Önce hürriyet, sonra meşrûtiyet v.d. gelir

Hürriyetin olmadığı yerde, insanî kemâlât adına hiçbir şey olmaz. Allah’a değil, kula kulluk olur ancak. Yağcılık, yalancılık, yaranmacılık, gammazlık, muhbirlik, ispiyonculuk, hukuksuzluk alır başını gider.

Bunların çoğu, hürriyetin zincire vurulduğu yakın tarihimizde zaman zaman görüldüğü gibi, maalesef günümüzde de bunların mühim bir kısmı yeniden hortlatılmış vaziyette. Hani, yüz seneye yakındır cumhuriyet, demokrasi var; ama, ne yazık ki hürriyetin kendisi var ile yok arasında gidip geliyor.

Oysa ki, hürriyet, saydığımız değerler silsilesinin başında gelir. Hürriyet yoksa eğer, cumhuriyet de, demokrasi de, sosyal hukuk devleti de lâfızdan ibaret kalır.

Gelişmiş bazı ülkelerde görüyoruz ki, cumhuriyet olmadığı halde, hürriyet ve demokrasi var. Üstelik, bizdeki tatbikattan çok daha ileri boyutta var. Demek ki, hürriyet, cumhuriyetten de üstün olup öncelikli bir değere sahiptir.

Şimdi de, bundan yüz on küsûr sene evvel ilân edilen II. Meşrûtiyet dönemindeki gelişmeleri mercek altına almaya çalışalım.

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Temmuz 1908’de önce Manastır (Niyazi Bey) ve Selânik’te (Enver Bey) hürriyet ilân edildi. Ardından, Padişah II. Abdülhamid’in fermanıyla II. Meşrûtiyet devri resmen başlatılmış oldu.

Aslında, bugün olduğu gibi, o gün de halkın öncelikli talebi şu sözlerle sıralanıyordu: “Hürriyet, adâlet, müsavat, uhuvvet.”

Bu talepler, kartpostallarda da en çok kullanılan argümanlar idi.

İnsanlık şeref ve haysiyetine en çok yakışan, refah, huzur, barış ve asayişin teminini hedefleyen o zamanki taleplerin şimdiki lisânla karşılığı (tam karşılamamakla beraber) şudur: Özgürlük, adâlet, eşitlik, kardeşlik.

Aslına bakarsanız, bir bakıma tarihin tekerrür ettiğini görürsünüz: Yüz yıl arayla yaşanan bir tekerrür.

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1908 Temmuz’undan itibaren, Anayasa (o zamanki ismiyle Kànun–u Esâsî) yeniden yürürlüğe girdi ve seçimler yapılıp Millet Meclisi faaliyete başladı.

Ancak, yine de halkın en çok sevdiği ve sahiplenmek istediği temel değerler şunlar olmuştur: Hak, hukuk, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik..

Bu tarz insanî talepler, esasında hemen her zaman olagelmiştir. Fakat, bunların tahakkuk etmesi ve hayata geçirilmesi çoğu zaman mümkün olamamıştır.

Şimdilerde de şiddetli bir şekilde öne çıkmış olmasına rağmen, bu mânâların, teorik plânda seslendirildiği ölçüde hayata yansıyacağına dair tereddütler çoğalmış durumda.

Zira, iktidar mevkiinde olanlar, iktidarlarının devamı için, o değerler silsilesini rahatlıkla göz ardı edebiliyor.

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Geçmiş dönemdeki bazı uygulamalar ve bilhassa (her nedense) ikide bir “geri adım” atma halleri, hürriyet, adalet, eşitlik ve benzeri meselelere dair endişelerimizi ziyadeleştiriyor.

Yine de, iktidarın bundan sonra korkmamasını, adımlarını geri değil ileri doğru atmasını, ayrıca gerek sivil toplum kuruluşlarının ve gerekse geniş halk kitlesinin şiddetli arzu ve talepleri doğrultusundaki icraatlarda kararlılık göstermesini, dolayısıyla hürriyet, adâlet, eşitlik, şeffaflık ve kardeşlik esaslarının hakkıyla hayata geçirilmesinde başarılı olmasını temenni ediyoruz.

Bu ülke, bu millet buna lâyıktır, toplum bunları hak ediyor. Dolayısıyla, hayır ve iyilik yolunda atılacak adımları herkesin ve hepimizin ciddiye alması icap ediyor.