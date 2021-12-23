Yakın dünya tarihine baktığımızda, haklı olduğuna inandığı dâvâsını haksız duruma düşmeden anlatabilen bazı bayrak şahsiyetleri görüyoruz.

Misâl: Mahatma Gandi (Hindistan), Martin Luther King (Amerika), Nelson Mandela (Güney Afrika), Bediüzzaman Said Nursî. (Türkiye)

Bu şahsiyetlerin mücadele metodunu kısacık bir cümlede şöylece özetlemek mümkün: Dâvâsı uğrunda ölmeye razı, öldürmeye ise asla…

Şimdi, aynı “müsbet hareket” metoduyla giderek gayesinde muvaffak olan ve nihayetinde fikren zafere ulaşan bu şahsiyetleri biraz daha yakından tanımaya çalışalım.

*

Mahatma Gandi: 1869-1948 yıllarında yaşayan Mahatma Gandi’nin anlatacak bir dâvâsı vardı. Ülkesi Hindistan, İngilizlerin sömürgesi altındaydı. Zulüm ve haksızlık, had safhaya çıkmıştı. İnsanlık haysiyetine yakışmayan bu uygulamaya razı olmadı. Karşı çıktı, mücadele etti. Bu uğurda çok çileler çekti. On binlerce Hintli vatandaşıyla birlikte hapse atıldı (22 Aralık 1932’de hapisten çıktı), sürgüne yollandı. Ancak, yine de yılmadı, mücadeleden vazgeçmedi. Üstelik, bir tek mermi kullanmadan, bir tek insanın canını yakmadan. Çok ağır bedeller ödedi, çok sayıda dâvâ arkadaşını kaybetti. Kendisi de birkaç kez sûikasta uğradı. Ancak, sonunda muvaffak oldu. Ülkesini sömürge durumundan kurtararak, 1947’de bağımsızlığına kavuşturdu.

*

Martin Luther: 1929-1968 yılları arasında Amerika’da yaşayan Afrika kökenli zenci Martin Luther’in de anlatacak bir dâvâsı vardı. Bir insanlık ayıbı olan “ırk ayrımcılığı”nı reddediyor, “eşit yurttaş hakları”nı ise, bütün içtenliğiyle savunuyordu. O, bu dâvâsını özellikle “Bir hayalim var” başlıklı konuşmasında son derece etkileyici bir üslûpla ifade etti. Öyle ki, beyazlarda dahi bu fikre hayranlık uyandırdı. O da çok eziyet gördü, itildi–kakıldı; hatta, bir sûikast sonucu vefat etti. Ancak, o yine de şiddete başvurulmasını hiçbir şekilde kabul etmedi. Ölümünden sonra, dâvâsı daha da parladı, haklılığı toplum nezdinde büyük kabul gördü.

İşte, Martin Luther ve onunla aynı paralelde hareket eden zenci–beyaz Amerikalılar sayesinde, dünyanın bu en medenî ülkesindeki ırkçılık illeti büyük ölçüde bertaraf edildi. ABD’nin başında, bugün bir zenci liderin bulunuyor olması, şüphesiz, haklı bir dâvânın haklı metotlarla ifade edilmesi sayesinde mümkün olmuştur.

*

Nelson Mandela: 1918’de Güney Afrika’da dünyaya gelen Nelson Mandela, kendi ülkesinde de tıpkı Amerika’daki gibi bir ırk ayrımcılığı belâsı vardı. O, bu utançla yaşamak istemedi. Mücadele meydanına atıldı. Mücadele metodunda, Gandi ve Luther’le aynı paralelde hareket etti. Çok eziyet gördü, ancak kimseye eziyet vermemeye gayret etti. Eline imkân geçtiği halde, yine de kan dökme ve şiddet kullanma yöntemini sürdürmek istemedi. Bu noktada iftiraya uğramasına ve hapse atılmasına rağmen, yine de dengesini bozmadı. Ülke içinde silâhlı çatışmayı sürdürmenin yanlışlığını gördü, duygu ve düşüncelerini fikrî mücadele metoduna yönlendirdi. Bu noktada yoğunlaştı. 27 yıl müddetle hapis hayatına mahkûm edilmesine rağmen, bu çizgiden sapmamaya gayret gösterdi.

Sonunda, o başarılı oldu. Hapisten çıktı ve bütün hayalinin “Bağımsız bir Güney Afrika Cumhuriyeti” kurmak olduğunu bütün dünyaya ilân etti. Bu hayaline de ulaştı ve 10 Mayıs 1994’te yapılan seçimde, bu ülkenin ilk siyahî devlet başkanı oldu.

1993’te Nobel Barış Ödülünü alan Mandela, kendisine lâyık görülen “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”nü almayı ise reddetti. 5 Aralık 2013’te yine kendi ülkesinde vefat etti.

*

Said Nursî: 1960 yılı Mart’ında Urfa’da 80 küsûr yaşında vefat eden Bediüzzaman Said Nursî’nin, neredeyse ömrünün yarısı hapislerde, sürgünlerde, zindanlarda geçti. En az yirmi kez ölüm ile burun buruna geldi. İdamla yargılandı, defalarca zehirlendi, değişik girişimlerle imha edilmek istendi. Ancak, o yine de “müsbet hareket” metodundan zerrece taviz vermedi. Zulme uğradı, ancak kimseye zulmetmedi. Ona işkence çektirenlere bedduâ bile etmedi. Kendilerine zulmedilse dahi, “mukabele–i bilmisil”de bulunmamaları hususunda talebelerine ders verdi, sıkı tembihlerde bulundu. Menfîce hareket edilmesi halinde, bundan mâsumların mutlaka zarar göreceğini hatırlatarak, yanlış yapan dindar dostlarını da uyarmaktan geri durmadı.

Hülâsa: Şiddete başvuranlar kaybedip hüsrâna uğrarken, Said Nursî, dâvâsında muvaffak oldu. Telif ve neşrettiği eserlerle küfrün belini kırdı, imân sancağını ise burçlara dikti.