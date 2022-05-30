Önce Türkçülük, ardından Kürtçülük hortladı

Bundan yüz küsûr sene evvel İslâm dünyasında ve bilhassa Ortadoğu coğrafyasında tesirli olmaya başlayan Avrupa patentli “Frengî illeti”, öncelikli olarak Türklerle Arapların arasını açmayı hedefledi.

Bizde bu ırkçılık illetine yakalananlar, bir yandan Osmanlı aydınlarına “Ne Şam’ın şekeri, ne Arabın yüzü” dedirtiyor, bir yandan da casuslar vasıtasıyla Arapları Osmanlı’dan koparmaya ve kendilerine yakınlaştırmaya çalışıyor.

Bu çabalarında, maalesef önemli ölçüde başarılı oldular. Osmanlı aydınlarının yüzünü Batı’ya, sırtını ise Araplara döndürdüler. Sonra da, “Türkleri arkadan” vurdurmayı başardılar: Sırtını döneni vurmak, elbette ki daha kolaydı.

Araplarla düşmanlıkta başarılı olunduktan sonra, sıra başka düşmanlıkları tetiklemeye geldi. Sırada Müslüman Kürtler ve diğer unsurlar vardı.

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Osmanlı’nın son demlerinde, bilhassa 1909’lardan itibaren, üstelik daha çok Türk olmayanların inisiyatifiyle Türkçülük/Turancılık hareketleri başladı.

Yahudî, mason ve dönmelerin tesiri altına giren siyasî İttihatçılar, ülke genelinde asimilasyona dayalı görünen bir “Türkleştirme politikası”nı benimsediler. Türk Ocaklarının kurulmasına ve faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına alenen destek ve kuvvet verdiler.

Bu ocakların hücûm okları ise, ağırlıklı şekilde Kürt vatandaşların üzerine doğru yönlendirildi. 1916’da “Aşairi İskân Kanunu” diye bir ucûbe çıkardılar ve yüzbinlerce Kürt kökenli vatandaşı doğudan alıp batı bölgelerine nefyettiler. Bunda, şüphesiz 1914’te bir derece isyana dönüşen “Neticesiz Bitlis Hadisesi”nin de etkisi oldu.

Sürgünler, tehcirler bir yana, İstanbul merkezinde Türk Ocaklarının kurulması, sair unsurlar, bilhassa ikinci büyük nüfusa sahip olan Kürtler üzerinde bir “aksülamel” meydana getirdi.

Aksülamelin kurbanı olan bazı Kürt aydınları 1917’de harekete geçti ve 1918’de ilk siyasî Kürt teşkilâtını kurdu: Kürd(istan) Teâli Cemiyeti. (Said Nursî’nin bu cemiyete üye olduğu iddiasında bulunanlar var. Ancak, bu kaskatı bir yalan ve iftiradır. Talep edenlere bu konuya dair hacimli dosyayı gönderebiliriz. MLS)

Bu cemiyetin en aktif aktörlerinden biri olan Celadet Bedirhan’ın tâbiriyle, “İtiraf edeyim ki, Türk Ocakları ne kadar Türkçü yetiştirdiyse, o kadar da Kürtçü yetiştirdi.” (1933 tarihli “M. Kemal’e Mektup” broşürü, s. 22.)

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Esasında, son yüz sene içinde insanlarımızın huzurunu kaçıran, onları tarifsiz acılara gark eden bu “menfi milliyetçilik” illetinin kaynağı dahilde değil, kesin olarak hariçtedir. Yani, bozulmuş “İkinci Avrupa”dadır.

Fakat, fitnenin âleti haline gelen bir kısım gafil insanlar, bu illete sahip çıktılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Sonradan da birbirinin gözünü oymaya başladılar.

Ne yazık ki, aynı fitne ateşi bizden can almaya ve yürekleri yakmaya devam ediyor.

Bu tür fitnelerin önüne nasıl geçileceği, bu yakıcı fitne ateşinin nasıl söndürüleceği aslında bellidir: Türk ve Kürt kardeşler, kendilerini değil, yekdiğerini savunacak ki, fitnekârların hevesi kursaklarına hapsolsun.

Elhâsıl: Din kardeşini savunan kimse, aklen, ruhen, vicdanen daima müsterih olur. Zira, Üstad Bediüzzaman’ın tabiriyle, aynı dine mensup olanların milliyeti bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imândır.