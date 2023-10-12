"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ölçü, tartı, mîzân…

M. Latif SALİHOĞLU
12 Ekim 2023, Perşembe
Mukaddes kitabımız Kurân-ı Azimüşşân’ın insanlara hitaben en çok ders verdiği hususlardan biri de, ölçülü-dengeli davranmak, tartıya-mîzâna dikkat etmek şeklindedir. (Fil-mîzân.)

Kezâ, aynı manayı ders veren “Hayrul umuri evsatuha” Hadis-i Şerifi mealen şöyledir: Her şeyin hayırlısı orta yolda (dengeli) olanıdır.

Bu kudsî kaynaklardan herkes kendisi için gerekli dersleri çıkarmakla mükelleftir. Buradaki mükellefiyet, bize tepkide-teveccühte, tenkitte-takdirde, dostlukta-düşmanlıkta, övgüde-yergide dengeli, ölçülü, muaddel davranmamızı icap ettiriyor. Böylesi bir davranış, en hayırlı olan “hadd-i vasat” anlamına gelir ki, bizim ifrat ve tefritten uzak durmamızı sağlar.

*

Ölçülü davranmak, aynı zamanda hadden aşmamak, istiabdan taşmamak demektir. Bunun aksine gitmek, bir şekilde mutlaka zarar verir. Malumdur ki, “Derman bile hadden aşarsa dert getirir.” Hatta, bazan da zehir hükmüne geçer.

Meselâ, bir şahsı, yahut bir fikri tenkit ederken, insafa sığmayacak, yahut dengeyi-müvazeneyi bozacak derecede mübâlâğaya kaçmamalı. Zira, mübâlâğa dediğin aynı zamanda “zemm–i zımnî”dir. Yani, gizliden zemmetmek, farkına varmadan küçümsemek demektir. Hem, mübâlâğa, aynı zamanda ihtilâlcidir, bozguncudur. Sebebi şu: Daima büyük olanı küçük, küçük olanı büyük göstermeye çalışır.

Takdir gibi, tenkid ederken de meselenin dozunu, ayarını kaçırmamalı. Hele hele, hakarete varan tenkitlerden şiddetle kaçınmalı. 

Ayrıca şunu da bilmeli ki: Herhangi bir fikri savunurken, yahut bir başkasını tenkit ederken, işi hakaret sınırına götürdüğünüz takdirde, en başta kendi fikrinizin gücünü-kuvvetini zayıflatmış olursunuz. Futbol diliyle, kendi kalenize gol atmış olursunuz.

*

Aynı ölçü ve prensiplere göre, peşin hükümlü bir düşmanlığa da, meddahlıkta bulunmaya da hiç gerek yok. Bu tür ifrat-tefrit hallerinden kaçınmak, imtina etmek lazım. Çünkü, fayda yerine zarar verir.

Burada da, geniş siyaset dairesinden bir misâl vermek yerinde olur. Meselâ, devleti yöneten hükümetlerin iyilikleri gibi, fenalıklarını da olduğu gibi görmeli ve ona göre gereken tepkiyi vermeli. Hatta, seçilecek tâbirleri bile ona göre dillendirmeli. Ne eksik, ne fazla; ne ifrata, ne tefrite kaçmalı.

Bu hususlarla alâkalı olarak, Münâzarât isimli eserde, çarpıcı bir misâl var. Şöyle diyor, Üstad Bediüzzaman: “Eskiden hükümete hücum edenler, bazıları ‘Haydo, Haydo’ derlerdi; bazıları ‘Haydar Ağa, Haydar Ağa’ derlerdi. Ben ‘Haydar’ derdim, şimdi de ‘Haydar’ diyorum.”

Dün olduğu gibi bugünkü hükûmetin de, kafadan hem müdafiî, hem muhalifi durumunda olan kimseler vardır. Muhalif durumda olanın tenkide hakkı var; ancak, bu tenkidini küfür ve hakaret boyutuna taşımamalı. 

Aynı şekilde, hükümetin müdafiî rolünde olanlar, özellikle liderin ağızdan çıkan her sözü kanun gibi görmemeli, seçim vaatlerini de “Tüm dertlerin devâsı” gibi görme zehabına düşmemeli.

Demek ki, ayarsız, ölçüsüz, kantarsız şekilde bir tenkit veya takdir cihetine gitmektense, itidalle bekleyip müşahhas gelişmelere yorumlarda bulunmak daha uygun, daha münasip bir davranış biçimi olur.

Velhasıl, herhangi bir konuda tepki verirken, bir şahsı, bir fikri, bir yazıyı yahut bir konuşmayı tebrik veya tenkit ederken, daima dengeli gitmek, prensipli durmak, ölçülü davranmak durumundayız. Şüphesiz, her şey yerinde, zamanında, ayarında, kararında ve dozunda olmasıyla güzeldir. Hep güzeli ve makul olanı tercih etmeli ki, çirkin ve itici olana yer-mahal kalmasın.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalci ile işgal edileni eşitlemeyin

    Mülâkat bir an evvel kaldırılmalı

    Bu savaşı durdurun

    ‘Kur’an yakmayı ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz’

    AB barış için devreye girsin

    ‘İsrail’e saldıran benim çocuğum muydu?’

    Filistin’e desteği arttırmalıyız

    Sosyal medyada paylaşılanlar silinmiyor

    Ankara’da 10 bin ilkokul öğrencisine kantin desteği

    Hedefi Filistinlileri Gazze’den kaçırmak

    Bizim suçumuz ne?

    Hiçbir konuya kalıcı çözümleri yok

    BM’den acil yardım operasyonu

    İşgalci ile işgal edileni eşitlemeyin

    İsrail fosfor bombası da kullandı

    Şanlıurfa Valisine ziyaret

    Maduro: İsrail "soykırım" yapıyor; zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor!

    Kanada, Filistinlilere insani yardımlarını sürdürecek

    Son parçaları da karaya çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin’in de üç düşmanı
    Mikail YAPRAK

    Adaletin tecellisi
    Genel

    ‘İsrail’e saldıran benim çocuğum muydu?’
    Ahmet BATTAL

    Dindar hâkimin adaletteki vazifesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘Kur’an yakmayı ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz’
    Genel

    AB barış için devreye girsin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölçü, tartı, mîzân…
    Süleyman KÖSMENE

    Eddâî: Garip bir imza
    Zeynep ÇAKIR

    Bel ağrısı mı, imaj kaygısı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.