ki, o dönemin en üst seviyesindeki siyasî ve askerî yetkililer, uç veren bu vahâmetin farkına tam olarak varamadılar. Bunun öncelikli sebebi ise, darbe heveslisi bazı üst rütbeli subayların (Org. Cemal Tural gibi) soruşturma ve sorgulama adı altında meseleyi örtbas etme çabasıdır.