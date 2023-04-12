"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Oruç sayesinde sağlıklı beslenme düzeni

M. Latif SALİHOĞLU
12 Nisan 2023, Çarşamba
Ramazandaki orucun maddî-manevî, ruhî-bedenî, ferdî-umumî pek çok faydası var. İşte, o faydalardan biri de hiç şüphesiz doğru ve sağlıklı beslenmeyle ilgilidir.

“Rahmet ve bereket ayı” boyunca oruç tutan kimse, Ramazandan sonraki yemek alışkanlığını istediği şekilde ayarlayabilir.

Kaldı ki, başta yeme-içme-uyuma olmak üzere, birçok adet ve alışkanlığımızı zaman içinde değiştirmek, yeni baştan düzenlemek mümkündür.

Bu hususları, hem kaynağından okumaya, hem de tecrübeye dayalı olarak ifade ediyoruz.

*

Bilhassa Ramazandaki oruç, başta mide ve bağırsaklar olmak üzere, bütün beden için “hâzâ şifâ”dır. Aynı zamanda perhiz ve terapi gibidir.

Konuya dair sözlerini dinlediğimiz, yazılarını okuduğumuz güvenilir uzmanların hemen tamamı, “uzun süreli açlıklar”ın vücudun bütün organlarını rahatlattığını, fazla yağlar gibi birikmiş toksinleri de erittiğini, kilo problemini azalttığını, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya vesile olduğunu ve bilhassa irade kuvvetini daha da arttırdığını beyan ediyorlar.

Tabiî, oruç tutma noktasında ciddi mâzereti olanları bu çerçevenin dışında ve haliyle istisna tutmak lâzım.

*

Eskiden, daha çok fakirlikten-yoksulluktan olsa gerek, insanların bir kısmı zaafiyet geçiriyor, verem oluyor ve yetersiz beslenmeden dolayı ölüyor, yahut ölüm derecesine geliyordu.

Hemen her şeyin bulunduğu şu zamanda ise, insanların çoğu, aşırı yemekten, yahut dengesiz beslenmekten dolayı hastalanıyor veya erken yaşta ölüme doğru gidiyor.

Bu durumda, doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmanın ne kadar mühim ve hayatî olduğu kendiliğinden anlaşılmış oluyor.

*

Burada tekrâren ifade edelim: Biz konu uzmanı değiliz. Dolayısıyla ahkâm falan da kesmiyoruz. Ama, şuna inanıyoruz ki: En doğru beslenme şekli, Sünnet–i Seniyyeye uygun olan beslenme tarzıdır.

Aynı zamanda “Tıbb-î Nebevî” olarak da bilinen “Sünnete göre beslenme”nin nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini anlatan güvenilir kaynaklar vardır. Bu kaynakların hemen tamamında aşağıdaki hususlar bilhassa nazara verilmeye çalışılıyor:

1. Acıkmadan yeme; tam doymadan sofradan kalk.

2. Yediğin vakit az ye, yedikten 4–5 saat kadar daha yeme.

3. Bil ki, şifâ hazımdadır.

4. Mideye-bedene en büyük eziyet, sık sık veya üst üste taam yemektir.

5. En güzel diyet: Sünnete riayet ederek beslenmektir.

6. Sünnete riayet eden, şişmanlık-obezite hastalığına düçâr olmaz.

“Hekim–i hâzık” denilen mütedeyyin, yani güvenilir uzmanların da tavsiye ettiği bu tarz beslenme alışkanlığının, hem duygulara, hem bedene faydalı ve şifâlı geldiği sayısız tecrübe ile da sâbittir.

*

Son bir hatırlatma: Klasik diyetisyenler ile bazı beslenme uzmanlarının “sık sık, az az yemek” şeklindeki tavsiyeleri, tâ başında beri hiç aklımıza yatmadığı gibi, sonradan birçok kimse bu yöndeki tavsiyeden vazgeçti, uygulayanlar da pişman oldu.

Çünkü, “sık sık, az az yemek” formülündeki beslenme tarzı, “Dolu midenin 4–5 saatte ancak boşaldığı, yağların ve proteinlerin de 4–8 saatte ancak sindirilebildiği” şeklindeki tıbbî-fennî gerçeklerle sûret-i kat’iyyede örtüşmüyor.

Buna göre, günde iki öğünlü yemek alışkanlığının (meselâ, sahur ve iftarda olduğu gibi) en doğru ve en ideal beslenme tarzı olduğu açıkça anlaşılmış oluyor. İşte, bu güzel alışkanlığı da Ramazandaki oruçla kazanmak pekâlâ mümkün görünüyor.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışma" çağrısı

    Birleşmiş Milletler, Myanmar'ı şiddetle kınadı

    Tarihi Mostar Köprüsü'nde iftar coşkusu

    Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyoruz

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?

    Depremzedelere “manevi destek”

    Genç Nurcularla iftar

    Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı

    Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı

    İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 72 artış

    Myanmar'da darbe karşıtlarına hava saldırısı: En az 100 kişi öldü iddiası

    Bütün anketlerde benzer sonuçlar

    Yürütmeyi de, Meclis çoğunluğunu da alacağız

    Vicdansız “dindarlık” olur mu?

    HDP dosyayı AYM raportörüne verildi

    AKP İl Başkanı görevden alındı - 'Sesimiz ulaştırılmıyor'

    Size oy verirse iyi, başkasına verirse kötü, öyle mi?

    Mazlumun ahı yerde kaldıkça zalimin zulmü artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Liste tanzimleri de demokratikleşmeli
    Ahmet BATTAL

    Demokratları milliyetle korkutan AKP
    Genel

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor
    Genel

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?
    Süleyman KÖSMENE

    Teravih namazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Devletin bekası demokrasi iledir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Otoriterlik mi, demokrasi” mi?
    Raşit YÜCEL

    Paranın pul olduğu devir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.